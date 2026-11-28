La Casa Rosada prepara un paquete de reformas para fin de año y busca acelerar proyectos sobre sistema electoral, política exterior e inversiones

El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre. El temario incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y el denominado Súper RIGI. También habilita el debate de iniciativas sobre biocombustibles, actividad marítima, juego ilegal y simplificación normativa, además del tratamiento de pliegos judiciales.

La convocatoria quedó establecida mediante el Decreto 1433/2026, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida se adoptó en uso de las facultades previstas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

El anexo de la norma contiene 11 puntos, entre proyectos de ley, iniciativas que todavía deben ser enviadas por el Poder Ejecutivo y designaciones que requieren el acuerdo del Senado.

La agenda legislativa del último mes del año reúne asuntos económicos, electorales, energéticos e institucionales. Algunos ya tienen antecedentes de tratamiento parlamentario, mientras que otros deberán iniciar su recorrido en el Congreso.

Presupuesto 2027 y reforma electoral: los principales proyectos

Uno de los temas centrales será el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

Durante el debate en Diputados hubo diferencias por las partidas destinadas a las universidades nacionales, la ciencia y los organismos públicos. En la votación en particular, el oficialismo no consiguió mantener su propuesta original para el financiamiento universitario y se incorporó un aumento de los fondos previstos para ese sector, que pasaron de $7,3 billones a $11 billones.

El proyecto establece como objetivo mantener el equilibrio financiero o alcanzar un superávit fiscal al cierre del ejercicio 2027. Entre sus principales proyecciones contempla un crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%.

El Senado deberá analizar el texto aprobado por Diputados, incluidas las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en particular.

Otro de los asuntos incluidos es la Reforma Electoral Integral, que contempla cambios en el sistema de votación y la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La iniciativa forma parte de la agenda política del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Su tratamiento también está condicionado por el calendario electoral y los plazos necesarios para introducir modificaciones en las reglas que regirán los próximos comicios.

Ley Malvinas: el proyecto que el oficialismo no logró tratar en Diputados

La convocatoria incluye el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. La iniciativa busca establecer herramientas vinculadas con la protección de los intereses argentinos en áreas estratégicas y el reclamo de soberanía sobre las islas.

El proyecto ya había generado dificultades para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. En un intento anterior de tratamiento, el oficialismo no consiguió reunir el quórum necesario para abrir la sesión: alcanzó 126 legisladores, tres menos de los 129 requeridos.

La falta de quórum estuvo vinculada con diferencias entre el Gobierno y algunos bloques que habitualmente acompañan sus iniciativas. Entre los sectores que expresaron reparos estuvieron legisladores de Provincias Unidas, vinculados con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Las negociaciones también incluyeron discusiones por la representación en el Consejo de la Magistratura y por la exclusión del proyecto de biocombustibles de la agenda parlamentaria.

Tras ese episodio, el Poder Ejecutivo incorporó la iniciativa al temario de diciembre para habilitar un nuevo intento de tratamiento.

Súper RIGI, biocombustibles y actividad marítima

Otro de los proyectos habilitados es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado Súper RIGI.

La propuesta apunta a establecer un esquema de beneficios para inversiones de gran escala en nuevos sectores industriales. Se trata de una iniciativa que busca ampliar el alcance de los incentivos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases.

En materia energética, el temario incluye un proyecto para regular la elaboración, el almacenamiento, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles.

La iniciativa tiene relevancia para las provincias de Córdoba y Santa Fe, que cuentan con actividad agroindustrial y producción de biocombustibles. Su incorporación a las extraordinarias también se vincula con las negociaciones parlamentarias que el oficialismo mantuvo con legisladores de esas jurisdicciones.

El proyecto había quedado fuera de la agenda de una sesión anterior, lo que generó diferencias con representantes de Provincias Unidas.

El temario también contempla el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. La iniciativa comprende modificaciones vinculadas con el transporte marítimo y fluvial, las condiciones para el desarrollo de la actividad y el funcionamiento de la marina mercante.

Ley de Hojarasca y combate contra el juego ilegal

La agenda de diciembre incluye el proyecto de Combate contra el Juego Ilegal, una iniciativa que avanzó durante los últimos días en el Senado.

La propuesta apunta a establecer herramientas para enfrentar las apuestas clandestinas y las actividades vinculadas con el juego fuera de los circuitos autorizados.

También figura la denominada Ley de Hojarasca, una propuesta del Poder Ejecutivo que busca revisar el marco normativo vigente y modificar o derogar disposiciones que considera innecesarias o desactualizadas.

El proyecto forma parte del programa de revisión y simplificación normativa impulsado por el Gobierno, que plantea reducir regulaciones y revisar disposiciones que, según sus fundamentos, perdieron vigencia o dejaron de cumplir su objetivo.

Los dos proyectos que todavía debe enviar el Gobierno

El anexo del decreto incorpora otras dos iniciativas que todavía no fueron remitidas formalmente al Congreso.

Se trata de la Ley de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica entre la República Argentina y Estados Unidos y de la Ley de Competitividad Financiera.

En ambos casos, la convocatoria identifica expresamente los proyectos como iniciativas que deberán ser enviadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Una vez que ingresen al Parlamento, podrán ser tratados durante el período de sesiones extraordinarias, sin necesidad de modificar nuevamente el temario.

Pliegos judiciales: qué podrá tratar el Senado

El último punto de la agenda habilita el tratamiento de pliegos para designaciones y promociones que requieren el acuerdo del Senado.

El alcance incluye tanto los expedientes que ya fueron enviados por el Poder Ejecutivo como aquellos que ingresen durante diciembre. De esta manera, la Cámara alta podrá avanzar con nombramientos para cubrir vacantes en distintos tribunales y dependencias del Ministerio Público de la Nación.

En los últimos días, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó audiencias públicas para analizar cinco pliegos remitidos por el Gobierno. Entre las postulaciones figuran cargos con competencia electoral en las provincias de San Juan y Corrientes.

Qué puede tratar el Congreso durante las sesiones extraordinarias

La convocatoria establece que el Congreso podrá debatir durante diciembre los asuntos expresamente incluidos en el anexo del decreto.

A diferencia de lo que ocurre durante las sesiones ordinarias, en las extraordinarias el Poder Legislativo no puede ampliar libremente el temario. La incorporación de nuevos asuntos depende de una decisión del Poder Ejecutivo.

El artículo primero del Decreto 1433/2026 establece la convocatoria al Congreso desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que el segundo artículo remite a los temas detallados en el anexo.

La comunicación oficial al Parlamento se realizó mediante el Mensaje 318/2026, dirigido al Honorable Congreso de la Nación.

Durante diciembre, las dos cámaras podrán avanzar con los proyectos incluidos en la convocatoria, aunque cada iniciativa tendrá que reunir los votos necesarios para su aprobación. En los casos que todavía no ingresaron formalmente, el tratamiento dependerá también de su presentación por parte del Poder Ejecutivo.