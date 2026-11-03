Departamentos en CABA: cuánto dinero hay que ahorrar por mes para comprar en 2027

Comprar una vivienda en 2027 exige reunir un anticipo en dólares. Cuánto ahorrar por mes según el tipo de departamento y la financiación bancaria

Comprar un departamento en 2027 requiere planificación y una suma importante de dólares. Para quienes no cuentan con el dinero suficiente para pagar una propiedad al contado, una alternativa es reunir el anticipo necesario para acceder a un crédito hipotecario y financiar el resto.

A partir de los precios actuales de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y de las condiciones de financiación bancaria vigentes, es posible calcular cuánto debería ahorrar por mes una persona que se propone comprar una vivienda durante el próximo año. La simulación toma como referencia un plazo de 12 meses, desde noviembre de 2026 hasta octubre de 2027, y contempla distintos escenarios de financiación hipotecaria.

Cuánto cuesta un departamento en CABA

Los valores de referencia para los tres tipos de propiedades son:

Monoambiente de 40 m²: u$s110.000.

Dos ambientes de 50 m²: u$s131.000.

Tres ambientes de 70 m²: u$s180.000.

Los precios corresponden al promedio relevado por Zonaprop en septiembre de 2026. Se trata de valores de publicación y no necesariamente del monto final por el que se concreta una compraventa.

Cuánto hay que ahorrar por mes para reunir el anticipo

El porcentaje que financia un crédito hipotecario depende de cada entidad y de las condiciones del préstamo. Por ejemplo, el Banco Nación informa que puede cubrir hasta el 75% del valor de compra o tasación, mientras que otras líneas tienen requisitos y límites diferentes.

Para estimar el ahorro necesario, se plantean tres escenarios: que el comprador deba aportar el 20%, el 25% o el 30% del valor de la propiedad.

Si se considera un plazo de 12 meses para reunir ese dinero, los montos serían los siguientes:

Para comprar un monoambiente de u$s110.000:

Con un anticipo del 20%: u$s22.000, equivalente a u$s1.833 por mes.

Con un anticipo del 25%: u$s27.500, equivalente a u$s2.292 por mes.

Con un anticipo del 30%: u$s33.000, equivalente a u$s2.750 por mes.

Para comprar un departamento de dos ambientes de u$s131.000:

Con un anticipo del 20%: u$s26.200, equivalente a u$s2.183 por mes.

Con un anticipo del 25%: u$s32.750, equivalente a u$s2.729 por mes.

Con un anticipo del 30%: u$s39.300, equivalente a u$s3.275 por mes.

Para comprar un departamento de tres ambientes de u$s180.000:

Con un anticipo del 20%: u$s36.000, equivalente a u$s3.000 por mes.

Con un anticipo del 25%: u$s45.000, equivalente a u$s3.750 por mes.

Con un anticipo del 30%: u$s54.000, equivalente a u$s4.500 por mes.

La simulación supone que el ahorro comienza en noviembre de 2026 y se extiende durante 12 meses. Los cálculos están expresados en dólares y consideran que los precios de las propiedades se mantienen sin cambios durante ese período.

Estos importes no incluyen gastos de escritura, comisiones inmobiliarias, impuestos ni otros costos asociados con la compraventa.

Qué tener en cuenta antes de pedir un crédito hipotecario

Las entidades financieras tienen distintas tasas, plazos y requisitos de acceso. A octubre de 2026, el Banco Nación informa una tasa nominal anual del 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y compran una vivienda única y de ocupación permanente que cumpla con el límite de valor establecido por el banco. Para ese segmento, el préstamo puede financiar hasta el 75% del valor de compra o tasación.

El Banco Ciudad, en tanto, publica una tasa promocional del 6,5% para su línea destinada a primera vivienda única, familiar y permanente en CABA. La oferta informada tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y está sujeta a evaluación crediticia y a las condiciones del producto.

En ambos casos, se trata de créditos hipotecarios UVA. El capital y las cuotas se expresan en Unidades de Valor Adquisitivo, que se actualizan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a la inflación. Por eso, el importe de las cuotas en pesos puede aumentar con el tiempo.

Además, los bancos establecen límites para la relación entre la cuota inicial y los ingresos del solicitante o del grupo familiar. En algunas líneas, ese porcentaje puede llegar al 25%, aunque los requisitos varían según la entidad.

Reunir el anticipo es apenas una parte del proceso: también hay que demostrar ingresos suficientes para afrontar las cuotas y cumplir con las condiciones del banco elegido. Las tasas y los requisitos vigentes en 2026 pueden modificarse antes de concretar una operación en 2027.