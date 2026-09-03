Messi tiene una millonaria cartera de propiedades en Miami, Barcelona y Rosario, con mansiones, departamentos y proyectos inmobiliarios de lujo en Europa

Lionel Messi construyó en los últimos años una importante cartera de propiedades de lujo en Estados Unidos, España y Argentina. Entre sus activos aparecen una mansión frente al mar en Fort Lauderdale, departamentos en Miami, una casa en Castelldefels y una enorme residencia familiar en Rosario.

Una parte de sus inversiones inmobiliarias está agrupada dentro de Edificio Rostower, la sociedad que concentra hoteles, oficinas, locales y viviendas en Europa. Según Architectural Digest, la cartera inmobiliaria de Rostower fue valuada en unos u$s232 millones, un monto que no corresponde directamente a las propiedades que Messi utiliza como viviendas personales.

Lionel Messi compró una mansión de u$s10,75 millones en Florida con lujos y dos muelles

Desde que llegó al Inter Miami, una de las principales inversiones inmobiliarias de Messi está en Fort Lauderdale, a pocos kilómetros de Miami.

En septiembre de 2023, el futbolista compró una mansión frente al agua por u$s10,75 millones. La propiedad tiene unos 975 metros cuadrados, y cuenta con 10 dormitorios, nueve baños completos, pileta y cochera para tres vehículos.

El terreno tiene además unos 52 metros de frente sobre el agua, con dos muelles para embarcaciones. La vivienda incluye una suite principal, gimnasio y spa.

La propiedad que Lionel Messi compró en Fort Lauderdale por u$s10,75 millones.

El departamento en la Porsche Design Tower

La cartera de Messi en Miami ya existía antes de su llegada al Inter Miami. En 2019 adquirió por unos u$s5 millones un departamento en la Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach. La unidad tiene alrededor de 3.555 pies cuadrados, unos 330 metros cuadrados, tres dormitorios y cuatro baños y medio.

El edificio es conocido por su sistema de ascensores para vehículos, que permite que los propietarios lleguen con sus autos prácticamente hasta el interior de sus departamentos.

La unidad de Messi tiene vista al océano, balcón privado con pileta y acceso a servicios exclusivos del edificio, entre ellos spa, restaurante, bar y un simulador de carreras. La propiedad fue ofrecida en alquiler por unos u$s27.000 mensuales durante 2025.

Messi compró todo un piso en Miami por u$s7,3 millones y ahora lo ofrecen a u$s13 millones

Messi también compró una propiedad particularmente llamativa en el edificio Regalia, en Sunny Isles Beach. En este caso no se trata simplemente de un departamento de lujo: adquirió todo el noveno piso del edificio por unos u$s7,3 millones.

La unidad tiene cuatro dormitorios, cuatro baños y medio y una terraza de casi 195 metros cuadrados, que rodea el departamento y ofrece vistas al mar. También cuenta con una bodega climatizada con capacidad para unas 1.000 botellas y grandes superficies vidriadas.

Mansión de Messi en Castelldefels

El inmueble tiene actualmente otro dato relevante: según Architectural Digest, Messi estaría buscando venderlo y la propiedad fue ofrecida en el mercado por unos u$s13 millones, casi el doble del precio que pagó originalmente.

Messi suma más propiedades de lujo en Miami

Dentro de Sunny Isles Beach, Messi también habría comprado dos unidades en el edificio Trump Royale, ubicadas en los pisos 40 y 43. Según la información recopilada por dicho medio, el costo conjunto de esas operaciones fue de aproximadamente u$s1,8 millones.

Son propiedades de menor valor frente a la mansión de Fort Lauderdale o al departamento del Regalia, pero forman parte de la acumulación de activos residenciales que Messi realizó en el sur de Florida durante los últimos años.

Entre las operaciones realizadas después de su llegada al Inter Miami aparece también la compra de cuatro unidades en Cipriani Residences Miami, una torre de 80 pisos ubicada en Brickell.

El proyecto tendrá 397 residencias y está previsto que quede terminado en 2028. Los precios actuales del desarrollo parten de alrededor de u$s1,86 millones para determinadas unidades de un dormitorio, mientras que las unidades de cuatro dormitorios superan los u$s7 millones.

De las cuatro propiedades de Messi, solo se conoció públicamente el precio de una: un departamento de aproximadamente 325 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y un valor cercano a u$s7,5 millones.

Las características y precios de las otras tres unidades no fueron difundidos, por lo que no es posible determinar cuánto desembolsó en total. El proyecto tendrá restaurante privado, piscinas, gimnasio, spa, sala de proyección y otras amenities destinadas al segmento de lujo.

La casa de Messi en Castelldefels que mantiene desde 2009

Antes de instalarse en Estados Unidos, el principal hogar de Messi durante muchos años estuvo en Castelldefels, una localidad costera cercana a Barcelona.

El futbolista compró la propiedad en 2009 por unos u$s2 millones. Actualmente,se estima su valor en alrededor de u$s7 millones.

La residencia cuenta con gimnasio, spa, cine, pileta, grandes terrazas y una cancha de fútbol privada. También ofrece vistas al Mediterráneo y a las montañas de Cataluña. Messi mantiene la propiedad y en una entrevista realizada en 2025 manifestó que tanto él como su familia extrañan Barcelona y que tienen la intención de regresar en algún momento.

La enorme residencia de Rosario

Argentina también forma parte del patrimonio inmobiliario de Messi. En Rosario, el futbolista construyó una enorme residencia familiar en la zona de Funes, conocida como La Fortaleza. El complejo ocupa tres terrenos y fue diseñado como una casa para utilizar durante sus estadías en la Argentina.

La propiedad cuenta con 25 ambientes, salón para eventos, gimnasio, pileta y una cochera con capacidad para 15 vehículos, además de una cancha de fútbol.

Con propiedades en Miami, Fort Lauderdale, Barcelona y Rosario, Messi consolidó en los últimos años un patrimonio inmobiliario diversificado, con Estados Unidos como uno de los principales destinos de sus inversiones más recientes.