Los precios de los departamentos muestran grandes diferencias según la zona y todavía hay opciones accesibles para quienes buscan comprar

El precio de un departamento puede cambiar de manera significativa según la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras algunos barrios superan ampliamente los u$s3.000 por metro cuadrado, otros ofrecen propiedades por menos de u$s 1.000 por m².

Según el Index Zonaprop de agosto de 2026, la zona con los valores más bajos para comprar un departamento es GBA Oeste, donde el metro cuadrado promedio se ubica en u$s1.575.

El dato marca una diferencia importante frente a la Ciudad de Buenos Aires, donde el precio promedio alcanza los u$s 2.471 por m². GBA Sur aparece en un nivel intermedio, con u$s1.669, mientras que GBA Norte es considerablemente más caro, con u$s2.410 por m².

Cuál es la zona más barata para comprar un departamento

El ranking elaborado a partir de los precios de publicación de Zonaprop muestra a GBA Oeste como la alternativa más económica del AMBA.

El valor promedio del metro cuadrado es de u$s1.575, prácticamente sin cambios durante el último mes y con un incremento acumulado de apenas 0,4% en lo que va de 2026.

Además, el precio promedio de una unidad de dos ambientes se ubica en u$s80.123, mientras que un departamento de tres ambientes alcanza los u$s112.134.

En comparación, los valores son más elevados tanto en GBA Sur como en GBA Norte.

Los barrios más baratos para comprar

Dentro de GBA Oeste también existen diferencias importantes entre barrios.

Paso del Rey aparece como la alternativa más económica de la zona, con un valor promedio de u$s810 por metro cuadrado.

En el extremo opuesto se encuentra Villa Udaondo, donde el precio alcanza los u$s2.669 por m².

La diferencia entre ambos mercados muestra hasta qué punto la ubicación puede modificar el costo de una propiedad incluso dentro de una misma región del Gran Buenos Aires.

Cuánto cuesta comprar en GBA Sur

GBA Sur ocupa el segundo lugar entre las zonas más accesibles del AMBA, con un valor promedio de u$s1.669 por metro cuadrado.

En esta región, un departamento de dos ambientes tiene un precio medio de u$s86.103, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza los u$s117.179.

Entre los barrios relevados, Don Orione presenta el menor valor, con apenas u$s637 por m².

Por el contrario, Tristán Suárez registra el precio más elevado de GBA Sur, con u$s2.930 por metro cuadrado.

GBA Norte es la zona más cara

Para quienes buscan comprar en GBA Norte, los valores son considerablemente superiores. El metro cuadrado promedio alcanza los u$s2.410, por encima incluso del promedio de GBA Sur y GBA Oeste.

Un departamento de dos ambientes cuesta alrededor de u$s119.246, mientras que una unidad de tres ambientes llega a u$s178.915.

Dentro de esta zona, La Lucila encabeza el ranking de los barrios más caros, con un valor de u$s3.875 por m².

En cambio, Barrio Infico presenta el precio más bajo, con u$s949 por metro cuadrado.

Dónde conviene comprar si también se busca rentabilidad

El precio de entrada no es el único dato que miran quienes compran una propiedad como inversión. También resulta clave cuánto puede generar el inmueble a través del alquiler.

En el conjunto del GBA, la relación entre alquiler y precio se ubica en 5,96% anual, lo que implica que se necesitan unos 16,8 años de alquiler para recuperar el valor de compra, sin considerar gastos ni otros costos.

Dentro de las distintas zonas existen diferencias importantes.

En GBA Oeste, la rentabilidad bruta alcanza el 7,38% anual y se necesitan unos 13,6 años de alquiler para recuperar la inversión. Gregorio de Laferrere aparece como el barrio con mayor retorno, con 10,4% anual.

En GBA Sur, el rendimiento bruto se ubica en 6,91% anual. Allí, Llavallol presenta la mejor rentabilidad, con 11,1%.

En GBA Norte, en cambio, el retorno promedio es menor. José C. Paz Centro aparece como la alternativa más rentable, con 8,6% anual, mientras que La Lucila registra el menor rendimiento, con 3,8%.

Comprar barato no siempre significa obtener mayor rentabilidad

Los datos muestran que el menor precio de una propiedad y el mayor rendimiento por alquiler no necesariamente coinciden.

GBA Oeste combina el metro cuadrado promedio más barato del AMBA con una rentabilidad superior a la de GBA Norte. Sin embargo, dentro de cada zona existen diferencias muy marcadas entre barrios.

Por eso, para quien busca comprar un departamento, el análisis puede dividirse en dos variables: cuánto cuesta ingresar al mercado y qué renta puede generar posteriormente la propiedad.

En ese escenario, GBA Oeste aparece como la zona de entrada más económica, mientras que algunos de sus barrios también ofrecen retornos atractivos para quienes buscan una propiedad como inversión.