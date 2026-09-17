El barrio abierto de General Rodríguez con lotes y cuotas desde $189.500 hasta 240 meses

La propuesta contempla terrenos de 300 a 450 m2, financiación directa en pesos y hasta 240 cuotas, en un barrio abierto de General Rodríguez

Acceder a un lote para construir una vivienda requiere, además de su valor, contar con una alternativa de financiación que permita distribuir el desembolso en el tiempo. En General Rodríguez, el proyecto La Fraternidad ofrece terrenos de entre 300 y 450 metros cuadrados, con financiación directa en pesos y planes de hasta 240 cuotas.

El desarrollo es impulsado por Portland Terra, una sociedad conformada por Grupo Portland y Lotes para Todos. Se trata de su primer barrio abierto, sin expensas, ubicado en una zona con conexión al ferrocarril Sarmiento y distintos accesos viales. El esquema de comercialización no requiere la intervención de bancos, ya que el financiamiento se realiza de manera directa.

Cuánto cuesta un lote y cómo se financia

Según las condiciones publicadas para el proyecto, las cuotas parten de $189.500, mientras que el monto de reserva comienza en $2.500.000. El plan puede extenderse hasta 240 cuotas en pesos, lo que permite distribuir el pago del terreno durante un período prolongado.

El esquema establece una cuota fija durante el primer año. A partir del segundo, el valor se actualiza una vez por año según el IPC. También existe la posibilidad de adelantar cuotas al valor vigente para reducir el plazo restante.

a Fraternidad ofrece lotes de 300 a 450 m² con financiación directa en pesos

La reserva puede abonarse al contado, con descuento, o en hasta seis cuotas. Para iniciar la operación se solicita presentar el DNI y efectuar la reserva correspondiente.

Cuándo se puede tomar posesión y construir

La posesión puede concretarse antes de cancelar la totalidad del terreno. Una vez finalizadas las obras de infraestructura y con al menos el 25% del valor del lote abonado, el comprador puede tomar posesión y comenzar la construcción, de acuerdo con las condiciones previstas para el proyecto.

La infraestructura incluye tendido eléctrico, pilares de luz y calles pavimentadas, además de espacios verdes públicos.

Masterplan de La Fraternidad, el nuevo barrio abierto en General Rodríguez

Dónde está La Fraternidad

El proyecto La Fraternidad está ubicado entre las calles Dean Funes y San Luis, en General Rodríguez. La zona se encuentra a unos 650 metros de la estación La Fraternidad del ferrocarril Sarmiento y de la avenida Las Américas.

En cuanto a los accesos, el desarrollo se encuentra a unos 11 minutos en auto del Acceso Oeste y a aproximadamente 12 minutos del centro de General Rodríguez, según las referencias de ubicación difundidas para el proyecto.

Para quienes se trasladan hacia la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido estimado hasta el Obelisco es de alrededor de una hora en automóvil, aunque el tiempo efectivo depende del tránsito.

Qué respaldo legal tiene la compra

La información oficial del proyecto señala que la tierra se adquiere con título perfecto y que, antes de concretar la operación, se analiza tanto al vendedor como al terreno. Además, no se trabaja con inmuebles en situación de posesión.

Una vez realizada la reserva, el proceso contempla la firma de un boleto de compraventa, documento que formaliza el compromiso entre las partes.