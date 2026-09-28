Las tasas de los créditos hipotecarios volvieron a bajar y algunas entidades ya ofrecen préstamos desde 6,5% anual. Cuánto financian y qué ingresos exigen

El mercado de créditos hipotecarios UVA entró en una nueva etapa durante septiembre. Varias entidades redujeron el costo de sus préstamos y algunas líneas quedaron por debajo del 7,5% anual más UVA, mientras otras se ubicaron en ese nivel.

El movimiento de los bancos coincidió con la puesta en marcha del programa del Gobierno para canalizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hacia el financiamiento de una primera vivienda.

La primera licitación permitió distribuir $200.000 millones entre 13 bancos y estableció una tasa máxima de UVA + 7,5% para los créditos otorgados con esos recursos.

Cuánto bajaron las tasas de los créditos hipotecarios

La principal novedad de septiembre fue la cantidad de bancos que llevaron sus líneas hipotecarias a 7,5% anual más UVA para determinados clientes y destinos. Banco Macro, Galicia, Banco Hipotecario, BBVA y Credicoop aparecen entre las entidades con líneas en ese nivel, mientras que Banco Nación e ICBC quedaron por debajo.

En el caso de Macro, el recorte fue importante, ya que la entidad había comenzado 2026 con una tasa del 15%, luego la llevó al 8,5% y en septiembre la redujo nuevamente al 7,5% para clientes del Plan Sueldo Selecta. El recorte acumulado llega a un 50%.

Credicoop también redujo su línea para primera vivienda y clientes que acreditan el sueldo en la entidad, ya que pasó de 8% a 7,5% más UVA, con un monto máximo informado de $180 millones.

Por debajo de ese nivel aparecen tres alternativas. Banco Ciudad ofrece 6,5%, Banco Nación 6,7% e ICBC 6,9%, aunque en todos los casos se trata de líneas con condiciones específicas de vinculación, destino o tipo de vivienda.

La línea de Banco Ciudad al 6,5% está destinada a primera vivienda única, familiar y permanente en CABA, tiene un plazo de hasta 25 años e incluye una bonificación de un punto porcentual a cargo del Gobierno porteño.

El cambio en las condiciones también se reflejó en las consultas. Según Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, la entidad pasó de recibir unas 400 consultas semanales a alrededor de 1.600 después del anuncio de la nueva tasa, lo que representa un aumento de cuatro veces.

El Gobierno fijó un techo de 7,5% para los créditos fondeados con plata del FGS

La baja de tasas coincidió con la puesta en marcha de un nuevo esquema oficial para ampliar el fondeo de los créditos hipotecarios. El programa contempla hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que se canalizan hacia los bancos mediante depósitos a plazo fijo ajustables por UVA.

Los fondos deben destinarse a créditos para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda. Cada licitación puede alcanzar hasta $200.000 millones. En la primera ronda participaron 18 entidades, que presentaron 42 ofertas por $258.640 millones. Finalmente, 13 bancos recibieron los $200.000 millones disponibles.

Los créditos otorgados con estos recursos tienen un límite de UVA + 7,5% anual, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA por operación. El esquema también establece un plazo de 90 días para que las entidades apliquen los fondos adjudicados.

Como referencia, el Gobierno presentó un ejemplo de un crédito de $120,92 millones para financiar el 75% de una propiedad valuada en u$s106.667. A 25 años y con una tasa de UVA +7%, la cuota inicial estimada fue de $865.098 y el ingreso familiar requerido, de unos $3,46 millones bajo una relación cuota-ingreso del 25%.

Requisitos para acceder: cuánto hay que ganar para sacar un crédito hipotecario

Para acceder a un crédito hipotecario, los bancos analizan los ingresos del solicitante, la cuota que puede afrontar y el porcentaje del valor de la propiedad que están dispuestos a financiar.

En la mayoría de las líneas, la cuota mensual no puede superar el 25% de los ingresos netos. Esto hace que el ingreso requerido cambie de manera significativa según el monto solicitado.

Por ejemplo, en Banco Ciudad, un crédito de $100 millones a 25 años implica una cuota inicial cercana a $658.000, por lo que se necesitan ingresos familiares de alrededor de $2,63 millones para cumplir con la relación cuota-ingreso del 25%.

En otras entidades, el piso de ingresos parte de valores diferentes. ICBC exige $1,4 millones, mientras que Santander informa un mínimo de $2,24 millones para su línea de vivienda única y permanente. Supervielle, por su parte, redujo el ingreso mínimo de $5 millones a $3 millones.