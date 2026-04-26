Casas hechas con contenedores: cuestan lo mismo que un auto usado y se arman en tiempo récord

Los proyectos tienen un plazo de entrega de entre 90 y 150 días y las dimensiones pueden ir desde los 20 hasta los 140 metros cuadrados

El encarecimiento sostenido de los costos del modelo constructivo tradicional impulsa la búsqueda de alternativas en el mercado, mientras que la construcción modular con contenedores marítimos comienza a ganar presencia como opción de vivienda. Estas soluciones se aplican tanto a proyectos habitacionales como a desarrollos de inversión o renta, especialmente en contextos donde el tiempo de ejecución es un factor clave.

En este marco de crecimiento, la oferta se ha ido diversificando: hoy conviven modelos estándar que permiten optimizar tiempos y costos, con propuestas de diseño a medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

¿Por qué ganan terreno las casas contenedor?

El sistema de construcción con contenedores marítimos traslada gran parte del proceso a un entorno industrial, donde las unidades se fabrican, acondicionan y equipan en taller antes de ser trasladadas al terreno. En obra, la intervención se reduce principalmente al montaje y ensamblaje, lo que redefine la dinámica tradicional de la construcción.

Una vez finalizadas, las unidades llegan listas para su funcionamiento inmediato, con instalaciones básicas ya incorporadas —agua, electricidad y desagües— y un paquete de terminaciones que incluye aberturas, iluminación LED, sanitarios, climatización frío-calor y acabados interiores. Este esquema permite disminuir la dependencia de las condiciones del terreno y ordenar el proceso en etapas más previsibles.

El mantenimiento es bajo y asegura habitabilidad y estabilidad sin grandes intervenciones

El principal diferencial del sistema no es solo económico, sino también operativo. Los plazos de ejecución pueden reducirse entre un 60% y un 70% respecto de la obra tradicional, con mayor control de costos y menos imprevistos vinculados a la construcción húmeda, como demoras por clima, faltantes de materiales o desperdicios.

En términos de calidad, los desarrollos actuales alcanzan altos estándares de confort térmico y acústico. La correcta selección de materiales y sistemas constructivos "permite lograr condiciones de habitabilidad incluso superiores a las de una vivienda tradicional", explica Sergio Rodríguez, de Bamboo Container.

"El mantenimiento a lo largo del tiempo es considerablemente menor, lo que no solo garantiza un buen nivel de habitabilidad inicial, sino también estabilidad sin grandes intervenciones posteriores", agrega.

Cuánto cuestan y cómo se financian

La mayoría de los proyectos de casas contenedor tiene un plazo de entrega promedio de alrededor de entre 90 y 150 días y se ubica en un rango que va de los 20 m² a los 140 m², aunque en los últimos años ha crecido la presencia de propuestas modulares combinadas y desarrollos de mayor escala.

En términos de costos, este tipo de construcción se ubica entre 500 y 1.200 dólares por m²

En términos de costos, este tipo de construcción se ubica entre 500 y 1.200 dólares por m², dependiendo del nivel de terminación, el diseño y la complejidad del proyecto. También hay modelos estándar que se comercializan por unidad, con valores que oscilan entre 10.000 y 18.000 dólares. En comparación con una obra tradicional equivalente, una vivienda modular puede implicar un ahorro de entre el 15% y el 30%.

El importe final depende principalmente de las aberturas, los revestimientos y el equipamiento, además de la cantidad de módulos, las intervenciones estructurales requeridas, la logística de traslado y las condiciones del terreno donde se instala.

"La aislación térmica también puede incidir, aunque en menor medida", explica José Vives, CEO de Dice Containers.

En paralelo al crecimiento del sector, la financiación además se consolida como un factor clave. Entre las alternativas disponibles se destacan líneas de crédito para construcción modular ofrecidas por entidades como Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Banco de Córdoba, que pueden cubrir hasta el 100% del proyecto.

Los plazos de ejecución pueden reducirse entre un 60% y un 70% respecto de la obra tradicional

Estas opciones suelen operar con tasas cercanas a UVA + 15% y, en muchos casos, se estructuran como préstamos personales sin necesidad de garantía hipotecaria, lo que agiliza la aprobación.

A su vez, algunas empresas del sector ofrecen esquemas de financiación propios, adaptados al avance de obra. Este mecanismo permite distribuir la inversión en el tiempo y aporta mayor previsibilidad financiera durante todo el proceso constructivo.

Las principales limitaciones del sistema

Uno de los principales límites del sistema aparece en las dimensiones internas cuando se utiliza un solo contenedor. Esta restricción "puede reducirse al combinar módulos, lo que permite ampliar superficies y generar configuraciones más flexibles, con un promedio habitual cercano a los 60 m², aunque personalizables", explica Gonzalo Rey, de Green Box.

Otro punto por considerar es "la correcta elección del sistema de aislación y la definición de niveles durante la obra, factores que inciden directamente en el confort final y que requieren soluciones técnicas específicas", suma Rey.

La financiación crece con créditos para construcción modular que pueden cubrir hasta el 100% del proyecto

Asimismo, requerimientos estructurales adicionales —como grandes aberturas, dobles alturas o volúmenes especiales— exigen ingeniería específica para su resolución, sin comprometer la seguridad ni la calidad constructiva.

Como desafío adicional, en algunos casos puede presentarse dificultad de acceso a determinados terrenos debido al tamaño de los camiones necesarios para el traslado. Esta situación suele resolverse mediante el uso de grúas de mayor capacidad o una planificación logística adecuada.

Recomendaciones antes de comprar

Antes de iniciar un proyecto es clave analizar el terreno en profundidad. "Aspectos como el acceso, la disponibilidad de servicios, la orientación y las condiciones generales del lote inciden directamente en el diseño y en los costos", enumera Rodríguez.

En esa línea, Vives agrega la importancia de considerar también "las normativas urbanísticas o estéticas vigentes, especialmente en barrios privados o countries, donde suelen existir regulaciones específicas".

El acceso al lote puede complicar el traslado, pero se resuelve con grúas o buena planificación

En algunos casos pueden surgir restricciones vinculadas al acceso al lote por el porte de los camiones necesarios para el traslado. Sin embargo, estas situaciones suelen resolverse mediante el uso de grúas de mayor capacidad o una planificación logística adecuada. De esta manera, una organización previa del proyecto permite optimizar recursos, reducir imprevistos y asegurar una ejecución más ordenada.