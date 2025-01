En los últimos meses, 23 entidades bancarias han reactivado sus ofertas de créditos hipotecarios, tras seis años sin opciones similares en el mercado, más allá de los programas del Estado nacional como los Procrear y los créditos UVA.

A pesar de ello, aún persisten dudas sobre cuánto es conveniente endeudarse y cómo afectará la inflación a las cuotas. En este escenario, se han creado múltiples herramientas que no solo simulan el préstamo, sino que también permiten proyectar cómo la suba de precios afectará las cuotas y el ingreso real.

En un contexto económico cambiante, no resulta sencillo decidir si es conveniente o no tomar un crédito hipotecario a muchos años. Lo que es a largo plazo resulta difícil de prever, y las experiencias previas con los préstamos ajustables por UVA no han sido las mejores.

No obstante, para quienes se decidan, las nuevas líneas ofrecidas representan al menos una opción disponible, que hasta ahora no existía para acceder a la vivienda propia.

Cómo calcular las cuotas de un crédito hipotecario

Para calcular las cuotas estimadas de un crédito hipotecario, es necesario estudiar con detenimiento las características y requisitos establecidos por cada entidad bancaria, ya que los parámetros varían entre ellas.

Tomando como ejemplo el primer banco en anunciar su línea de créditos, el Banco Hipotecario, estas fueron las condiciones y requisitos en un principio: en el caso de compra, el monto a recibir puede ser de hasta 250 millones, con una financiación de hasta el 80% del valor del inmueble. El plazo máximo es de 360 meses y la relación cuota-ingreso es del 25%.

Para calcular el valor de la cuota, es necesario conocer también la tasa que se aplicará sobre el valor del capital en UVA que nos prestarán. En este caso, la tasa es del 8,5% TNA (aunque recientemente fue actualizada a 9%).

La variable que no podemos prever, y que es clave para el cálculo, es el valor de la UVA, puesto que depende de la inflación futura de la Argentina. Con todos estos datos, se puede realizar el cálculo de la siguiente manera:

Crédito a otorgar en pesos : el 80% del valor de la propiedad. Por ejemplo, para un departamento de u$s 50.000,00, el préstamo que nos podría otorgar sería de hasta $41.800.000,00.

: el 80% del valor de la propiedad. Por ejemplo, para un departamento de u$s 50.000,00, el préstamo que nos podría otorgar sería de hasta $41.800.000,00. Crédito a otorgar en UVAs : este valor en UVAs es clave, ya que representará nuestra deuda que debemos abonar mensualmente. Se calcula dividiendo el crédito otorgado en pesos por el valor actual de la UVA, que hoy es 915,62. Así, el préstamo que tomamos en UVAs sería de 45.652,13.

: este valor en UVAs es clave, ya que representará nuestra deuda que debemos abonar mensualmente. Se calcula dividiendo el crédito otorgado en pesos por el valor actual de la UVA, que hoy es 915,62. Así, Cuota en UVA: para calcular la cuota en UVA, es importante saber que estos créditos utilizan el sistema de amortización francesa, donde la cuota se mantiene constante a lo largo del tiempo. La fórmula para calcular la cuota en UVA es la siguiente:

Cálculo para conocer la cuota de un crédito hipotecario

De esta manera, se obtiene el valor de la cuota UVA que habrá pagar mensualmente durante el período del préstamo. En este caso, el valor sería de 351,03.

Finalmente, para obtener el valor de la cuota en pesos, solo queda multiplicar el valor de la cuota UVA por el valor de la UVA en cada fecha de pago. Este valor no se lo puede conocer hasta ese momento, a menos que utilicemos algún simulador de créditos hipotecarios de Calcular Sueldo.