Los créditos hipotecarios crecieron 24% y anotaron la mayor suba mensual en un año

Fue luego de que el Gobierno lanzara los préstamos con fondos del FGS de ANSES. También crecieron los créditos ajustados por UVA

Los créditos hipotecarios crecieron con fuerza en octubre, alcanzando una suba interanual cercana al 24%. La variación se dio luego de que el Gobierno lanzara los préstamos con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES, el cual destina recursos mediante licitaciones a bancos.

Así lo indicó un informe de First Capital Group en base a datos del BCRA, quien detalló también que los créditos ajustables por UVA también presentaron subas, tanto en la variación mensual como interanual.

Fuerte crecimiento de los créditos hipotecarios

Según el reporte de First, los créditos hipotecarios fueron la línea de financiación de mayor crecimiento en octubre. Y detalló que los ajustables por inflación/UVA, subieron en términos nominales un 5,3% mensual y el saldo llegó a $9,6 billones. Esto representa un crecimiento interanual del 64,3%, contra los $5,8 billones al cierre de octubre de 2025.

En términos reales, los hipotecarios registraron una suba mensual del 3,3% y un incremento anual del 23,7%. Son la única línea con un crecimiento real de dos dígitos en el último año: en el mismo período, los préstamos comerciales subieron 4,2% real, mientras que los personales cayeron 8,3%, los prendarios 10,4% y las tarjetas de crédito 12,2%.

"Se mantiene firme la colocación de estas operaciones, superando este mes a los anteriores. Parece dar resultados la política de fondeo a mediano plazo implementada por el Gobierno Nacional para promover la oferta por parte de los Bancos. La suba del valor del dólar y de las propiedades contribuye a marcar un crecimiento más amplio", comentó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Desde First señalaron que los créditos hipotecarios acumularon así cinco meses de aceleración. "En octubre el saldo hipotecario sumó $481.677 millones, el mayor aumento mensual de los últimos doce meses. Además, es el quinto mes consecutivo en que el incremento supera al del mes anterior: $270.148 millones en junio, $340.868 millones en julio, $397.240 millones en agosto, $469.105 millones en septiembre y $481.677 millones en octubre", detallaron.

Y remarcaron que entre agosto y octubre, el saldo creció $1,35 billones, un 16,4% nominal. Es un 72% más que lo sumado en el trimestre anterior (mayo a julio), cuando el aumento fue de $784.000 millones.

"Los hipotecarios representan hoy el 8,6% del total de préstamos en pesos ($111,0 billones), frente al 6,9% de un año atrás. Sin embargo, en octubre explicaron el 22,6% del aumento total del crédito: $481.677 millones de los $2,13 billones que creció el stock en el mes", concluye.

El Banco Nación otorgó 210 créditos hipotecarios con los fondos de ANSES

El Banco Nación informó que completó la colocación de los $32.000 millones que había obtenido en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, destinada a constituir depósitos a plazo fijo en UVA para financiar créditos hipotecarios.

Sobre un monto total adjudicado de $200.000 millones, la entidad se quedó con el 16% de los recursos disponibles. Según informó el banco, el financiamiento permitió otorgar más de 210 créditos para la compra de primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones por operación, lo que al tipo de cambio oficial representan unos u$s95.000.

Los préstamos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

En la segunda licitación del programa, el Banco Nación obtuvo una nueva adjudicación de $40.000 millones. De esta manera, el fondeo proveniente del FGS destinado a +Hogares asciende a $72.000 millones.

El mecanismo contempla la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para constituir depósitos a plazo fijo en UVA, con el objetivo de canalizar ese financiamiento hacia los créditos hipotecarios.

La nueva asignación amplía los fondos disponibles para la entidad, que busca sostener su participación en el mercado de préstamos para la vivienda.

En el marco de +Hogares, el Banco Nación informó que ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios por un total de $4 billones.

La entidad mantiene así su participación en el financiamiento de viviendas, con una línea que apunta a ampliar las alternativas de acceso a la primera casa propia.

La colocación de los fondos del FGS y las nuevas adjudicaciones se suman a ese volumen de préstamos, en un esquema que busca canalizar recursos hacia el crédito hipotecario.