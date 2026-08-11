La propuesta apunta a quienes buscan una vivienda funcional, con instalaciones completas y un sistema constructivo adaptable a distintos terrenos y usos

Su precio es de $14.300.000, incluyendo construcción, instalaciones y traslado hasta 500 km desde la empresa.

El modelo Altos de Marzon de Cabañas Marzon es una cabaña de madera de 40 m² con montaje en solo 9 días.

Asociadas durante años a zonas rurales, destinos turísticos o escapadas de fin de semana, las cabañas de madera dejaron de ser vistas únicamente como espacios de descanso y comenzaron a ganar protagonismo dentro del mercado de la construcción rápida. Hoy, los modelos llave en mano se presentan como una alternativa de vivienda para quienes buscan reducir los tiempos de obra y acceder a una propiedad lista para habitar.

Ese cambio de perfil también transformó la propuesta del sector y dio lugar a una amplia variedad de precios. El valor de una casa de madera en Argentina depende de factores como el sistema constructivo elegido, los materiales utilizados, la calidad de las terminaciones y el grado de eficiencia energética del proyecto.

Según Vicente Mazzitelli, responsable del ICM de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), los precios oscilan entre u$s1.300 y u$s2.500 por m². "La diferencia está dada por el sistema constructivo elegido, los materiales utilizados y las prestaciones de eficiencia energética que incorpora cada proyecto", explica.

Cómo se construye la cabaña de madera que está lista en solo 9 días

En ese contexto, Cabañas Marzon presentó Altos de Marzon, un modelo de 40 metros cuadrados pensado para quienes buscan una propiedad lista para usar y con un sistema de construcción que permite completar el montaje en apenas 9 días.

Aunque se trata de una alternativa de construcción rápida, la vivienda no llega armada al lugar. Las distintas partes se preparan previamente y luego se trasladan para realizar el montaje.

La cocina incluye bajo mesada, alacena, mesada de acero inoxidable y grifería de doble comando

Antes de comenzar, la empresa analiza las características del lote y define junto con el cliente la mejor ubicación de la vivienda. "Se tienen en cuenta factores como la orientación, los vientos y las condiciones del suelo, además de las vistas que ofrece el entorno", pormenoriza Jorge Ayala, titular de Cabañas Marzon.

El trabajo empieza con la preparación de la base. Para eso se utilizan postes de madera tratados para resistir la humedad y el contacto con la tierra. Luego, se coloca la estructura y se ensamblan las distintas piezas hasta completarla. La madera recibe tratamientos para protegerla de la humedad y los insectos y prolongar su vida útil.

En los sectores exteriores se utiliza madera de eucalipto, mientras que para los ambientes interiores se emplea pino. La vivienda también incorpora un sistema de aislación que ayuda a mejorar el comportamiento térmico del interior.

El sistema permite completar la obra en un plazo considerablemente menor al de una construcción tradicional, uno de los principales diferenciales de esta propuesta.

Qué tiene la cabaña y cómo aprovecha el espacio

La vivienda cuenta con 40 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas de 20 metros cuadrados cada una. La planta inferior tiene una altura aproximada de 2,24 metros, mientras que el nivel superior ocupa una superficie de unos 5 por 4 metros.

El baño está equipado con los elementos necesarios para el uso cotidiano

El sector superior está pensado para una o dos personas, aunque puede alojar hasta cuatro según la distribución. En la planta baja, el living comedor admite la incorporación de un futón, con lo que la capacidad total puede llegar a cinco ocupantes.

Las divisiones internas se definen de acuerdo con la configuración elegida y su colocación no forma parte del presupuesto inicial.

En el acceso, un pequeño hall o porch cubierto protege la puerta y las ventanas de la lluvia y el viento. Además, el techo de este sector tiene una caída oculta que evita que el agua se dirija hacia el interior.

La distribución busca aprovechar la superficie disponible. "El baño está planteado como un ambiente funcional con los elementos necesarios para el uso cotidiano, mientras que la cocina se entrega con bajo mesada, alacena, mesada de acero inoxidable y grifería de doble comando", explica Ayala.

También se incluyen tomacorrientes e iluminación propia en la cocina, además de las conexiones necesarias para colocar los distintos artefactos. El comedor tiene iluminación independiente y en el exterior se instala un aplique para facilitar el acceso durante la noche.

La vivienda tiene 40 m² distribuidos en dos plantas de 20 m² cada una

Las instalaciones de agua fría y caliente se realizan mediante termofusión y quedan preparadas para ajustarse a las características del lote donde se monte la propiedad.

Por su parte, el sistema eléctrico contempla caja, disyuntor, térmica bipolar y llave maestra, junto con los puntos destinados a iluminación, electrodomésticos y tomas de corriente. Esta infraestructura permite adaptar la unidad a distintos usos, incluido el alquiler turístico.

Cuánto cuesta el modelo y qué opciones de pago ofrece

El modelo Altos de Marzon, de 40 metros cuadrados, tiene un valor de $14.300.000. El precio incluye la construcción completa, la mano de obra, las instalaciones, la colocación y el traslado sin costo hasta 500 kilómetros desde la ubicación de la empresa.

Antes de la llegada del equipo, el propietario debe entregar el lote limpio y con el pasto cortado, ya que la empresa no realiza tareas de limpieza ni trabajos importantes sobre el suelo.

"Los pequeños desniveles no impiden la instalación; en cambio, si se necesita levantar la vivienda un metro o hacer alguna modificación especial, el costo puede aumentar", comenta el titular de Cabañas Marzon.

Cuesta $14,3 millones e incluye construcción, instalaciones y traslado hasta 500 km

En cuanto a la forma de pago, la empresa contempla un anticipo del 50% durante el avance de la obra, mientras que el resto se abona una vez que la casa está terminada y aprobada por el cliente. De esta manera, el pago se completa a medida que avanza el proyecto.

Asumismo, hay una opción de financiación en 10 cuotas. El comprador abona el 60% del valor total en diez pagos y, una vez completado ese monto, comienza el montaje. El 40% restante se paga al finalizar la obra.