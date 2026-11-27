Milei piensa que los fines de semana "XL" afectan a la actividad y al nivel de empleo. Se esperaba un recorte de feriados pero nunca ocurrió

La política de feriados marca otra contradicción de Javier Milei. El Presidente llegó a la Casa Rosada con una posición de rechazo abierto a la multiplicación de feriados y fines de semana largos, pero no le duró mucho. Como economista y dirigente político, cuestionó que el Estado fijara jornadas de descanso para estimular el turismo interno, porque sostenía que afectaban a la economía, pero a poco de asumir el secretario de Turismo, Daniel Scioli, lo convenció de que eran muy necesarios para fortalecer a ese sector, aunque con la recesión el resultado fue dispar.

Según pudo comprobar iProfesional con las estadísticas de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), varios feriados dieron resultados reales negativos en 2026 respecto de los años anteriores, aunque en las vacaciones de verano e invierno y en Carnaval se registraron alzas. Pese a la merma de gastos por la recesión, el turismo recibe algo de flujo en lugar de cero, algo que rescatan en Turismo.

Cuando fatigaba los canales de televisión como economista, Milei sostenía que esos días afectaban la productividad, encarecían los costos laborales y no generaban riqueza adicional para el conjunto de la economía, porque el dinero que se gastaba en un destino turístico dejaba de consumirse en otra actividad. La proliferación de los feriados turísticos fue un sello de los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que el gobierno de Mauricio Macri tampoco desactivó.

Sin embargo, una vez en el Gobierno, el Presidente terminó manteniendo buena parte de esa política con el propósito de fomentar el turismo. La explicación oficial es que los feriados y los días no laborables con fines turísticos contribuyen a sostener una actividad que genera empleo, ingresos para las economías regionales y movimiento para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

Fuentes oficiales de la Jefatura de Gabinete, que dirige Diego Santilli, del Ministerio del Interior y del área de Turismo señalaron que el Gobierno no suprimió los feriados y eso fue "con el propósito de fomentar el turismo". La política tuvo como uno de sus principales impulsores al secretario Daniel Scioli, quien defendió la continuidad de los fines de semana largos como herramienta para sostener la actividad.

Desde la Secretaría de Turismo hicieron una aclaración sobre las atribuciones del organismo: "No se suprimió ningún feriado ni tenemos la potestad de suprimir feriados, solo de incorporar hasta tres. Hay una ley que establece cómo se trasladan los feriados según dónde caen".

La dependencia también derivó la consulta estadística a los números de CAME, que realiza informes detallados sobre el movimiento turístico de cada fin de semana largo.

Los resultados de 2026 muestran un panorama dispar. Mientras las vacaciones de verano y de invierno tuvieron un desempeño relativamente favorable en cantidad de viajeros, varios fines de semana largos registraron menos turistas, estadías más breves y una caída del gasto en términos reales. La cantidad de personas que se desplazan no necesariamente se traduce en un mayor consumo: una parte de los argentinos sigue viajando, pero recorta noches de alojamiento, gastronomía y actividades pagas.

Sin embargo, también es cierto que, aunque se reduzca en términos reales, el turismo de los fines de semana largo, para el sector turístico es mejor que haya feriados a que no los haya, porque "algo" es más que cero.

La contradicción con el discurso original sobre los feriados

Antes de ser presidente, Milei había convertido su rechazo a los feriados puente en uno de los argumentos de su crítica a la intervención estatal en la economía. "Si fuera cierto que generan empleo, hagamos carnaval todo el año, estemos de vacaciones todo el año", había dicho en 2018, cuando todavía se desempeñaba como economista y expositor mediático.

En otras intervenciones sostenía que era "una falacia" afirmar que los fines de semana largos motorizaban la economía. Su argumento era que el consumo turístico no representaba necesariamente un incremento de la actividad general: "Lo que está gastando la gente en esos lugares se está perdiendo de gastar en otro lado y eso genera caída de actividad y de empleo". Su razonamiento se apoyaba en cuatro objeciones principales:

Económica: consideraba que los feriados paralizaban la producción industrial, el comercio y otras actividades, con una pérdida de productividad que no quedaba compensada por los ingresos adicionales del turismo

consideraba que los feriados paralizaban la producción industrial, el comercio y otras actividades, con una pérdida de productividad que no quedaba compensada por los ingresos adicionales del turismo Costos laborales: los días festivos podían obligar a las empresas a pagar jornadas con recargos o a reorganizar su funcionamiento, lo que elevaba los costos

los días festivos podían obligar a las empresas a pagar jornadas con recargos o a reorganizar su funcionamiento, lo que elevaba los costos La intervención estatal: cuestionaba que el Gobierno utilizara decretos y regulaciones para determinar cuándo debía descansar la población con el argumento de estimular una actividad económica

cuestionaba que el Gobierno utilizara decretos y regulaciones para determinar cuándo debía descansar la población con el argumento de estimular una actividad económica Ideológica: la multiplicación de feriados atentaba contra la cultura del trabajo, el esfuerzo individual y la productividad. En ese marco, solía contrastar la cantidad de días festivos del calendario argentino con su propia rutina laboral, al afirmar que trabajaba los siete días de la semana

También cuestionaba los programas de estímulo turístico financiados por el Estado, como PreViaje, porque distorsionaban precios relativos y trasladaban al contribuyente el costo de subsidiar consumos que, en condiciones normales, debían surgir de la demanda privada.

La Argentina se encuentra entre los primeros 15 países del mundo con mayor cantidad de feriados. El calendario oficial de 2026 cuenta con 19 feriados y días no laborables (12 inamovibles, 4 trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos), a los que se sumó un feriado nacional extraordinario el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV en CABA, Córdoba y Provincia de Buenos Aires.

Inamovibles (12): Año Nuevo (1 de enero), Carnaval (16-17 de febrero), Día de la Memoria (24 de marzo), Malvinas (2 de abril), Viernes Santo (3 de abril), Día del Trabajador (1 de mayo), Revolución de Mayo (25 de mayo), Belgrano (20 de junio), Independencia (9 de julio), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre)

Año Nuevo (1 de enero), Carnaval (16-17 de febrero), Día de la Memoria (24 de marzo), Malvinas (2 de abril), Viernes Santo (3 de abril), Día del Trabajador (1 de mayo), Revolución de Mayo (25 de mayo), Belgrano (20 de junio), Independencia (9 de julio), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) Trasladables (4): Güemes (15 de junio), San Martín (17 de agosto), Diversidad Cultural (12 de octubre) y Soberanía Nacional (23 de noviembre)

Güemes (15 de junio), San Martín (17 de agosto), Diversidad Cultural (12 de octubre) y Soberanía Nacional (23 de noviembre) Fines turísticos (3): 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre

23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre Extraordinario: 9 de noviembre por la visita del papa León XIV en CABA, Córdoba (10/11) y Provincia de Buenos Aires (11/11)

Como referencia, Uruguay tiene cinco feriados obligatorios, Brasil ocho, Paraguay y Bolivia doce. En España existen diez feriados nacionales, además de dos puentes previstos para este año y otros que pueden establecerse según la comunidad autónoma. Francia tiene once y Alemania nueve, con posibles jornadas adicionales según la región.

Del rechazo a los feriados puente a una política intermedia

La llegada de Milei al Gobierno no produjo una eliminación generalizada de los días de descanso. La administración adoptó, en cambio, una modalidad intermedia, que permitió sostener los fines de semana turísticos, pero modificó su régimen laboral.

Mediante el Decreto 1027/2024, el Gobierno estableció para 2025 la figura de los "días no laborables con fines turísticos" en reemplazo de "feriados puente". La diferencia es que en un feriado nacional el descanso es obligatorio y, si se trabaja, corresponde el régimen de remuneración previsto para esas jornadas, en los días no laborables la decisión de otorgar el descanso en el sector privado queda en manos del empleador.

Posteriormente, mediante el Decreto 614/2025, habilitó a la Jefatura de Gabinete a trasladar feriados que cayeran en sábados o domingos hacia viernes o lunes, con el propósito de facilitar la conformación de fines de semana largos.

La administración también había cuestionado, poco después de asumir, la cantidad de días festivos que tenía el país: 16 entre inamovibles y trasladables, además de los días no laborables turísticos que podían incorporarse. Sin embargo, hasta ahora la modificación más concreta en materia de eliminación fue la supresión del Día del Empleado Público, que beneficiaba exclusivamente a los trabajadores de ese sector.

La continuidad de los feriados turísticos terminó mostrando que el Gobierno debió contemplar las demandas de una actividad que tiene un peso significativo en numerosas provincias y municipios, incluso cuando esa decisión no coincide plenamente con las ideas que Milei sostenía antes de llegar al poder.

El balance de 2026: 14 millones de turistas, pero con menor consumo

De acuerdo con el consolidado de CAME, hasta noviembre de 2026 se contabilizaron nueve fines de semana largos, sin incluir el feriado extraordinario vinculado con la visita del papa León XIV, el 9 de julio coincidente con las vacaciones de invierno y el fin de semana largo de diciembre.

En ese período viajaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un impacto económico directo superior a los $3,7 billones. El gasto diario promedio se ubicó en $111.537 por persona. La cifra refleja un volumen considerable de desplazamientos, aunque no permite concluir por sí sola que el turismo haya tenido una expansión equivalente en términos económicos.

La reducción de las estadías y el comportamiento más prudente de los consumidores incidieron sobre los ingresos de los establecimientos turísticos.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado en 2026 al lunes 23 de noviembre, fue uno de los ejemplos más claros de esa tendencia. Se movilizaron 1.410.000 turistas, un 17,4% menos que en el mismo período del año anterior. El impacto económico alcanzó los $332.557 millones, con una caída real del 30,3%.

La estadía promedio fue de apenas dos días y el gasto diario por turista se ubicó en $118.770, un retroceso real del 3,1%. El relevamiento de CAME describió un escenario con mayor participación de excursionistas, escapadas de cercanía y viajes breves.

El fin de semana largo del 12 de octubre había presentado un resultado algo más favorable en cantidad de viajeros. Se movilizaron 1.490.400 turistas, un incremento interanual del 3,5%. Sin embargo, el impacto económico fue de $313.610 millones, con una disminución real del 2,2%. La estadía promedio pasó de dos días a 1,8 días.

En junio, los dos fines de semana largos reunieron en conjunto 2.162.750 turistas, una caída interanual del 16,6%, y generaron $412.372 millones de gasto total, casi un 30% menos en términos reales.

Dentro de ese mes, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes movilizó a 993.683 turistas, un 37,7% más que en 2025, y produjo un impacto económico de $216.649 millones. El gasto diario fue de $109.013, con una caída real del 3,5%, y la estadía promedio alcanzó los dos días. Fue uno de los fines de semana largos de menor movimiento del año.

Semana Santa, por su parte, movilizó a 2.852.256 turistas, un 5,6% más que en 2025. El impacto económico directo fue de $808.198 millones, aunque el gasto total cayó casi un 19% en términos reales. El gasto diario promedio llegó a $108.982, un descenso real del 8,4%, mientras que la estadía promedio se ubicó en 2,6 noches.

El comportamiento de Carnaval fue diferente. Con tres millones de turistas, registró un récord histórico y un crecimiento interanual del 7,2%. El impacto económico alcanzó los $1.007.793 millones, con un incremento real del 6%. La estadía promedio fue de tres días. Fue el feriado más exitoso del año en cantidad de viajeros y también uno de los pocos que mostró una mejora del gasto real.

Verano e invierno, los períodos más favorables

El balance de las temporadas vacacionales fue más positivo que el de varios fines de semana largos. Durante el verano de 2026 viajaron 30,7 millones de personas por el país y el impacto económico directo rondó los $11 billones. Según CAME, la cantidad de viajeros aumentó un 9,5% frente al verano anterior y el gasto total creció un 4,5% en términos reales.

La estadía media fue de 3,65 noches, frente a las 3,7 noches registradas en el verano de 2025. En la comparación con 2023, la permanencia promedio fue aproximadamente un 12% menor, de acuerdo con la serie consignada en los relevamientos.

Las vacaciones de invierno también mostraron un desempeño favorable. Se movilizaron 4,6 millones de turistas y el impacto económico total alcanzó los $2,12 billones. La cantidad de viajeros creció un 5,9% interanual y el gasto real aumentó un 2,5%. En este período tuvieron un peso importante los destinos tradicionales de nieve y el turismo extranjero.

En consecuencia, Carnaval aparece como el feriado más provechoso de 2026, mientras que el fin de semana de Güemes fue uno de los más desfavorables. Si se consideran las temporadas completas, el verano fue el período de mayor movimiento y facturación.

La comparación entre 2023 y 2026: más turistas, menor consumo

Los relevamientos de CAME permiten observar una evolución dispar del turismo interno durante los últimos cuatro años. En 2023 se contabilizaron aproximadamente 15,2 millones de turistas hasta noviembre, distribuidos en diez fines de semana largos, con un promedio de 1,52 millones de viajeros por período. La estadía promedio se ubicaba entre 2,5 y 3 días. Fue un año particularmente favorecido por el programa PreViaje, los reintegros estatales y el ingreso de turistas extranjeros, especialmente de países limítrofes.

En 2024, el movimiento turístico registró una fuerte retracción. Se contabilizaron aproximadamente 11,2 millones de viajeros en nueve fines de semana largos, con un promedio de 1,24 millones por período. La estadía promedio descendió a un rango de entre 2,1 y 2,4 días. El ajuste económico posterior a la devaluación de diciembre de 2023, la pérdida de poder adquisitivo y la eliminación de los estímulos de PreViaje incidieron sobre la demanda.

En 2025 comenzó una recuperación parcial. Los relevamientos contabilizaron aproximadamente 13,4 millones de turistas en ocho fines de semana largos, con un promedio de 1,67 millones de viajeros por período. La estadía promedio se ubicó entre 2,2 y 2,5 días. Sin embargo, el comportamiento fue desigual: los fines de semana de cuatro días favorecieron los viajes más extensos, mientras que el consumo continuó condicionado por las restricciones presupuestarias de las familias.

En 2026, hasta noviembre, se registraron 14.339.094 turistas en nueve fines de semana largos, con un promedio de aproximadamente 1,59 millones de viajeros por período y una estadía media de 2,3 días. El impacto económico directo superó los $3,7 billones, aunque varios feriados mostraron caídas reales del gasto de entre el 19% y el 33%. Se consolidó, además, una mayor participación del turismo de cercanía, las excursiones por el día y las escapadas breves.

La comparación permite advertir que 2026 muestra una recuperación del volumen de viajeros respecto de 2024 y 2025, pero todavía no alcanza los niveles aproximados de 2023 en el período considerado. También refleja un cambio en los hábitos: los argentinos siguen viajando, pero permanecen menos tiempo y administran con mayor cuidado sus gastos.

En términos económicos, la comparación entre los cuatro años debe realizarse a precios constantes. Los $3,7 billones de 2026 no pueden contrastarse directamente con los $675.881 millones registrados hasta noviembre de 2023, porque la inflación acumulada distorsiona los valores nominales. La verdadera medida del desempeño es cuánto gastó cada turista en términos reales, cuánto tiempo permaneció en el destino y qué actividad económica adicional generó cada fin de semana largo.

El año 2023 tuvo una particularidad que condiciona cualquier evaluación: el programa PreViaje, que reintegraba entre el 50% y el 70% de determinados consumos turísticos, especialmente en temporada baja. Las ediciones 4 y 5 tuvieron incidencia en los períodos de mayo, junio, septiembre y octubre. A ello se sumó un tipo de cambio que favorecía el ingreso de visitantes de países limítrofes, con impacto sobre la hotelería, la gastronomía y el comercio.

En 2024, en cambio, el turismo interno sufrió las consecuencias del ajuste económico inicial y de la pérdida de poder adquisitivo posterior a la devaluación de diciembre de 2023. La eliminación de los estímulos estatales también modificó el comportamiento de los viajeros.

Durante 2025 se observó una recuperación parcial, aunque con resultados desiguales entre los distintos fines de semana largos. Los descansos de cuatro días favorecieron los viajes más extensos, mientras que el consumo siguió mostrando signos de prudencia.

En 2026, el movimiento acumulado de 14,3 millones de turistas hasta noviembre muestra una recuperación en volumen respecto de los registros aproximados de 2024 y 2025. Sin embargo, el comportamiento del gasto revela otra realidad: hay más desplazamientos en determinados períodos, pero no necesariamente más consumo por persona ni mayor permanencia en los destinos.

El episodio de la Selección y los feriados que quedan

La relación de Milei con los feriados tuvo incluso un episodio de fuerte exposición pública durante el Mundial de 2026. Después del triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, el Presidente escribió en X: "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional".

Finalmente, no hubo feriado nacional por el regreso del equipo. La Selección había perdido por 1 a 0 la final del Mundial frente a España, disputada el domingo 19 de julio, y los jugadores no querían festejos ni caravanas. El plantel regresó al país de manera fragmentada, aunque numerosas personas se acercaron a recibirlo en el aeropuerto de Ezeiza. El lunes siguiente fue finalmente una jornada laborable.

Para lo que resta de 2026, el calendario contempla un día no laborable con fines turísticos el lunes 7 de diciembre, el feriado nacional inamovible del martes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María y el feriado de Navidad del viernes 25 de diciembre. El primer esquema permite un descanso de cuatro días para quienes tengan libre el lunes 7; Navidad conforma otro fin de semana largo de tres días. Los jueves 24 y 31 de diciembre son, según el calendario nacional, jornadas laborables habituales, salvo que se dispongan asuetos administrativos o decisiones particulares.

La continuidad de esta política demuestra que Milei terminó aceptando una herramienta del kirchnerismo, que había cuestionado durante años. El balance de 2026 deja una conclusión menos lineal: los feriados siguen movilizando a millones de argentinos, pero el crecimiento de los viajeros no siempre se traduce en una mejora equivalente de la actividad.

Carnaval y las vacaciones de verano e invierno mostraron resultados favorables, mientras que otros fines de semana largos registraron caídas en el gasto real y estadías cada vez más breves.