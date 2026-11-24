Con sectores hoteleros y gastronómicos afectados, la baja en viajeros generó preocupación sobre la recuperación y el impacto social en las regiones

El turismo registró una caída interanual del 17,4% durante el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de viajeros descendió frente al mismo período de 2025, mientras que el impacto económico total retrocedió un 30,3% en términos reales.

Entre el viernes y el domingo se movilizaron 1.410.000 turistas por distintos destinos del país, que generaron un impacto económico directo de $332.557 M. El resultado estuvo condicionado, entre otros factores, por la diferencia en la extensión del descanso: este año el feriado abarcó tres días, mientras que en 2025 había sido de cuatro.

También incidió la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre, establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina, que habían generado otra oportunidad de descanso y viajes.

La estadía promedio fue de dos días, frente a los 2,3 días registrados en el mismo fin de semana largo del año pasado. En comparación con el feriado del 12 de octubre de este año, cuando el promedio había sido de 1,8 días, se observó una recuperación en la duración de los viajes.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770. Aunque ese importe fue superior en términos nominales, representó una disminución real del 3,1% interanual, una vez descontado el efecto de la inflación.

La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un menor consumo diario explicó la reducción del impacto económico. En ese contexto, tuvieron mayor participación las escapadas de cercanía, las actividades gratuitas, los eventos culturales y deportivos y las propuestas al aire libre.

Menos viajes largos y más escapadas de cercanía

El relevamiento de CAME mostró que el movimiento turístico estuvo concentrado en destinos cercanos y localidades que organizaron fiestas populares, competencias deportivas y encuentros culturales. Las reservas de último momento también tuvieron incidencia en la actividad y dificultaron las previsiones de ocupación de los establecimientos.

Otro dato que apareció en el balance fue el peso de los excursionistas, es decir, las personas que se trasladan durante el día y regresan a sus hogares sin alojarse en el destino.

En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados. La diferencia muestra que una parte del movimiento comercial y gastronómico generado por el feriado no queda reflejada en las estadísticas tradicionales de ocupación hotelera.

CAME también señaló que las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las actividades al aire libre funcionaron como alternativas para quienes buscaron controlar los gastos durante el descanso.

En cuanto al transporte, la venta de pasajes de micros de larga distancia aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, según datos de Plataforma10. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza estuvieron entre los destinos más elegidos. La comparación no corresponde al mismo feriado de 2025, sino a un fin de semana común del mismo mes.

Qué destinos tuvieron mayor ocupación durante el feriado

El comportamiento fue dispar entre las provincias. Algunos destinos alcanzaron niveles elevados de reservas por la realización de eventos específicos, mientras que otros registraron un movimiento más moderado.

Entre los principales resultados del relevamiento se destacaron:

Ciudad de Buenos Aires: recibió más de 126.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 M . Fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año para la Ciudad.

nacionales e internacionales, con una y un impacto económico superior a los . Fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año para la Ciudad. Bariloche: registró una ocupación hotelera del 85% , impulsada también por competencias de montaña.

, impulsada también por competencias de montaña. Ushuaia: alcanzó una ocupación hotelera y parahotelera del 78%, con un gasto diario promedio de $330.000 por turista y una estadía media de tres días.

por turista y una estadía media de tres días. Jujuy: informó una ocupación del 71%, un gasto diario promedio de $151.837 y una estadía de 1,9 noches.

Mendoza: la ocupación provincial llegó al 70%, frente a una proyección inicial del 67%. La zona norte superó el 85% .

. Córdoba: Ansenuza registró niveles de ocupación estimados de entre el 65% y el 80%. En Traslasierra las previsiones oscilaron entre el 55% y el 80%, mientras que Calamuchita y Punilla se ubicaron entre el 55% y el 70%.

Neuquén: la Fiesta Nacional del Chivito llevó las reservas del norte provincial por encima del 85%. En Chos Malal prácticamente no quedaron alojamientos disponibles.

Entre Ríos: Villa Elisa encabezó los registros provinciales con un 78% de ocupación, seguida por Victoria, con el 58%, y Colón, con el 50%.

Chaco: tuvo una ocupación promedio del 50%, aunque con diferencias entre regiones: el Litoral llegó al 80%, el Centro-Sudoeste al 45% y El Impenetrable al 25%.

San Juan: la Fiesta Nacional del Sol contribuyó a que las reservas hoteleras alcanzaran el 66%.

En Santiago del Estero, el turismo religioso también tuvo incidencia. Las reservas llegaron al 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua, impulsadas por la festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, sobre una oferta conjunta de 296 plazas.

En Santa Fe, además de los visitantes alojados, se estimó una concurrencia superior a 240.000 personas a los más de 45 acontecimientos organizados durante el fin de semana largo.

Cuántos turistas viajaron durante los fines de semana largos de 2026

El balance acumulado del año también permite dimensionar el movimiento turístico. Según CAME, durante 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin contar los feriados extraordinarios establecidos por la visita del papa León XIV.

Si además se excluye el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve períodos de descanso se movilizaron 14.339.094 turistas.

En ese conjunto de fines de semana largos:

La estadía promedio fue de 2,3 días .

. El gasto diario por persona alcanzó los $111.537.

El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Entre los períodos con mayor movimiento se encontraron Carnaval y Semana Santa. En esas fechas, la cantidad de viajeros creció un 7,2% y un 5,6% interanual, respectivamente.

Los destinos preparan promociones para el verano 2027

Con la temporada de verano cada vez más cerca, distintas provincias comenzaron a presentar programas de descuentos, reintegros y beneficios para incentivar las reservas anticipadas.

Entre las iniciativas mencionadas en el relevamiento figuran:

Salta: lanzó PreSalta, un programa de reintegros del 50% para compras anticipadas de servicios turísticos.

para compras anticipadas de servicios turísticos. Entre Ríos: presentó una propuesta que reúne 70 destinos, con opciones de termas, playas, naturaleza, carnavales y gastronomía.

San Juan: acompañó la Fiesta Nacional del Sol con promociones en alojamiento y gastronomía.

Para CAME, uno de los desafíos del sector será conseguir que los visitantes prolonguen sus estadías y amplíen el consumo en comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

El balance del último feriado mostró que, además de la cantidad de personas que viajan, la duración de los viajes y el gasto durante las estadías son variables centrales para medir el impacto económico de los fines de semana largos.