El mercado de alquileres en la Ciudad mantiene su dinámica alcista, con incrementos que superan la inflación y notables diferencias según la zona

El valor promedio de los alquileres en la ciudad subió 2,3% en septiembre y registra un aumento acumulado de 26,8% en 2025, por encima de la inflación anual de 21,6%. En el último año, los precios crecieron 37,6%, también superando la inflación de 31,3%, aunque siguen por debajo del ajuste del ICL, que llegó a 51,5%, según un informe de Zonaprop.

Dónde conviene alquilar en la Ciudad: ranking de precios por barrio y tipo de departamento

Un monoambiente se ubica en 598.063 pesos mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por 698.011 pesos por mes y un departamento de tres ambientes, por 937.432 pesos mensuales.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros: un alquiler se ubica en 1.177,143 pesos por mes. Le siguen Palermo ($768.382) y Núñez ($765.419).

Por el contrario, Lugano continúa como el barrio más económico, con un precio medio de 532.007 pesos mensuales. Parque Patricios (616.266 pesos por mes) y Floresta (617.112 pesos por mes) completan el ranking.

Los barrios más caros y los más baratos para comprar un departamento

El metro cuadrado de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registra nueve meses de alza: en septiembre subió un 0,1% y se ubicó en 2.452 dólares. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,5%.

En comparación con septiembre de 2024, los precios de venta subieron un 5,9%. Actualmente, el precio medio en CABA se ubica un 14% por encima del mínimo alcanzado en junio de 2023.

Un monoambiente tiene un valor de 107.493 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en 129.613 dólares y uno de tres ambientes cuesta 178.984 dólares.

Puerto Madero (6.163 dólares/m2), Palermo (3.411 dólares/m2) y Núñez (3.344 dólares/m2) continúan primeros en la lista de barrios con la oferta más cara de CABA. Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de 1.063 dólares/m2. Le siguen Nueva Pompeya (1.465 dólares/m2) y La Boca (1.566 dólares/m2).

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto de 2025 se realizaron 6.370 escrituras, lo que representa un crecimiento del 20% desde agosto de 2024 y cuatro veces más que el mínimo alcanzado en agosto de 2020. Además, los actos con hipoteca bancaria alcanzaron el 21% del total en agosto de 2025, 13 puntos porcentuales por encima de lo registrado hace un año atrás.

El costo de construcción medido en dólares continúa con tendencia a la baja: en septiembre cayó un 4,8%. Sin embargo, se ubica un 94% por encima del nivel de octubre de 2023, cuando se realizaron las elecciones presidenciales. Construir hoy cuesta 2,9 veces más de lo que costaba en 2020, mínimo de la serie Zonaprop.

¿Cuánto cuesta comprar una casa en CABA?

El precio del metro cuadrado de casas se ubica en 1.826 dólares. En septiembre registró una leve disminución del 0,1%, sin embargo, en los nueves meses de 2025 acumula una suba del 5,9%, todavía por encima del aumento de los departamentos (5,5%). En los últimos doce meses, el incremento es del 6,4%.

Una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de 299.163 dólares, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en 491.742 dólares.

Palermo : 3.362 USD/m²

: 3.362 USD/m² Belgrano : 2.908 USD/m²

: 2.908 USD/m² Recoleta : 2.531 USD/m²

: 2.531 USD/m² Villa Soldati: 716 USD/m²

716 USD/m² La Boca: 727 USD/m²

727 USD/m² Nueva Pompeya: 773 USD/m²

¿Qué barrios son las mejores opciones para invertir?

La relación alquiler/precio retrocede en septiembre y se ubica en 5% anual. Actualmente, se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 8,4% menos de lo requerido hace un año atrás.

Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda siguen siendo los mejores barrios para los inversores que buscan renta. En estos barrios, la rentabilidad es mucho más alta que en otros barrios, con retornos brutos de 8,7%, 8,1% y 7%, respectivamente. Por el contrario, Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,3%. Le siguen Palermo (3,9%) y Núñez (4%).