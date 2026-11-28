El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. La decisión implica que el país no consiguió la suspensión internacional de las perforaciones y de la instalación de infraestructura de producción que había solicitado mientras se tramita la controversia con el Reino Unido.

El pronunciamiento no resuelve la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas ni define quién tiene derechos sobre los recursos hidrocarburíferos de la zona. Se limita al pedido de medidas cautelares presentado por el Gobierno argentino ante el organismo con sede en Hamburgo. El procedimiento de arbitraje iniciado por Buenos Aires bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar continúa por una vía separada.

El proyecto está a cargo de Navitas Petroleum, compañía israelí que tiene el 65% de participación y actúa como operadora, y de Rockhopper Exploration, empresa británica que posee el 35% restante. El emprendimiento contempla una inversión inicial cercana a los u$s1.800 millones y tiene como objetivo comenzar la producción comercial en 2028.

Qué es Sea Lion y qué empresas están detrás del proyecto

Sea Lion es un yacimiento de petróleo descubierto por Rockhopper Exploration en 2010, durante una campaña de exploración en la Cuenca Malvinas Norte. La compañía realizó posteriormente nuevas perforaciones y estudios técnicos para evaluar el potencial de explotación del área.

De acuerdo con la información publicada por Rockhopper, el yacimiento cuenta con recursos recuperables estimados en unos 500 millones de barriles, clasificados por la empresa como recursos contingentes 2C. La compañía también calcula que el volumen total de petróleo originalmente existente en el área podría alcanzar los 1.700 millones de barriles. Son estimaciones empresarias y no deben confundirse con reservas probadas.

La primera etapa del desarrollo contempla la perforación de pozos submarinos y la instalación de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Según la documentación de Navitas, el plan aprobado comprende dos etapas iniciales que suman 23 pozos, dentro de un desarrollo general que contempla otras fases.

La capacidad de producción prevista para la primera fase es de aproximadamente 55.000 barriles diarios. El buque FPSO permitirá procesar el crudo extraído, almacenarlo y transferirlo a otras embarcaciones para su transporte.

En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper anunciaron la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa, con un presupuesto estimado en u$s1.800 millones para el 100% del proyecto. El plan recibió la aprobación de las autoridades de las islas y contempla un período de explotación de 35 años. Las empresas proyectan iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial al año siguiente.

Por qué la Argentina cuestiona la explotación petrolera

El conflicto se origina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La posición oficial argentina sostiene que el archipiélago, junto con las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, forma parte del territorio nacional.

Sobre esa base, el Gobierno considera que el Reino Unido no tiene facultades para conceder licencias de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona. La Cancillería cuestiona las autorizaciones otorgadas a Navitas y Rockhopper y sostiene que esas decisiones afectan los derechos argentinos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

El Reino Unido mantiene una posición diferente. Su Gobierno sostiene que las autoridades de las Islas Malvinas tienen competencias para administrar sus recursos naturales y conceder licencias. También invoca el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago y rechaza el reclamo argentino de soberanía.

La controversia se vincula, además, con las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. En 1976, la Resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que implicaran modificaciones en la situación mientras continuara el proceso de negociación.

Qué resolvió el Tribunal del Mar y cómo sigue el reclamo argentino

El Gobierno argentino había presentado el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre de 2026, después de anunciar el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido. La solicitud buscaba que Londres adoptara las medidas necesarias para impedir nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

La Argentina también pidió que el Reino Unido:

Se abstuviera de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de sus derechos

No impidiera al país adoptar medidas para proteger el ambiente marino

Evitara otorgar nuevas autorizaciones de explotación en el área

Durante las audiencias de noviembre, la representación británica pidió rechazar todos los planteos. Entre sus argumentos, sostuvo que el Tribunal no tenía competencia para resolver cuestiones vinculadas con la soberanía territorial y cuestionó que la Argentina hubiera demostrado la urgencia necesaria para justificar las medidas provisionales.

Con el rechazo de la solicitud, la Argentina no obtuvo la suspensión internacional que pretendía. Sin embargo, el procedimiento arbitral iniciado bajo el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar sigue siendo una instancia pendiente y no quedó resuelto por esta decisión.

Qué otras medidas judiciales se tomaron contra Sea Lion

En paralelo al reclamo internacional, existe una causa en la Justicia argentina. El 16 de septiembre de 2026, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

La resolución ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con el proyecto. La medida incluyó perforaciones, instalaciones submarinas y obras relacionadas con el comienzo de la extracción comercial, y fue fundamentada en la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente.

Esta actuación judicial tiene un alcance diferente del proceso ante el Tribunal del Mar. El rechazo de las medidas provisionales internacionales no constituye, por sí mismo, una resolución sobre esa causa local ni sobre sus alcances.

Qué impacto económico puede tener Sea Lion

Para las compañías involucradas, Sea Lion representa una inversión destinada a desarrollar los recursos identificados en la Cuenca Malvinas Norte y obtener ingresos por la comercialización del petróleo. El plan contempla distintas etapas de perforación y una producción que podría extenderse durante varias décadas.

Las proyecciones de las empresas y de las autoridades isleñas contemplan ingresos por regalías, impuestos, contratación de servicios y actividad logística. El desarrollo también requerirá transporte marítimo, personal especializado e infraestructura para sostener las operaciones.

Para el Gobierno argentino, en cambio, la explotación está vinculada con el reclamo sobre los recursos naturales y la jurisdicción marítima. La Cancillería sostiene que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas afectan los derechos soberanos que el país reclama sobre la plataforma continental.

De esta manera, Sea Lion concentra dos dimensiones de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido: la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y el desarrollo de los recursos energéticos del Atlántico Sur. El rechazo del pedido ante el Tribunal del Mar modificó el escenario de las medidas cautelares internacionales, pero no puso fin al conflicto jurídico y diplomático.