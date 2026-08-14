El valor de la obra supera ampliamente el ingreso mensual promedio y el cálculo no incluye terreno, IVA ni otros gastos del proyecto

El costo de construcción una vivienda de 100 metros cuadrados en Buenos Aires llegó a $228.617.063 en julio, según el relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco).

La cifra surge del valor de referencia de $2.286.170,63 por m² utilizado por la entidad para calcular el costo de una vivienda tipo. Pero el dato permite dimensionar algo más que el precio de una obra: también muestra la distancia que existe entre el valor de una casa y los ingresos de un trabajador.

De acuerdo con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el salario neto promedio registrado en junio fue de $1.590.179,37. Si se toma ese ingreso como referencia, el presupuesto completo de la construcción representa 143,76 salarios.

Cuántos años de salario hacen falta para construir una casa

La equivalencia permite traducir el costo de la obra a una medida más concreta. Para alcanzar los $228,6 millones necesarios para una vivienda de 100 m², habría que acumular casi doce años de un salario neto promedio, siempre bajo un supuesto extremo en el que no se destinara dinero a ningún otro gasto.

El cálculo sirve para mostrar la magnitud del desembolso, pero no representa una situación real de ahorro familiar. Una persona o una familia debe afrontar alimentación, servicios, transporte y otros gastos mientras intenta reunir el dinero para una vivienda.

Además, el presupuesto de Apymeco contempla únicamente determinados costos vinculados con la ejecución de la obra. Hay otros componentes que quedan fuera y que elevarían el monto final.

Los costos de construcción volvieron a subir en julio

El presupuesto también está condicionado por la evolución mensual de los precios del sector. Durante julio, el índice de costos elaborado por Apymeco avanzó 1,38%.

Con ese movimiento, la construcción acumuló una variación de 14,61% en los primeros siete meses de 2026 y de 23,37% en la comparación interanual.

El comportamiento fue diferente entre los principales componentes. La mano de obra aumentó 2,10% durante julio, mientras que los materiales subieron 1,16%.

En el mismo período, el IPC acumuló un avance de 19,3%, por lo que el incremento registrado por los costos de construcción quedó por debajo de la inflación general.

Qué materiales más aumentaron y cuáles bajaron

Detrás del promedio mensual aparecen movimientos muy diferentes según el producto. Algunos insumos tuvieron fuertes incrementos, mientras que otros terminaron el mes con valores inferiores.

Los mayores cambios registrados en julio fueron:

Griferías : +19,17%.

: +19,17%. Artefactos sanitarios: +11,25%.

+11,25%. Hormigón elaborado: +2,96%.

+2,96%. Cemento : -8,34%.

: -8,34%. Hierro redondo : -7,66%.

: -7,66%. Ladrillos huecos: sin variación.

La mano de obra, además, tuvo una incidencia importante en el resultado general. El informe de Apymeco señala el impacto de un acuerdo paritario que incorporó un componente no remunerativo.

El rubro ya había mostrado movimientos significativos durante el año, con aumentos de 6,80% en abril y 7,66% en junio.

El metro cuadrado también se puede medir en dólares

La evolución cambia cuando el costo se expresa en moneda estadounidense. Durante julio, el precio de referencia del metro cuadrado retrocedió 0,28% en dólares. Así, pasó de u$s1.503,32 a u$s1.499,13 por m².

La diferencia entre ambas mediciones permite observar que el aumento en pesos no se trasladó de la misma manera a la cotización en dólares. Mientras el valor en moneda local continuó creciendo, el costo expresado en dólares permaneció prácticamente sin cambios.

El presupuesto no incluye todos los gastos para tener una casa

Los $228,6 millones no representan el desembolso final que necesariamente tendría que afrontar una persona para completar todo el proceso de acceso a una vivienda.

El cálculo de Apymeco deja afuera varios conceptos:

La compra del terreno.

El IVA.

Los costos asociados a la estructura jurídica del emprendimiento.

El beneficio del desarrollo inmobiliario.

Por eso, si además del costo de construcción se incorporaran esos componentes, el capital necesario para completar el proyecto sería mayor.

Cuánto cuesta financiar una vivienda con un crédito hipotecario

La dificultad para acceder a una propiedad también aparece al comparar los ingresos con el costo de un préstamo hipotecario.

Un relevamiento de Empiria sobre créditos UVA por u$s100.000 mostró diferencias importantes entre las entidades bancarias. Las cuotas iniciales iban desde $878.640 hasta $2.120.370, según el banco.

El valor más elevado se encuentra por encima del salario neto promedio de $1.590.179,37 registrado por Ripte en junio. Es decir, en ese caso, una cuota inicial supera el ingreso mensual promedio utilizado como referencia.

Para financiar una construcción de 100 m² sería necesario acceder a un monto superior, por lo que el compromiso mensual también crecería.

El escenario muestra así una de las principales dificultades para quienes buscan construir o comprar una vivienda: el valor de la obra mantiene una distancia considerable respecto de los ingresos promedio, incluso cuando se consideran alternativas como el crédito hipotecario.