El valor de los alquileres volvieron a subir por encima de la inflación. Palermo y Núñez lideran el ranking de los barrios más costosos

El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires sigue mostrando valores elevados los cuales son cada vez más difíciles de afrontar para los inquilinos. Los aumentos acumulados durante el último año se ubican por encima de la inflación y profundizan el impacto sobre el presupuesto de las personas que alquilan una vivienda.

Actualmente, el costo de un departamento en CABA es muy variable, debido a que hay diferencias importantes según el barrio y la cantidad de ambientes. Si bien algunas zonas mantienen precios récord impulsados por la demanda y la ubicación, otras siguen posicionándose entre las opciones más accesibles dentro del mercado porteño.

Cuáles son los barrios más caros y más baratos para alquilar en CABA

De acuerdo con datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler promedio de un monoambiente ya ronda los $538.935 mensuales. En el caso de los departamentos de dos ambientes, el valor asciende a $721.267, mientras que las unidades de tres ambientes superan los $1.091.451.

El informe oficial también indicó que, durante el primer trimestre de 2026, los precios publicados registraron aumentos interanuales superiores a la inflación de marzo, que se ubicó en 32,1%. Los monoambientes tuvieron una suba del 34,7%, los departamentos de dos ambientes aumentaron 33,6% y los de tres ambientes 32,3%.

Entre los barrios con alquileres más altos vuelve a destacarse Núñez. En los monoambientes, esta zona encabeza el ranking con un valor promedio de $606.000 mensuales. Detrás aparecen Palermo, con $588.760, y Belgrano, con $582.160.

En el otro extremo se ubican Constitución y Liniers, donde se registran los valores más bajos para este tipo de unidades. En Constitución, el promedio para un monoambiente alcanza los $442.610, mientras que en Liniers se ubica en $466.404.

Para los departamentos de dos ambientes, Núñez también lidera la lista de los barrios más caros, con un promedio de $757.091. Palermo aparece nuevamente entre las zonas de mayor valor, con alquileres promedio de $721.773.

Las opciones más accesibles para este segmento se encuentran en San Cristóbal y Liniers. Allí, los valores rondan los $617.667 y $618.347, respectivamente.

En el caso de los departamentos de tres ambientes, Palermo se posiciona como el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de $1.275.561 mensuales. Villa Urquiza aparece en segundo lugar, con valores que alcanzan los $1.262.960.

Por el contrario, Monserrat y Villa Lugano presentan los precios más bajos para este tipo de propiedades. En Monserrat, el alquiler promedio de un tres ambientes se ubica en $870.926, mientras que en Villa Lugano alcanza los $883.831.

Cómo impactan los alquileres en el presupuesto de las familias

El peso del alquiler sobre los ingresos continúa creciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, alrededor del 35% de los porteños vive en viviendas alquiladas y, además del valor mensual del contrato, también debe afrontar el pago de expensas y otros gastos asociados al mantenimiento del hogar.

Según los últimos datos oficiales, una familia tipo necesitó en abril ingresos superiores a $1.513.033 para no ser considerada pobre, sin incluir el costo del alquiler. Al incorporar el valor de una vivienda, la situación cambia considerablemente.

Incluso tomando como referencia un departamento de tres ambientes ubicado en los barrios más económicos de la Ciudad, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza supera ampliamente los $2,3 millones mensuales.

La presión también se observa en unidades más pequeñas. Una persona o familia que alquila un monoambiente debe destinar una parte significativa de sus ingresos únicamente al pago de la vivienda, especialmente en las zonas con valores más altos.

El relevamiento del organismo porteño aclara que los departamentos considerados para elaborar el informe tienen superficies promedio de 30 metros cuadrados en monoambientes, 43 metros cuadrados en unidades de dos ambientes y 70 metros cuadrados en los departamentos de tres ambientes.