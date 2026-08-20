El traslado de los presos de la cárcel al nuevo penal de Marcos Paz comenzará la próxima semana y abrirá una nueva etapa para el barrio y su entorno

La cárcel de Villa Devoto comenzará a vaciarse la próxima semana y su salida plantea una pregunta que excede al sistema penitenciario: qué ocurrirá con el enorme predio que durante décadas ocupó dentro de uno de los barrios residenciales del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

El traslado de los detenidos al nuevo penal de Marcos Paz será el primer paso para avanzar con el cierre de la histórica penitenciaría. En una primera etapa, el complejo tendrá capacidad para 2.200 personas: 1.500 plazas estarán destinadas a quienes actualmente se encuentran alojados en Devoto y otras 700 a detenidos que permanecen en alcaldías y comisarías de la Ciudad.

El movimiento permitirá liberar capacidad en esas dependencias, donde actualmente permanecen más de 2.000 presos, y avanzar con la reorganización del sistema penitenciario porteño.

Qué puede pasar con el terreno de la cárcel de Devoto

Más allá del traslado, la salida de la cárcel deja planteado el futuro de un predio que durante décadas ocupó una posición particular dentro de la trama urbana.

El arquitecto y desarrollador Horacio Ludigliani, director de Grupo Ludigliani, considera que la desaparición del establecimiento puede convertirse en una oportunidad para modificar la relación entre Villa Devoto, Monte Castro y otros sectores próximos de la Ciudad.

"Hace mucho que los vecinos esperamos la erradicación de la cárcel. Sacar la cárcel daría apertura al desarrollo de barrios como Monte Castro", sostuvo.

Para Ludigliani, uno de los principales efectos sería eliminar una barrera que condicionó históricamente la expansión del barrio. "La cárcel hace de barrera con Villa Devoto, que viene creciendo y necesita seguir desarrollando zonas periféricas", explicó.

En ese sentido, la discusión no pasa únicamente por qué edificio o proyecto podría ocupar el terreno. También involucra cómo integrar ese espacio al tejido urbano y qué impacto podría generar sobre los barrios que lo rodean.

Por qué la cárcel se convirtió en una barrera urbana

La relación entre Devoto y la penitenciaría también cambió con el crecimiento de Buenos Aires.

Cuando fue construida, el barrio se encontraba en una zona periférica de la Ciudad. Con el avance de la urbanización, Villa Devoto se consolidó como un área residencial y aquella antigua periferia quedó incorporada al tejido urbano. "Cuando se construyó, en su momento, Devoto era la periferia de la ciudad", recordó Ludigliani.

El cambio modificó las características del entorno mientras la cárcel mantuvo su función original y una superficie significativa dentro del barrio. Para el desarrollador, esa situación terminó convirtiendo al establecimiento en un límite para el crecimiento de sectores ubicados hacia el oeste.

"A esta altura, tener una institución presidiaria dentro del tejido urbano en Capital Federal no permite el desarrollo periférico", señaló.

El impacto sobre Villa Devoto y Monte Castro

El cierre de la cárcel no significa que ya exista un proyecto definido para el predio ni que necesariamente vaya a transformarse en un emprendimiento inmobiliario. Lo que cambia es que, una vez concretado el traslado, se abre la posibilidad de discutir nuevos usos para ese espacio.

La definición tendrá relevancia para Villa Devoto y Monte Castro, tanto por la ubicación del terreno como por el proceso de crecimiento que atravesó el oeste porteño en las últimas décadas.

El desafío será evitar que el predio vuelva a convertirse en una barrera y lograr que su futuro uso contribuya a conectar los distintos sectores de la zona.

De esta manera, el traslado de los presos no solo marcará el cierre de una etapa para la histórica cárcel de Devoto. También dará inicio a una discusión urbana de mayor alcance: qué hacer con el terreno que queda atrás y cómo su futuro puede modificar la relación entre Villa Devoto, Monte Castro y el resto del oeste porteño.