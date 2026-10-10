Los barrios baratos de CABA donde los departamentos cuestan menos de u$s1.500 por m2

El valor del metro cuadrado marca diferencias importantes entre los barrios porteños y modifica cuánto se puede comprar con el mismo presupuesto

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ofrece una diferencia considerable en el precio de los departamentos según la zona. En septiembre, el metro cuadrado llegó a cotizar casi siete veces menos en uno de los barrios más económicos que en el más caro de la Ciudad.

Según el índice de Zonaprop correspondiente a septiembre de 2026, el precio medio de los departamentos en la Ciudad se ubicó en u$s2.484 por m², con una suba mensual del 0,3%. El relevamiento permite identificar cuáles son las zonas donde todavía se encuentran los valores más bajos.

Villa Soldati, el barrio con los departamentos más baratos de CABA

Villa Soldati encabezó en septiembre el ranking de los barrios con el metro cuadrado más barato de CABA, con un valor mediano de u$s848 por m². Con un presupuesto de u$s100.000, ese precio de referencia permitiría acceder, en términos teóricos, a unos 118 m².

El segundo puesto fue para Villa Lugano, donde el valor mediano llegó a u$s1.057 por m². Con el mismo presupuesto, la superficie teórica se reduce a unos 95 m².

En el mercado también se encuentran propiedades publicadas por debajo de los u$s100.000. En Villa Lugano, por ejemplo, hay departamentos de 58 m² por u$s55.000 y de 55 m² por u$s49.000, entre otras opciones.

Tres barrios de la Ciudad donde el m² cuesta menos de u$s1.500

El tercer puesto entre los barrios más accesibles corresponde a Nueva Pompeya, con un valor mediano de u$s1.299 por m². Le sigue Parque Avellaneda, con u$s1.307, mientras que La Boca registra u$s1.407 por m².

Con u$s100.000, los valores de referencia permitirían comprar aproximadamente:

Nueva Pompeya: unos 77 m²

unos Parque Avellaneda: unos 76,5 m²

unos La Boca: unos 71 m²

La diferencia frente a las zonas más caras de la Ciudad es considerable. Puerto Madero, por ejemplo, presenta un valor mediano de u$s5.812 por m².

En Puerto Madero, en cambio, ese mismo presupuesto permite acceder a apenas 17 m², si se toma exclusivamente el valor de referencia por metro cuadrado.

Por qué estos barrios tienen precios más bajos

Los cinco barrios con los valores de venta más bajos del relevamiento se concentran en el sur de la Ciudad y presentan características diferentes respecto de las zonas con los precios más elevados de CABA. La ubicación y las condiciones de accesibilidad son algunos de los factores que ayudan a explicar esta diferencia de valores.

En materia de transporte, Villa Lugano, Villa Soldati y Nueva Pompeya cuentan con distintas alternativas de conexión con el resto de la Ciudad. La línea 115, por ejemplo, incorporó nuevos ramales que vinculan estos barrios con los centros de transbordo de Once y Retiro. A esto se suma el Metrobus Sur, que conecta Villa Lugano, Villa Soldati y Nueva Pompeya con Constitución y otros puntos de la Ciudad.

Los barrios más baratos para alquilar

La diferencia de valores también se observa en el mercado de alquiler. Según el relevamiento, Villa Lugano es el barrio más económico para alquilar un departamento de dos ambientes, con un valor medio de $660.673 mensuales, frente a los $898.154 del promedio de CABA. En el extremo opuesto, Puerto Madero alcanza los $1.268.186.

La diferencia entre el valor de compra y los ingresos por alquiler también se refleja en la rentabilidad de estos barrios:

Villa Lugano: registró una rentabilidad bruta anual del 9,77% .

registró una rentabilidad bruta anual del . Nueva Pompeya: alcanzó una rentabilidad bruta anual del 7,35% .

alcanzó una rentabilidad bruta anual del . La Boca: presentó una rentabilidad bruta anual del 7,26% .

presentó una rentabilidad bruta anual del . Parque Avellaneda: llegó a una rentabilidad bruta anual del 6,82%.

Así, varios de los barrios que aparecen entre los más accesibles para comprar también figuran entre los que ofrecen mayor rentabilidad bruta para una propiedad destinada al alquiler.