Invertirán u$s10M para construir en el shopping TOM el teatro más grande de Zona Norte

Abrirá en 2027 y se convertirá en el más grande de la Zona Norte del GBA.

El Corredor Norte del Gran Buenos Aires va a tener, a partir del próximo año, el teatro más moderno y grande de la zona con capacidad para 900 personas. Se trata de una propuesta que combina distintos formatos que fueron pensados para tener audiencia durante todo el año, con opciones que contemplan obras teatrales, música, eventos corporativos y hasta educativos.

Actualmente se está trabajando en la finalización del anteproyecto y desde Tortugas Open Mall (TOM) estiman iniciar las obras en diciembre de este año con fecha de finalización en octubre del 2027. A partir de allí, esperan poder dar a conocer la cartelera de espectáculos en el menor tiempo posible.

TOM está ubicado en el kilómetro 36.5, de la Panamericana Ramal Pilar. El centro comercial de usos múltiples funciona desde 2010 concentrando en un mismo espacio comercio, gastronomía, servicios y entretenimiento incluyendo bancos, restaurantes, gimnasio, centro médico, universidad, farmacia, canchas de fútbol cubiertas, canchas de pádel, supermercado, un parque aéreo y servicio para el automotor.

Sobre el desarrollo de la nueva infraestructura de entretenimiento, Rubén Félix Baccá, Director General de Tortugas Open Mall explicó que se trata de un teatro triple A, moderno y con futuros espectáculos que aún no hay en la zona.

"Será un antes y un después en el Corredor Norte tanto por la tecnología como la propuesta artística. Este proyecto busca ofrecer una alternativa de calidad. Un espacio cultural de gran escala y nivel".

Un nuevo espacio con proyección internacional

El proyecto que va a demandar una inversión estimada de 10 millones de dólares, va a tener los mejores estándares internacionales. De este modo, el escenario que se está construyendo recibirá artistas y shows nacionales e internacionales como ballet, orquestas sinfónicas, obras teatrales, musicales, shows variados y hasta programas de streaming, tv, y radio.

El desarrollo es a través de una alianza entre TOM y el productor musical Nicolás "Nico" Repetto, con más de tres décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento en América Latina, quién estará a cargo de la estrategia artística.

"Queremos que las personas que asistan a la enorme variedad de programación inclusiva que tenemos planeada se lleven una experiencia única, vibrante explicó Repetto, quien cuenta con una amplia experiencia en la programación de espectáculos de artistas de la talla de Michael Bublé, Chayanne, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Il Volo, Cristian Castro, David Bisbal, entre otros.

Una nueva propuesta para atraer y fidelizar visitantes

La incorporación del teatro busca ampliar los motivos de visita a TOM y generar un mayor flujo de público, tanto a partir de nuevos visitantes como de quienes ya concurren habitualmente al complejo.

Además, se busca que los espectadores tengan una experiencia que no se limite al momento del espectáculo, sino que comience desde la llegada al shopping y se extienda durante toda la visita. TOM ya brinda una experiencia muy interesante para sus visitantes en más de 58.000 m². El teatro completa esa propuesta y va a sumar espacios VIP, estacionamiento y servicios premium.

"Lo primero que pensamos -con los inversores del proyecto- es que las personas no tengan que cruzar a Capital. Sin peajes, sin buscar estacionamiento en el centro y sin horas de viaje. Queremos que cada persona se vaya con una experiencia única y superadora. Hoy el público del Corredor Norte tiene que ir hasta CABA para vivir espectáculos de calidad. Queremos que también puedan acceder, cerca de sus hogares, desde zona Norte. Pensamos el teatro como un centro cultural con participación de la comunidad, un lugar cálido y vibrante que tendrá las mejores propuestas artísticas", destacó Baccá.

Un teatro que busca romper con el formato tradicional

Sobre su formato flexible y la posibilidad de producir programas de streaming y contenidos para plataformas digitales, Rubén Baccá sostuvo que no se trata de competir con las plataformas, sino "de sumar un espacio que pueda adaptarse a las nuevas formas de producción y consumo de entretenimiento".

En relación al desarrollo de la infraestructura, el proyecto contempla una arquitectura contemporánea, innovadora y de vanguardia en la conformación de un espacio suburbano con tecnología de última generación y espacios adaptables para integrarse a la identidad arquitectónica de TOM, que utiliza la luz natural en todos sus espacios.