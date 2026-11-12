Los alquileres en CABA subieron hasta 32,9% y un 3 ambientes ya roza los $1,25 millones

Los alquileres subieron hasta 32,9% interanual, pero los valores cambian según la zona y el tamaño de la propiedad. Las expensas se pagan aparte

El precio del alquiler representa una carga cada vez más importante para los hogares porteños. En octubre, una familia tipo necesitó ingresos superiores a los $2.740.206 para integrar el segmento de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, sin contemplar el gasto de vivienda. Al sumar el valor de publicación de un departamento usado de tres ambientes, el presupuesto mensual necesario se acerca a los $4 millones.

El cálculo toma relevancia en una ciudad donde el 36,2% de los hogares alquila su vivienda. Además del importe mensual del contrato, los inquilinos deben afrontar otros gastos asociados a la vivienda, como las expensas, que no están incluidos en los valores de publicación relevados por el Instituto de Estadística y Censos porteño.

Según el relevamiento, el alquiler promedio de un departamento usado de tres ambientes alcanzó los $1.248.298 mensuales durante el tercer trimestre de 2026. Una propiedad de dos ambientes se publicó a $800.094, mientras que para un monoambiente se solicitaron, en promedio, $587.215.

Cuánto cuesta alquilar según el barrio y la cantidad de ambientes

Los precios no son uniformes en toda la Ciudad. La zona elegida puede modificar de manera considerable el presupuesto necesario para acceder a una propiedad, incluso dentro de una misma categoría.

En los departamentos de tres ambientes, por ejemplo, Villa Urquiza presentó el promedio más alto, con $1.461.209 por mes. Núñez quedó muy cerca, con publicaciones a $1.455.958.

En el otro extremo, Montserrat registró el valor más bajo, de $972.043, seguido por Balvanera, donde el promedio llegó a $1.002.355.

La dispersión también aparece en las unidades de dos ambientes. Núñez encabezó ese segmento con $923.422, por encima de Colegiales y Palermo. En cambio, quienes buscaron precios más bajos encontraron los valores medios más accesibles en Floresta ($682.912) y San Nicolás ($697.781).

Para los monoambientes, los barrios con los alquileres más elevados fueron Belgrano, Chacarita, Palermo, Colegiales y Saavedra, con montos similares que superaron los $630.000. Constitución se ubicó en la posición contraria, con un promedio de $502.886.

El relevamiento toma como referencia superficies representativas para cada tipo de vivienda: 30 metros cuadrados en los departamentos de un ambiente, 43 m² en los de dos y 70 m² en los de tres.

Qué pasó con los precios de los departamentos usados

Más allá de las diferencias geográficas, los tres segmentos registraron aumentos durante el tercer trimestre de 2026. La variación interanual fue de:

Departamentos de 3 ambientes: 32,9% interanual.

Departamentos de 2 ambientes : 29,4%.

Monoambientes: 29,2%.

Sin embargo, el ritmo de los incrementos mostró una moderación frente al trimestre anterior. El informe oficial señala que "la evolución interanual de los precios publicados presentó una desaceleración respecto de la dinámica del trimestre anterior para todos los segmentos, que se situó entre 1,6 y 2,8 puntos porcentuales según el tamaño de la unidad".

La comparación con el trimestre inmediato anterior arroja otro resultado: los valores de publicación avanzaron entre 3,8% y 6,3%, según la superficie. El ajuste más acotado correspondió a los monoambientes, mientras que las propiedades de tres ambientes tuvieron el mayor incremento, del 6,3%.

Si se considera el conjunto de los departamentos usados, la suba interanual promedio de los alquileres publicados fue del 30,5%. Ese resultado quedó 2,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación porteña, que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) estimó en 33,1%.

El alquiler se suma a la presión sobre el presupuesto familiar

El valor de la vivienda es uno de los componentes que deben afrontar los hogares, además de los gastos de alimentación, servicios y otros consumos básicos. Para no quedar por debajo de la línea de pobreza en octubre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $1.724.966. Un mes antes, el umbral había sido de $1.687.299, lo que representa un aumento del 2,2%.

La distancia entre ese piso de ingresos y el costo de vida de la clase media permite dimensionar la presión que ejerce el mercado inmobiliario. En el caso de quienes alquilan, el desembolso por vivienda se agrega a los gastos habituales y puede elevar significativamente el ingreso necesario para sostener el presupuesto mensual.

Con un promedio de $1.248.298 para un departamento usado de tres ambientes, el alquiler ya representa por sí solo una erogación superior a $1,2 millones, antes de sumar expensas y servicios.