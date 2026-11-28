El Tribunal del Mar desestimó el pedido argentino y el desarrollo petrolero en las islas del Atlántico Sur continuará bajo control británico

El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte generó las primeras respuestas oficiales de la Argentina y el Reino Unido. Mientras el Gobierno de Javier Milei cuestionó el alcance de la resolución y ratificó que continuará con las acciones para impedir la explotación de hidrocarburos, Londres celebró el resultado y volvió a reivindicar su soberanía sobre las Islas Malvinas.

La decisión, adoptada por 18 votos contra 3 en Hamburgo, Alemania, rechazó las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para impedir que el Reino Unido y las empresas involucradas avanzaran con las actividades de exploración y explotación petrolera mientras se desarrolla el procedimiento arbitral.

La reacción argentina llegó a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. Allí, la Casa Rosada destacó que el Tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, aunque cuestionó que el organismo considerara que no contaba con una base jurisdiccional suficiente para disponer las medidas solicitadas.

El Ejecutivo sostuvo que la resolución no representa el cierre de la controversia y aseguró que continuará utilizando las herramientas disponibles para defender los derechos argentinos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

Qué dijo el Gobierno argentino tras el fallo del Tribunal del Mar

La respuesta de la administración de Javier Milei buscó poner el foco en los aspectos de la resolución que considera relevantes para sostener el reclamo argentino. En particular, la Oficina del Presidente destacó el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

Para la Casa Rosada, ese elemento tiene importancia en el marco de la controversia con Londres, que mantiene el control del archipiélago y autoriza las actividades hidrocarburíferas en las áreas marítimas circundantes.

Sin embargo, el Gobierno cuestionó que el Tribunal no avanzara con las medidas provisionales solicitadas. La presentación argentina tenía como objetivo impedir nuevas perforaciones, la instalación de infraestructura de producción y el otorgamiento de nuevas autorizaciones para explotar los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa.

La Oficina del Presidente sostuvo que la decisión no constituye la última palabra sobre el conflicto y ratificó que la Argentina seguirá ejerciendo "todas las acciones necesarias para impedir esa explotación".

El planteo oficial también se apoya en que el pronunciamiento del Tribunal se limitó a las condiciones necesarias para disponer medidas provisionales. En particular, el organismo consideró que las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar invocadas por Buenos Aires no ofrecían, en una evaluación preliminar, una base suficiente para establecer la jurisdicción del futuro tribunal arbitral.

Ese razonamiento estuvo relacionado con la cuestión de la soberanía territorial. Según el Tribunal, resolver algunos de los reclamos argentinos requeriría determinar previamente cuál de los dos países tiene soberanía sobre las islas, una cuestión que excede el ámbito de aplicación de la Convención.

La Argentina había sostenido durante el procedimiento que no le solicitaba al organismo resolver la controversia territorial, sino intervenir sobre las actividades hidrocarburíferas y las obligaciones internacionales vinculadas con los recursos naturales y la protección del medio marino.

La Casa Rosada, por lo tanto, mantuvo su posición de que el rechazo de las medidas provisionales no resuelve el reclamo argentino ni supone una definición sobre la legitimidad de la explotación petrolera.

Milei pidió acelerar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Uno de los anuncios centrales del comunicado fue el pedido de Javier Milei a la Cámara de Diputados para que trate y sancione durante la próxima semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa se vincula con la estrategia del Gobierno para establecer herramientas legales frente a las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegítimas en los espacios marítimos bajo disputa.

La Oficina del Presidente cuestionó la demora en el tratamiento legislativo y sostuvo que "su demora entusiasma al gobierno británico".

El reclamo para avanzar con esa normativa se produce en un contexto en el que el Ejecutivo busca reforzar las medidas administrativas y legales contra las compañías que intervienen en el proyecto Sea Lion y otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La iniciativa también se inscribe en el procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar, contra el Reino Unido.

Ese proceso constituye otra de las vías que Buenos Aires pretende utilizar para sostener sus planteos sobre los derechos argentinos en las áreas marítimas en disputa.

Qué respondió el Reino Unido y cómo interpretó la resolución

La reacción británica llegó mediante una declaración conjunta del secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, publicada en el sitio oficial del Gobierno del Reino Unido.

Los funcionarios celebraron que el Tribunal no hubiera dispuesto las medidas provisionales solicitadas por la Argentina y consideraron que el resultado representa una ratificación de la estrategia jurídica de Londres.

"Argentina buscó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento", afirmaron.

En el mismo pronunciamiento, el Gobierno británico sostuvo que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas ni sobre sus derechos soberanos en las áreas marítimas circundantes. También volvió a invocar el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

Por último, reclamó a Buenos Aires que respete el derecho de los isleños a determinar su futuro y que termine con lo que calificó como presiones económicas sobre las Malvinas.

La declaración fue difundida por el Foreign, Commonwealth & Development Office y la Attorney General's Office, los organismos británicos que encabezan Miliband y Reeves.

Qué resolvió el Tribunal del Mar y cuáles fueron sus argumentos

El organismo internacional rechazó el pedido argentino por 18 votos contra 3. Los jueces consideraron que las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar invocadas por Buenos Aires no parecían ofrecer, en una evaluación preliminar, fundamentos suficientes para establecer la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia.

Uno de los principales argumentos estuvo relacionado con la soberanía territorial. El Tribunal entendió que resolver los primeros planteos argentinos requeriría identificar cuál de los dos países tiene soberanía sobre las Islas Malvinas, una cuestión que excede el marco de la Convención.

También analizó el planteo argentino sobre la protección del medio marino. En ese punto, consideró que determinar si el Reino Unido impedía a la Argentina cumplir sus obligaciones ambientales en las áreas marítimas en disputa exigiría establecer previamente qué Estado tiene jurisdicción sobre esos espacios.

A partir de esas conclusiones, el organismo consideró innecesario examinar los restantes requisitos para conceder las medidas provisionales.

No obstante, la resolución dejó asentados los compromisos expresados por el Reino Unido durante las audiencias:

No comenzar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027

No iniciar la extracción de petróleo antes de marzo de 2028

No otorgar nuevas licencias mientras permanezca suspendido el régimen de autorizaciones

Además, instó a los dos países a cooperar para constituir rápidamente el tribunal arbitral y señaló que la Convención del Derecho del Mar es aplicable en las áreas marítimas en disputa.

Qué puede pasar ahora con el proyecto petrolero Sea Lion

El rechazo de las medidas provisionales permite que continúe el desarrollo del proyecto Sea Lion, que se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago.

La iniciativa está operada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que tiene una participación del 65%, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El cronograma informado por las compañías contempla avanzar con los trabajos de infraestructura y preparación para comenzar las perforaciones durante 2027. La primera producción de petróleo está prevista para 2028.

La Argentina buscaba suspender esas actividades hasta que se resolviera la controversia mediante el procedimiento arbitral. Con el rechazo del pedido, no obtuvo la medida internacional que pretendía para detener provisoriamente el emprendimiento.

Sin embargo, la resolución no contiene un pronunciamiento definitivo sobre la soberanía de las Islas Malvinas ni sobre los derechos de explotación de hidrocarburos que reclama cada país.

El presidente del Tribunal, Maurice Kamga, también dejó en claro que la decisión sobre las medidas provisionales no prejuzga sobre la competencia que pueda tener el tribunal arbitral para analizar la controversia.

De esta manera, el conflicto continuará en los ámbitos diplomático y jurídico. La Argentina anticipó que mantendrá las acciones para cuestionar las actividades petroleras británicas, mientras que el Reino Unido reivindicó el resultado como un respaldo a su posición y a la continuidad del proyecto Sea Lion.

La próxima instancia será la constitución del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar, donde deberán discutirse los planteos argentinos y británicos sobre el alcance de sus respectivas obligaciones y derechos.