Subastan una casa, un local y un terreno desde u$s36.000 en la provincia de Buenos Aires

El remate online será el 9 de diciembre. Qué se vende en Alberti, Junín y Pellegrini, cómo participar y qué pagos exige la operación

Una casa frente a la plaza principal de Alberti, una exsucursal bancaria en Junín y un terreno en Pellegrini saldrán a subasta online el 9 de diciembre a las 12, a través de Narvaezbid. Las bases van de u$s36.420 a u$s113.200. La inscripción es gratuita, pero para ofertar se exige un depósito en garantía equivalente al 3% de la base de cada inmueble.

Martín Viña, responsable de las subastas de inmuebles en Narvaezbid, aseguró a iProfesional que las bases equivalen a dos tercios de las tasaciones de la entidad vendedora que en este caso es el Banco Nación.

La alternativa de menor precio es al oeste de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un terreno de 750 m² en Pellegrini, ubicado en la esquina de España y Rivadavia. La subasta arranca de los u$s36.420, tiene 15 metros de frente por 50 de fondo y dispone de servicios urbanos. Está a 100 metros de la terminal de ómnibus y a 300 metros del Palacio Municipal.

En Alberti, al centro-norte de la Provincia de Buenos Aires, se subasta una casa con base en u$s80.131. Está en 9 de Julio 28, frente a la Plaza General Arias, sobre un lote de 625 m². La superficie cubierta es de 211 m² y el patio posterior ocupa otros 414 m². Cuenta con dormitorios, living, comedor, escritorio, cocina y lavadero.

"La casa de Alberti requiere de un reciclado integral", advirtió Viña. Sin embargo, tiene potencial para flipping por sus dimensiones, su ubicación y sus posibles destinos residenciales, comerciales o mixtos.

La tercera propiedad es a 260 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un local en Junín, con una base de u$s113.200- Está sobre la calle Padre Ghio 291, en Villa Belgrano. Funcionó como sucursal del Banco Nación y tiene 296,62 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, con salón de atención al público, oficinas, archivos, cocina, baños y patio posterior.

Según Viña, se encuentra en buen estado, aunque las adaptaciones necesarias dependerán de la actividad que se quiera desarrollar. Algunos posibles destinos pueden ser comercios, oficinas, establecimientos educativos o instituciones de salud.

Cómo participar y qué hay que pagar además del precio del inmueble

Para participar hay que registrarse en la plataforma de subastas de Narvaezbid, validar el usuario y solicitar la habilitación. Viña indicó que la inscripción debe completarse hasta 48 horas hábiles antes del acto. Pueden presentarse particulares y empresas, y los inmuebles se pueden visitar mediante coordinación previa.

También se cobra un depósito en garantía del 3%, calculado sobre las bases de los inmuebles, equivale a u$s1.092,60 para Pellegrini, u$s2.403,93 para Alberti y u$s3.396 para Junín. A quienes no resulten preadjudicatarios se les reintegra dentro de los siete días hábiles desde la notificación del preadjudicatario. Al ganador se le devuelve una vez pagadas la seña y la comisión con su IVA.

Los tres lotes tienen cierre unificado. Si ingresa una oferta durante los últimos tres minutos, el cronómetro agrega otros tres minutos para permitir nuevas posturas en cualquiera de las propiedades.

"La oferta más alta no implica una adjudicación definitiva", precisó Viña. La venta queda sujeta a la aprobación del vendedor, un trámite que, según el responsable de Narvaezbid, demora entre 15 y 20 días.

Una vez notificada electrónicamente la aprobación, el comprador debe abonar una seña del 10% del precio de venta dentro de las 48 horas hábiles. Se paga por transferencia en pesos, según la cotización del dólar billete vendedor del Banco Nación del cierre del día hábil anterior al pago.

A eso se suma la comisión de la plataforma que es un 4 % más IVA del precio de venta y los gastos de escrituración en territorio bonaerense . La documentación recibida presenta diferencias sobre el porcentaje de comisión aplicable, por lo que ese importe debe confirmarse antes de calcular el desembolso total.

El Colegio de Escribanos bonaerense explica que la intervención notarial incluye la verificación de los antecedentes del inmueble y de la capacidad del vendedor para contratar.

El 90% restante se abona al firmar la escritura, acto en el que se entrega la posesión. Según Viña, los inmuebles se entregan desocupados y libres de deudas.

Sobre los resultados de otras subastas, el vocero señaló que, por lo general, los precios finales coinciden con las bases o las superan entre un 5% y un 10%. Como ejemplo, informó que un depósito de 797 m² cubiertos en el Microcentro porteño se adjudicó el 29 de octubre por u$s105.000, el mismo valor de salida.

"Lo fundamental es visitar el inmueble para constatar el estado de conservación, las características y la ocupación", recomendó. También sugirió comparar con propiedades de la zona y revisar los controles antes de comprar una vivienda usada, desde la documentación y las deudas hasta el estado de las instalaciones.