Ubicado en el corredor Canning, el desarrollo tendrá una Lake Beach de 3 hectáreas, lagunas, club house y amplia infraestructura deportiva

En el sur del conurbano bonaerense, el Corredor Verde Canning se consolida como uno de los polos inmobiliarios más dinámicos del Gran Buenos Aires, impulsado por la expansión sostenida de desarrollos privados que redefinen la configuración urbana de la región. El crecimiento de barrios cerrados con lagunas artificiales y espacios verdes planificados afianza un modelo de urbanización de baja densidad, orientado a la comercialización de terrenos en cada emprendimiento.

En ese contexto se emplaza Forest, un desarrollo de 121 hectáreas que integra naturaleza y urbanismo en una misma propuesta. Enmarcado por una densa arboleda y con excelente conectividad hacia la Ciudad de Buenos Aires, se inserta en un área de fuerte expansión inmobiliaria del corredor sur.

Mega pileta, helipuerto y oferta deportiva: así será el nuevo barrio cerrado Forest

Ubicado sobre la Ruta 16, a tan solo 3,5 km del cruce con la Ruta 58, en el partido de Presidente Perón (Buenos Aires), el barrio completará su primera etapa de desarrollo, que incluye 202 lotes y condominios, hacia fines de 2026. Actualmente, en ese sector avanza la construcción del área deportiva, concebida como un verdadero centro de actividades al aire libre.

El masterplan contempla un club house con restaurante a la carta, gimnasio, espacios de coworking, despensa, enfermería y parque acuático para chicos, junto a una laguna autosustentable de 1,5 hectáreas, apta para pesca y navegación con embarcaciones sin motor.

El principal diferencial del proyecto, con 3 hectáreas de agua y playa propia

A esta propuesta se suma una completa infraestructura que incluye dos canchas de fútbol 11, cuatro de fútbol 5, dos canchas de pádel, seis canchas de tenis profesional, una cancha de básquet y una pista de atletismo con circuitos de running inéditos en la zona.

Como valor agregado distintivo del proyecto, el barrio "incorpora un helipuerto con fines sanitarios, pensado para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias", cuenta el arquitecto Jorge Luis Etevenaux, CEO y mentor de Forest.

La segunda etapa —que suma 226 lotes y un condominio, además de 4 hectáreas de reserva natural, el Club House principal y el Kids House, con entrega prevista para 2028/2029— incorpora el principal diferencial.

Se trata de la exclusiva Mega Piscina Lake Beach, un espejo de agua de 3 hectáreas con playa propia, concebido como el corazón recreativo del emprendimiento y uno de sus atributos más distintivos.

En la zona del helipuerto, tendrá canchas de fútbol, tenis, pádel, básquet y pista de atletismo

"El uso será el de realizar deportes de arena, deportes náuticos y también se podrá navegar las aguas cristalinas con embarcaciones sin motor", precisa Etevenaux.

En cuanto al esquema de mantenimiento, si bien aún no es posible realizar un cálculo definitivo de las expensas, desde el desarrollo se proyecta que se mantendrán en niveles habituales para este tipo de emprendimientos.

"Esto se explica porque la Lake Beach cuenta con 40 lotes con frente directo a la mega piscina, cuyos propietarios asumirán una expensa diferencial destinada al mantenimiento del sector. De esta manera, cerca del 70% de los costos asociados al cuidado del espejo de agua serían absorbidos por estas unidades, lo que permitiría evitar incrementos significativos en las expensas del resto de los propietarios", pormenoriza.

La consolidación del proyecto en su última fase de desarrollo

La última etapa, además de otra laguna convencional de 4,3 hectáreas, contará con el "Área familiar", compuesta por aproximadamente 70 lotes. Se trata de un sector de acceso exclusivo para propietarios, pensado como una extensión de la comunidad ya consolidada. Estos terrenos, de menor metraje, estarán destinados a viviendas de planta baja, con la posibilidad de construir a partir de 90 m2, priorizando un perfil residencial más compacto sin resignar calidad de entorno ni pertenencia al proyecto.

Los lotes más económicos parten desde los u$s39.618

Luego de la tercera fase, se dará inicio al desarrollo de los bloques de condominios, distribuidos estratégicamente en el conjunto del proyecto. "En conjunto, contemplan un total de 189 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, integrados al masterplan general y diseñados para complementar la oferta residencial", detalla.

Desde u$s39.000: cuánto cuesta un lote en el nuevo polo residencial del corredor sur

Cada una de estas etapas contempla una preventa exclusiva, con una cantidad limitada de lotes disponibles a valor preferencial. Finalizado ese período de lanzamiento, se accede a un esquema de adquisición que combina un anticipo inicial y una financiación personalizada, adaptada a las necesidades de cada comprador.

Lotes perimetrales: con un valor de u$s39.618 y una superficie de 683,07 m2, se posicionan como la alternativa más accesible en términos de precio por metro cuadrado.

con un valor de y una superficie de 683,07 m2, se posicionan como la alternativa más accesible en términos de precio por metro cuadrado. Lotes internos: de 840,71 m2 y 842,60 m2, con valores de u$s50.443 y u$s50.556, respectivamente, cuentan con fondo de bosque, lo que asegura mayor privacidad y un contacto más directo con el entorno natural.

El esquema de pago es 25% de anticipo y 75% en 36 cuotas

Segmento premium: reúne las alternativas de mayor exclusividad del proyecto, con lotes de 720 m2 y 858,65 m2, a valores de u$s54.000 y u$s64.399, respectivamente.