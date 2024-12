El diputado Cristian Adrián Ritondo y su esposa, Romina Diago, han sido denunciados en la Justicia bajo sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas acusaciones surgieron luego del descubrimiento de varias sociedades offshore y propiedades en Miami vinculadas a ambos.

En retrospectiva, el 31 de diciembre de 1999, Cristian Adrián Ritondo y su padre, Donato Ritondo, fundaron la empresa "Emprendimientos Rivadavia SA", que actualmente está presidida por el diputado. A través de esta compañía y en colaboración con el arquitecto Rodrigo Benmuyal, Ritondo ha completado 9 proyectos inmobiliarios y posee 5 más en distintas fases de desarrollo.

Cuáles son los desarrollos inmobiliarios de Cristian Adrián Ritondo

Los proyectos inmobiliarios reciben el nombre de " Solares de Donato " en honor al padre del legislador, quien falleció en 2008. Estos desarrollos están numerados del I al XIV y se ubican principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Solares de Donato I: Arregui 5137 (CABA), 39 unidades funcionales (UF).

Solares de Donato II: Basualdo 455 (CABA), 38 UF.

Solares de Donato III: Guardia Nacional 437 (CABA), 24 UF.

Solares de Donato IV Premium: Araujo 536 (CABA), 6 UF.

Solares de Donato V: Olivera 90 (CABA), 30 UF.

Solares de Donato VI: Pilar 666 (CABA), 12 UF.

Solares de Donato VII: Ramón Falcón 6439 (CABA), 35 UF (11 cocheras y 24 departamentos).

Solares de Donato VIII: Av. Emilio Castro 7035 (CABA), 14 UF.

Solares de Donato IX: Av. Escalada 228 (CABA), 20 UF (*podrían ser más).

Solares de Donato X: Av. Rivadavia 9954/56 (CABA), 55 UF.

Solares de Donato XI: Av. Córdoba 5501 (CABA), 17 UF.

Solares de Donato XII: Julián Álvarez 1129 (CABA), 23 UF.

Solares de Donato XIII: Escalada 230 (CABA) 36 UF.

Solares de Donato XIV: La Frontera (Pinamar - PBA) 24 UF

El modelo de negocios y las cifras millonarias detrás de los proyectos

El modelo de negocios es sencillo: se compran propiedades en ubicaciones estratégicas, se desarrolla el proyecto, se obtiene la aprobación del GCBA, Emprendimientos Rivadavia lleva a cabo la construcción y, finalmente, las unidades se venden al público.

La comercialización se lleva adelante principalmente a través de "Pablo Fontana Propiedades", una inmobiliaria ubicada en Francisco Beiró 4494, Villa Devoto, dirigida por Pablo Lionel Fontana.

Por ejemplo, en Solares de Donato IX (Escalada 228), una unidad en planta baja contrafrente se ofrece por u$s 160.000, mientras que la opción más económica del mismo complejo tiene un precio de u$s 132.000.

El único proyecto que no se comercializa a través de Pablo Fontana Propiedades es Solares de Donato Pinamar (La Frontera). Las unidades de este desarrollo tienen precios que oscilan entre u$s 225.000 y u$s 600.000, según de la ubicación y el número de ambientes.

El desarrollo en Pinamar, que consta de 24 unidades, suma aproximadamente u$s 9.900.000, con entrega prevista para el otoño de 2027. Además, como era de esperarse, Emprendimientos Rivadavia SA mantiene una deuda de $315.715.000 con el Banco Ciudad de Buenos Aires.

En conjunto, los 14 desarrollos abarcan 373 unidades funcionales (sin incluir algunas cocheras adicionales). Si se estima un valor promedio de u$s 150.000 por unidad, las ventas de todas las propiedades alcanzarían un total de u$s 55.950.000.

En su última Declaración Jurada, Ritondo reportó poseer el 67% de Emprendimientos Rivadavia SA, valuado en $1.112.513.446,26, además de un 16% adicional adquirido por herencia, por un valor de $276.744.640,00. Esto refleja un capital de "apenas" 1.4 millones de dólares.

Este podría no ser el único emprendimiento inmobiliario del legislador. Según sus DDJJ, Ritondo mantiene desde 2018 créditos y deudas con Ardax SA, una empresa uruguaya responsable de proyectos inmobiliarios de lujo, como la Reserva Montoya, un barrio privado situado a solo 4 cuadras del mar entre La Barra y Manantiales, Punta del Este.

Este exclusivo desarrollo cuenta con lotes de 1000 m2, 400 metros de costa sobre Laguna Blanca, un clubhouse, wellness center, parador para residentes y seguridad las 24 horas. En 2019, Ritondo declaró la compra de un lote en Uruguay, adquirida en abril de 2018 por $3.383.325,69, a la empresa Ardax SA.

Ese mismo año, se inició la venta de unidades en Reserva Montoya. Los lotes más económicos tenían un valor de mercado de u$s 240.720, mientras que los más caros alcanzaban los u$s 641.110. Sin embargo, el valor declarado por Ritondo no coincide con ninguna de las propiedades disponibles en ese momento.