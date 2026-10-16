Las expensas aumentaron en septiembre en CABA y Provincia. El informe detalla la evolución de los valores y los principales gastos de los consorcios

Las expensas volvieron a aumentar en septiembre en CABA y la provincia de Buenos Aires, según un relevamiento de ConsorcioAbierto realizado entre 17.000 consorcios que utilizan su plataforma. La evolución se dio en un mes en el que la inflación general fue del 1,9%, según el INDEC. A su vez, la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 3,1%.

Cuánto aumentaron las expensas en CABA y provincia de Buenos Aires

En CABA: la expensa promedio llegó a $379.774 en septiembre , un 4,9% más que en agosto, cuando había sido de $362.159. En la comparación interanual, el incremento fue del 28,6% : en septiembre de 2025, el promedio se ubicaba en $295.368.

En la provincia de Buenos Aires: el promedio se ubicó en $184.214, un 0,9% por encima del valor de agosto. Frente a septiembre del año pasado, el incremento fue del 28,3%.

Aunque el aumento interanual fue similar en ambos distritos, el monto promedio abonado en CABA duplicó prácticamente al de la provincia. La diferencia refleja el costo de funcionamiento de los consorcios y la composición de sus gastos, de acuerdo con los datos relevados.

Cuáles son los principales gastos de los consorcios

Los sueldos y las cargas asociadas al personal representan el principal componente de las expensas en ambos distritos. Sin embargo, la distribución de los gastos presenta diferencias entre CABA y la provincia de Buenos Aires.

En la Ciudad, los cinco rubros principales se distribuyen de la siguiente manera:

Personal y sueldos: concentran el 31% del gasto total.

concentran el 31% del gasto total. Gastos operativos y de mantenimiento : representan el 28%.

: representan el 28%. Servicios públicos: explican el 16%.

explican el 16%. Gastos administrativos, bancarios e impositivos: suman el 13%.

suman el 13%. Mantenimiento extraordinario y obras: representan el 10%.

En la provincia de Buenos Aires, los cinco principales gastos de los consorcios se distribuyen de la siguiente manera:

Personal y sueldos: representan el 33% del gasto total.

Gastos operativos y de mantenimiento: concentran el 28%.

Gastos administrativos, bancarios e impositivos : explican el 19%.

Servicios públicos: representan el 9%.

Mantenimiento extraordinario y obras: suman otro 9%.

La distribución cambia según el tamaño del edificio. En los consorcios pequeños, el peso relativo de los sueldos tiende a ser mayor; en los de más unidades funcionales, ese porcentaje disminuye. En cambio, los gastos operativos y de mantenimiento ganan participación en los edificios más grandes.

Morosidad en las expensas: cuántos departamentos tienen deudas

El relevamiento también registró dificultades en el pago de las expensas. En CABA, el 15% de las unidades funcionales tiene deuda, mientras que en la provincia de Buenos Aires la proporción llega al 16%.

En términos prácticos, esto significa que de cada 100 departamentos, 15 registran pagos pendientes en la Ciudad y 16 en territorio bonaerense. Según ConsorcioAbierto, se trata de una tendencia que se mantuvo durante 2026.

Frente a esta situación, las administraciones suelen enviar recordatorios de vencimiento y notificaciones de pago. Cuando la deuda persiste, pueden intentar acordar planes de regularización antes de avanzar hacia instancias judiciales.