El Gobierno del Reino Unido celebró este sábado el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.

A través de una declaración conjunta, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, calificaron la resolución como una reivindicación de la defensa jurídica de Londres y aprovecharon el pronunciamiento para ratificar su posición sobre la soberanía del archipiélago y los derechos sobre las áreas marítimas circundantes.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado constituye una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido", señalaron los funcionarios en el comunicado publicado en el sitio oficial del Gobierno británico.

La declaración también incluyó un reclamo directo a Buenos Aires. Los representantes del Ejecutivo británico sostuvieron que la Argentina intentó impedir que los habitantes de las islas tomaran sus propias decisiones y reclamaron que se respete el principio de autodeterminación.

"El Reino Unido no tiene ninguna duda respecto de su soberanía sobre las Islas Falkland, de su soberanía y derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes, ni del derecho a la libre determinación de los habitantes de las Islas Falkland", afirmaron.

El pronunciamiento se conoció después de que el Tribunal rechazara la solicitud argentina de suspender las actividades vinculadas con Sea Lion. Sin embargo, la resolución no estableció a quién pertenecen las Islas Malvinas ni resolvió definitivamente la controversia de soberanía entre ambos países.

El reclamo británico por la autodeterminación de los isleños

Uno de los ejes centrales del comunicado fue la reivindicación del principio de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas. Miliband y Reeves sostuvieron que la presentación argentina ante el Tribunal buscaba impedir que los isleños decidieran sobre el desarrollo de sus recursos naturales.

"Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento", afirmaron.

El Gobierno británico volvió así a utilizar el argumento de la autodeterminación para respaldar su posición sobre el archipiélago. Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro político y económico, mientras que la Argentina rechaza esa interpretación y considera que la disputa debe resolverse entre los dos Estados, en el marco del proceso de descolonización reconocido por las Naciones Unidas.

La diferencia entre ambas posiciones constituye uno de los principales puntos de conflicto diplomático. Para Buenos Aires, la cuestión de Malvinas involucra una disputa de soberanía territorial entre la Argentina y el Reino Unido, por lo que no corresponde aplicar el principio de autodeterminación a una población implantada durante el proceso de ocupación británica de 1833.

El comunicado británico también incluyó un reclamo para que la Argentina termine con las medidas de presión económica sobre las islas. "Instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a determinar su propio futuro", señalaron Miliband y Reeves, antes de reclamar el fin de las restricciones que, según Londres, afectan a las actividades económicas del archipiélago.

La disputa por el petróleo en el Atlántico Sur

La reacción británica también debe entenderse en el contexto del desarrollo de Sea Lion, uno de los principales proyectos hidrocarburíferos impulsados en las áreas marítimas que rodean a las Malvinas.

El yacimiento está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y es operado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El emprendimiento cuenta con una decisión final de inversión y prevé una primera etapa de desarrollo con 11 pozos submarinos. Según la información difundida por las propias compañías, las perforaciones están previstas para comienzos de 2027 y la primera producción comercial para marzo de 2028.

El plan contempla utilizar una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, con una capacidad estimada de hasta 55.000 barriles diarios. Las empresas también proyectan una segunda etapa de desarrollo con otros 12 pozos.

La Argentina cuestiona las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas para avanzar con el emprendimiento y considera que la explotación de hidrocarburos en esas áreas constituye una actividad unilateral sobre recursos naturales de la plataforma continental argentina.

Por ese motivo, el 13 de octubre presentó ante el Tribunal del Mar un pedido de medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones, la instalación de infraestructura de producción y el otorgamiento de nuevas autorizaciones mientras continúa el procedimiento arbitral.

El Reino Unido se opuso a esa solicitud durante las audiencias celebradas en Hamburgo los días 10 y 11 de noviembre. Entre sus argumentos sostuvo que una suspensión del proyecto tendría consecuencias económicas para los habitantes de las islas y afectaría su posibilidad de desarrollar los recursos naturales.

Qué implica el fallo para la posición británica

La resolución del Tribunal fue recibida por Londres como un respaldo a su estrategia jurídica. El organismo consideró que no estaban reunidas las condiciones para establecer, en esta instancia preliminar, la competencia del tribunal arbitral sobre la controversia planteada por la Argentina.

El punto central fue que algunos de los reclamos argentinos requerían analizar previamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, una cuestión que excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El resultado fue un rechazo por 18 votos contra 3 de las medidas provisionales. De esta manera, el Tribunal no ordenó suspender Sea Lion ni prohibió que el Reino Unido avanzara con las actividades previstas.

Sin embargo, la resolución no determinó que las islas pertenezcan al Reino Unido ni resolvió definitivamente los derechos de explotación de hidrocarburos. Tampoco cerró la posibilidad de que el futuro tribunal arbitral analice los argumentos de las partes sobre la controversia.

El propio Reino Unido había asumido durante el procedimiento el compromiso de no comenzar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni iniciar la extracción de petróleo antes de marzo de 2028. Esas fechas quedaron incorporadas a la resolución del Tribunal.

La declaración de Miliband y Reeves se conoció, además, después de que el Gobierno británico reiterara su posición sobre las islas en el marco de la reunión del Consejo Ministerial Conjunto con los territorios de ultramar. En ese encuentro, Londres volvió a expresar su compromiso de defender su soberanía sobre esos territorios y mencionó las medidas económicas argentinas como parte de las cuestiones que considera una presión externa.

La controversia continuará en el ámbito internacional

El pronunciamiento británico no modifica la posición argentina sobre Malvinas ni implica una resolución definitiva de la disputa. La controversia continuará a través del procedimiento arbitral iniciado por Buenos Aires bajo el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar.

Mientras tanto, Londres buscará mantener el cronograma de desarrollo de Sea Lion y sostiene que las actividades cuentan con las autorizaciones de las autoridades de las islas. La Argentina, por su parte, anticipó que continuará cuestionando la explotación de los recursos naturales en las áreas marítimas en disputa y reclamando el respeto de sus derechos soberanos.

La diferencia entre ambos gobiernos también quedó expuesta en sus interpretaciones del fallo: el Reino Unido lo presentó como una reivindicación de su defensa jurídica y de la autodeterminación de los isleños, mientras que la Argentina destacó que el rechazo de las medidas provisionales no resuelve la controversia de soberanía.