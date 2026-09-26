Cuánto cuesta vivir en "Chacagiales", elegida como una de las zonas más cool del mundo

Time Out posicionó a Chacarita y Colegiales en el mapa global. La zona avanza con nuevos proyectos, áreas verdes y oferta residencial

La elección de Time Out ubicó a Chacagiales en el puesto 22 del ranking de los 40 barrios más cool del mundo en 2026. La denominación, que combina las identidades de Chacarita y Colegiales, refleja la transformación de un sector porteño que suma propuestas gastronómicas, espacios culturales, comercios independientes y nuevos desarrollos inmobiliarios. Un dos ambientes en esos barrios puede costar unos u$s160.000, mientras que un alquiler parte desde los $750.000.

El área reúne características que explican su creciente atractivo: calles de escala barrial, viviendas bajas, antiguos talleres y galpones, edificios modernos y una oferta comercial que se expande alrededor de avenidas como Federico Lacroze, Elcano, Álvarez Thomas, Córdoba y Dorrego. La cercanía con Plaza Mafalda, el Parque Ferroviario de Colegiales y otros espacios verdes refuerza el interés por una zona que combina conectividad con una vida cotidiana menos saturada que la de otros sectores de la ciudad.

El reconocimiento internacional para "Chacagiales" llegó en un momento de expansión urbana y que puede reconvertir ambas zonas en un boom inmobiliario. En los últimos años, Chacarita y sus alrededores incorporaron proyectos residenciales de distintas escalas, mientras que Colegiales consolidó nuevos corredores a partir de la reconversión de terrenos ferroviarios. El resultado es un mercado con oferta de unidades a estrenar, emprendimientos en pozo y propiedades usadas, aunque con valores que cambian según la cercanía a los parques, las avenidas principales, la calidad constructiva y los servicios del entorno.

Chacarita y Colegiales, una zona con nuevos corredores inmobiliarios

La transformación no se concentra en una sola calle. En Chacarita, el movimiento se extiende por los alrededores de las avenidas Córdoba, Dorrego, Jorge Newbery, Forest, Álvarez Thomas y Elcano (hasta su conexión con Villa Ortúzar). También aparecen oportunidades en las cercanías de las vías del ferrocarril San Martín, el cementerio de Chacarita y sectores próximos a Villa Ortúzar y La Paternal.

Los nuevos establecimientos gastronómicos impulsaron a los barrios de Chacarita y Colegiales

El corredor de la avenida Elcano (potenció un área también llamada Distrito Elcano) se convirtió en uno de los ejes con mayor actividad. El área comprendida entre Charlone, Roseti, Giribone, Forest y Álvarez Thomas reúne terrenos de grandes dimensiones y antiguos usos industriales que permiten proyectar edificios residenciales con espacios comunes, patios, terrazas y áreas verdes.

Gabriela Roig, de Mirabilia Desarrollos, explicó que el crecimiento de barrios consolidados como Belgrano y Colegiales genera una expansión hacia Villa Ortúzar y Chacarita. En ese proceso, la avenida Elcano conserva una escala urbana que permite desarrollar proyectos integrales sin perder la identidad del entorno.

"No pensamos en objetos aislados, sino en piezas urbanas", planteó Roig al referirse a la necesidad de que los nuevos emprendimientos se vinculen con el barrio y con la forma en que los vecinos utilizan el espacio. Desde su perspectiva, el valor de los desarrollos no depende solamente de la unidad, sino también de cómo se habita el conjunto, la relación con la calle y la incorporación de verde.

Sebastián Sommer, director de Tayron Capital, describió el proceso con una comparación vinculada a la expansión de la ciudad: "Es a Belgrano lo que Palermo fue a Barrio Norte". El empresario consideró que la zona reúne accesos, transporte, plazas, colegios y una actividad gastronómica y comercial que le otorga una dinámica propia.

Para Sommer, la escala de los terrenos todavía disponibles permite imaginar proyectos capaces de potenciarse entre sí. Sin embargo, advirtió que los valores actuales aún no reflejan completamente el potencial que podría alcanzar el área de Chacagiales. El resultado dependerá de la calidad de las obras, de la infraestructura y de la manera en que se construya la nueva identidad urbana.

Cuánto cuesta comprar un departamento en estos barrios

En los dos barrios hay nuevas obras y una elevada demanda por comprar y alquilar

Los valores de venta varían según el barrio, la antigüedad, el estado de la propiedad y la ubicación dentro de cada corredor. En Colegiales, los proyectos en pozo parten de aproximadamente u$s3.300 por m2, mientras que las unidades terminadas pueden alcanzar precios superiores según sus características y la proximidad al Parque Ferroviario, la avenida Cabildo o Federico Lacroze.

En el segmento de unidades pequeñas, un monoambiente ronda los u$s100.000. Los departamentos de dos ambientes parten de aproximadamente u$s160.000, mientras que los tres ambientes comienzan en torno a los u$s250.000 en ubicaciones y propiedades de determinadas características.

En unidades a estrenar, los dos ambientes se ubican en un rango aproximado de u$s160.000 a u$s190.000. Los tres ambientes pueden alcanzar entre u$s230.000 y u$s270.000, mientras que los cuatro ambientes oscilan entre u$s320.000 y u$s420.000, de acuerdo con la calidad constructiva, la superficie, la cochera y la cercanía con los espacios verdes.

Mario Gómez, de Le Bleu, describió una oferta que combina edificios boutique de entre cuatro y ocho pisos, proyectos con unidades compactas orientadas a inversores y emprendimientos de mayor escala con departamentos de tres y cuatro ambientes, cocheras y amenities. Esta diversidad permite captar tanto a compradores que buscan vivienda como a quienes analizan la propiedad como una alternativa de inversión.

En Chacarita y el corredor de Elcano, los valores también muestran diferencias entre los proyectos. Los desarrollos pueden partir de unos u$s2.900 por m2, mientras que emprendimientos como Mirabilia Hype se ubican cerca de los u$s3.300 por m2. En el caso de TINTA, los departamentos de dos ambientes dúplex se comercializan alrededor de u$s192.000, con alternativas de financiación de hasta 50 meses y entregas previstas entre fines de 2028 y 2030, según el proyecto.

Mientras que en usados, en venta, un tres ambientes en Colegiales supera los u$s140.000 y en Chacarita los u$s125.000.

Los precios de los alquileres

En alquileres, los valores promedio relevados para ambos barrios son los siguientes:

Departamentos de dos ambientes: Chacarita, $750.000 mensuales .

. Departamentos de dos ambientes: Colegiales, $800.000 mensuales .

. Departamentos de tres ambientes: Chacarita, $880.000 mensuales .

. Departamentos de tres ambientes: Colegiales, $950.000 mensuales.

Las diferencias responden a la ubicación, la superficie, el estado de la propiedad y la cercanía con avenidas, medios de transporte, parques y polos gastronómicos.

En el segmento de obra nueva, algunos desarrolladores ofrecen esquemas de financiación con anticipos del 20% al 30% y cuotas durante el período de construcción. Estas condiciones permiten distribuir el desembolso, aunque el comprador debe analizar el ajuste de las cuotas, los costos adicionales y el plazo efectivo de entrega.

El impacto del Parque Ferroviario de Colegiales

La transformación del antiguo playón ferroviario de Colegiales fue otro de los factores que modificaron la percepción del área. El Parque Ferroviario se encuentra entre Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, la avenida Federico Lacroze y las vías del ferrocarril Mitre. Su incorporación sumó superficie verde, espacios recreativos y áreas absorbentes en un sector que durante años permaneció desconectado de su entorno.

Jorge Moscatelli, de Situar Propiedades, describió el área comprendida entre las vías del tren, Cabildo, La Pampa y Matienzo como un sector que durante mucho tiempo permaneció en una especie de "limbo urbano". Según su análisis, los bordes ferroviarios tenían poca circulación, iluminación insuficiente y una percepción de inseguridad que afectaba la integración del entorno.

La creación del parque modificó esa relación. Moscatelli sostuvo que el nuevo espacio público permitió cerrar una "cicatriz urbana" y conectar sectores que antes funcionaban de manera aislada. La proximidad con la avenida Cabildo, el subte, las líneas de colectivos, comercios y servicios reforzó el atractivo residencial.

El impacto no se limita a los terrenos linderos al parque. La mejora del espacio público puede beneficiar a los corredores próximos, aunque la evolución de los precios dependerá de la consolidación de la infraestructura, la seguridad, el mantenimiento y la continuidad de las inversiones privadas y públicas.

En ese contexto, Colegiales ofrece una combinación de viviendas tradicionales, edificios de baja y media altura y nuevos emprendimientos. Chacarita, por su parte, suma una identidad vinculada con la arquitectura industrial, los talleres, la actividad cultural y una gastronomía que se expandió durante los últimos años.

¿Puede convertirse en un boom inmobiliario?

El potencial de la zona se explica por la combinación de varios factores. Por un lado, todavía existen lotes y terrenos de grandes dimensiones que permiten desarrollar proyectos residenciales con una escala diferente a la de los corredores más consolidados. Por otro, la proximidad con Belgrano, Palermo, Villa Ortúzar y Colegiales genera una continuidad urbana que favorece el desplazamiento de la demanda.

También influye la búsqueda de sectores con mejor calidad ambiental. La presencia de parques, calles tranquilas, comercios de cercanía y propuestas gastronómicas puede atraer a parejas, familias y compradores jóvenes que buscan permanecer dentro de la ciudad sin elegir zonas de mayor densidad.

El crecimiento, de todos modos, no depende solamente de construir más viviendas. Roig remarcó la importancia de que los proyectos aporten integración urbana, mientras que Sommer planteó que el potencial del corredor estará relacionado con la forma en que los desarrolladores aprovechen los terrenos y generen una transformación equilibrada.

La expansión de Chacarita hacia Elcano, Villa Ortúzar y los alrededores de Álvarez Thomas puede consolidar nuevos submercados dentro del norte porteño. En paralelo, Colegiales tiene la posibilidad de fortalecer el eje que vincula el Parque Ferroviario con Cabildo, Federico Lacroze y las calles internas del barrio.

Para que ese proceso se convierta en un boom sostenido, será necesario que la demanda acompañe la llegada de nuevos proyectos y que se genere crédito hipotecario para comprar viviendas en pozo, que los valores mantengan una relación razonable con los ingresos y que la infraestructura urbana pueda absorber el crecimiento. La oferta residencial ya está en movimiento, pero la consolidación del fenómeno dependerá de la continuidad de las inversiones y de la evolución de la economía.

Moscatelli concluyó que la reconversión del entorno ferroviario y la conexión con la avenida Cabildo generaron un nuevo corredor residencial, con mayor integración urbana y atractivo para compradores, desarrolladores e inversores. El reconocimiento de Time Out sumó visibilidad internacional a una transformación que, en el mercado inmobiliario, todavía se encuentra en proceso de consolidación.