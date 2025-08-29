El mercado de oficinas clase A en Latinoamérica crece con menor vacancia, demanda por espacios premium y estabilidad de precios en zonas estratégicas

Durante el primer semestre de 2025, el mercado de oficinas clase A en Latinoamérica consolidó su recuperación, con una actividad creciente impulsada por un entorno macroeconómico más estable, el regreso a esquemas presenciales y una demanda cada vez más enfocada en calidad, sustentabilidad y ubicación estratégica.

Estos datos surgen del informe regional de oficinas clase A elaborado por Cushman & Wakefield, empresa de servicios inmobiliarios corporativos, que en esta edición amplió su alcance para incluir a Ciudad de México, sumando así una visión más integral del comportamiento del mercado en los principales centros urbanos de Latinoamérica.

Demanda en alza: más metros ocupados en casi todos los mercados

En la primera mitad del año, la absorción neta regional superó los 300.000 m2, consolidando la tendencia positiva iniciada en 2024.

"La competencia por los mejores activos es cada vez más intensa. El fenómeno del ‘flight to quality’ sigue moldeando las decisiones de ocupación, con empresas que priorizan edificios sostenibles, eficientes y estratégicamente ubicados. Esta elección, además de reforzar la competitividad, está directamente relacionada con la atracción, fidelización de talentos y el bienestar de los colaboradores", afirmó Matheus Cardoso, CEO de Cushman & Wakefield para América del Sur.

Rafael Nolazco, director general de Cushman & Wakefield para Argentina, Chile y Uruguay agregó: "las operaciones más relevantes se concentraron en corredores premium, impulsadas por relocalizaciones estratégicas y expansiones planificadas".

Buenos Aires mostró una reactivación significativa, con alquileres en submercados como Catalinas–Retiro y el Corredor Norte, apuntalados por el renovado interés de empresas multinacionales en recuperar la presencialidad en las oficinas. San Pablo sostuvo su dinamismo, especialmente en Faria Lima y Chucri Zaidan, donde la combinación de conectividad, servicios y estándares internacionales sigue atrayendo a firmas de alto perfil.

Ciudad de México, ahora incluida en el análisis regional, tuvo un semestre excepcional, con empresas migrando hacia zonas céntricas en busca de eficiencia operativa y cercanía a hubs de transporte y negocios. Bogotá, Lima y Santiago mantuvieron una evolución positiva, aunque con menor volumen, mientras que Río de Janeiro enfrenta aún el desafío de absorber una oferta acumulada que ralentiza su recuperación.

Vacancia: descenso sostenido con mercados cada vez más ajustados

La vacancia promedio regional cerró el semestre en torno al 15%, confirmando una tendencia descendente desde los picos postpandemia.

"La limitada entrega de nuevo inventario y los altos niveles de prealquiler muestran que el mercado está regulando su crecimiento con más precisión, lo que permite evitar los desequilibrios que generaron sobreoferta en ciclos anteriores", comentó Ignacio Álvarez, coordinador del área de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield Argentina.

Santiago y Bogotá se consolidan como los mercados con menor vacancia de la región, con tasas cercanas al 10% y una oferta limitada que acompaña el ritmo de la demanda.

se consolidan como los mercados con menor vacancia de la región, con tasas cercanas al y una oferta limitada que acompaña el ritmo de la demanda. Buenos Aires y San Pablo , aún con nuevos metros incorporados, mantuvieron vacancias contenidas gracias al interés sostenido por edificios premium.

, aún con nuevos metros incorporados, mantuvieron vacancias contenidas gracias al interés sostenido por edificios premium. Ciudad de México y Lima evidenciaron ocupación ágil en zonas estratégicas, mientras que Río de Janeiro continúa con tasas superiores al 20%, lo que obliga a propietarios a ofrecer condiciones más flexibles.

San Pablo y Buenos Aires lideran precios de oficinas premium en Latinoamérica

Los valores de renta se mantuvieron estables o con leves ajustes, según el mercado y el contexto cambiario. En zonas prime, la escasez de espacios disponibles comienza a reflejarse en precios más firmes.

San Pablo lideró con un promedio de u$s26,8/m²/mes, aunque moderado en dólares por la depreciación del real.

lideró con un promedio de u$s26,8/m²/mes, aunque moderado en dólares por la depreciación del real. Ciudad de México alcanzó los u$s21,8/m²/mes, con subas en los corredores más demandados.

alcanzó los u$s21,8/m²/mes, con subas en los corredores más demandados. Buenos Aires se ubicó en u$s23,5/m²/mes, con activos prime que conservaron valores más altos.

se ubicó en u$s23,5/m²/mes, con activos prime que conservaron valores más altos. Santiago mantuvo un valor promedio de u$s20,6/m²/mes, estabilizado por contratos indexados a la inflación.

mantuvo un valor promedio de u$s20,6/m²/mes, estabilizado por contratos indexados a la inflación. Bogotá mostró rentas entre u$s18 y 21/m²/mes, con subas en submercados con mayor presión de demanda.

mostró rentas entre u$s18 y 21/m²/mes, con subas en submercados con mayor presión de demanda. Lima cerró en u$s16,2/m²/mes, con incentivos focalizados en ubicaciones secundarias.

cerró en u$s16,2/m²/mes, con incentivos focalizados en ubicaciones secundarias. Río de Janeiro promedió u$s14/m²/mes, sin grandes variaciones, en un contexto de alta competencia y vacancia elevada.

Perspectivas: menos oferta, más competencia

Con una incorporación de inventario moderada y una demanda cada vez más exigente, se proyecta un segundo semestre competitivo, donde la disponibilidad de espacios de calidad será un factor clave. El "flight to quality" se consolida como el patrón dominante, reforzado por estrategias corporativas que integran bienestar, eficiencia operativa y sustentabilidad.