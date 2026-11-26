La Cámara de Diputados consiguió quórum y abrió una sesión que tiene como eje central el tratamiento del Presupuesto 2027, pero que también incluye una serie de proyectos económicos, institucionales y de acuerdos internacionales. El debate se extenderá durante varias horas y, de acuerdo con lo acordado en Labor Parlamentaria, tiene una duración estimada de 12 horas, sin contar las cuestiones de privilegio, los apartamientos del reglamento, los homenajes y otras intervenciones que puedan agregarse.

La obtención del quórum era uno de los puntos centrales de la jornada, luego de que el miércoles 18 de noviembre fracasara una sesión por falta de legisladores en el recinto. Aunque el oficialismo contaba con mayores posibilidades de reunir los respaldos para esta convocatoria, las negociaciones se mantuvieron abiertas hasta último momento.

La sesión había sido convocada originalmente para el miércoles 25 de noviembre, pero finalmente se trasladó al jueves 26. El cambio permitió extender un día las conversaciones con los bloques dialoguistas, en particular para asegurar los votos necesarios durante la votación en particular del Presupuesto, instancia en la que cada artículo puede recibir un tratamiento diferenciado.

Qué prevé el Presupuesto 2027: crecimiento, inflación y superávit fiscal

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece como objetivo mantener el equilibrio de las cuentas públicas durante 2027. La iniciativa contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación del 18% interanual para diciembre y un tipo de cambio de $1.847,60 para fines del próximo año.

En materia fiscal, el Gobierno proyecta un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Administración Pública Nacional tendría un excedente financiero de aproximadamente $200.000 millones, después de realizar transferencias a otros subsectores del Estado. Para el Sector Público Nacional consolidado, que también comprende empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos, el superávit estimado asciende a $3,3 billones.

El proyecto también prevé un incremento real del 3,5% en los ingresos totales y del 3,4% en los gastos, tomando como referencia una inflación promedio anual del 21,1%. Entre las principales partidas, las prestaciones sociales tendrían una suba real del 6,4%, mientras que los subsidios a la energía y al transporte registrarían reducciones del 25,2% y del 16,2%, respectivamente, según las estimaciones de la OPC.

La discusión parlamentaria, sin embargo, no se limita a las variables macroeconómicas. Uno de los puntos de mayor atención está puesto en la distribución de los recursos y en las modificaciones que puedan introducirse durante la votación artículo por artículo.

Los cambios incorporados al dictamen y los puntos que generan discusión

Antes de llegar al recinto, el oficialismo aceptó modificaciones al proyecto original. Entre ellas se encuentra la eliminación de los artículos que proponían cambios estructurales en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

En su lugar, el dictamen incorporó una disposición que garantiza la continuidad inmediata de las prestaciones y beneficios contemplados para ese sector. También habilita al jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.

Otro cambio fue la eliminación del artículo que buscaba suprimir la actualización por inflación de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En cambio, el financiamiento para las universidades nacionales quedó establecido en $7,3 billones, sin el incremento reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que solicitó elevar esa cifra a $11 billones. La diferencia entre ambos montos forma parte de los reclamos de la comunidad universitaria, que se movilizó frente al Congreso durante el debate legislativo.

La discusión en particular también tendrá como ejes otros reclamos de los bloques opositores y de los legisladores que acompañan habitualmente al oficialismo. Entre ellos aparecen la reducción de los impuestos a los combustibles, las deudas de la Nación con las cajas previsionales provinciales y la distribución de los fondos destinados a los organismos de inteligencia.

Estos puntos concentran parte de las negociaciones porque podrían derivar en modificaciones al texto durante el tratamiento de los artículos. El dictamen de mayoría fue firmado el 17 de noviembre y reunió 27 firmas sobre un total de 49 integrantes de la comisión, con cinco adhesiones en disidencia parcial. Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría.

La partida universitaria es uno de los puntos que también genera diferencias entre los bloques, mientras que los reclamos vinculados con los fondos provinciales y los combustibles forman parte de las conversaciones con los gobernadores y los espacios dialoguistas.

La reforma del Banco Central y los otros proyectos del temario

La sesión no estará dedicada exclusivamente al Presupuesto. El primer expediente que se tratará será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados después de las modificaciones introducidas por el Senado.

La Cámara baja deberá resolver si acepta esos cambios, que cuentan con el respaldo de los dos tercios de los senadores. La iniciativa forma parte de la agenda económica del Gobierno y modifica disposiciones vinculadas con el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Una vez finalizado ese debate, llegará el turno del Presupuesto 2027. Después se tratarán los siguientes asuntos:

Acuerdos comerciales: el convenio de libre comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein

el convenio de libre comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein Comercio de servicios: la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur

la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur Transferencia de competencias judiciales: los acuerdos para traspasar a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires competencias en materia penal juvenil y delitos contra la integridad sexual

los acuerdos para traspasar a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires competencias en materia penal juvenil y delitos contra la integridad sexual Comité Nacional para la Prevención de la Tortura: la designación de sus integrantes, en el marco de la Ley 26.827

la designación de sus integrantes, en el marco de la Ley 26.827 Pequeñas y medianas empresas: un proyecto que modifica el marco regulatorio establecido por la Ley 24.467

un proyecto que modifica el marco regulatorio establecido por la Ley 24.467 Almirante Guillermo Brown: una iniciativa para establecer el 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown, que ya cuenta con aprobación del Senado

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, quedó excluido del temario y su tratamiento se postergó para el período de sesiones extraordinarias. Esa iniciativa había sido uno de los motivos de las diferencias políticas que impidieron reunir el quórum en la convocatoria del 18 de noviembre.

Con la sesión ya en marcha, el oficialismo buscará avanzar con el Presupuesto 2027 y el resto de los expedientes incluidos en la convocatoria. La instancia más sensible será la votación en particular de la ley de gastos y recursos, donde se pondrá a prueba el alcance de los acuerdos alcanzados con los bloques aliados.