El IDECBA actualizó las canastas porteñas y estableció nuevos valores de ingresos para los distintos estratos socioeconómicos en septiembre

El salario necesario para que una familia tipo sea considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires volvió a aumentar en septiembre. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el ingreso mensual requerido alcanzó los $2.669.814,76.

El cálculo corresponde a un hogar integrado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de su vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

Para quedar dentro del estrato medio denominado "clase media", ese hogar debe contar con ingresos de al menos 1,25 veces la Canasta Total (CT) y menos de cuatro veces ese valor.

La Canasta Total que utiliza el organismo para este hogar alcanzó en septiembre los $2.135.851,80, frente a los $2.082.845 de agosto. Esto implica un incremento mensual cercano al 2,5%.

Cuánto hay que ganar para ser considerado de clase media

El informe del IDECBA establece distintos niveles de ingreso según la capacidad de cada hogar para cubrir las canastas de consumo. Para la familia tipo analizada, los límites quedaron establecidos de la siguiente manera:

Indigencia : ingresos de hasta $925.940,70.

: ingresos de hasta $925.940,70. Pobreza no indigente: desde $925.940,71 hasta $1.687.299,42.

desde $925.940,71 hasta $1.687.299,42. No pobres vulnerables: desde $1.687.299,43 hasta $2.135.851,80.

desde $1.687.299,43 hasta $2.135.851,80. Sector medio frágil: desde $2.135.851,81 hasta $2.669.814,75.

desde $2.135.851,81 hasta $2.669.814,75. Sector medio - "clase media": desde $2.669.814,76 hasta $8.543.407,23.

desde $2.669.814,76 hasta $8.543.407,23. Sector acomodado: ingresos de $8.543.407,24 o más.

La metodología del organismo diferencia así entre los hogares que no llegan a cubrir la alimentación básica, aquellos que superan la línea de pobreza pero todavía tienen una situación vulnerable y los sectores medios y acomodados.

Cómo evolucionaron las canastas en septiembre

La Canasta Total para la familia de referencia pasó de $2.082.845 en agosto a $2.135.852 en septiembre. Un año atrás, en septiembre de 2025, se ubicaba en $1.597.902.

Por su parte, la Canasta Alimentaria llegó a $1.016.090 durante el último mes, contra $985.617 en agosto y $748.997 en septiembre del año pasado.

Estas valorizaciones forman parte del Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad, que busca medir qué capacidad tienen los hogares porteños para acceder a un conjunto de bienes y servicios compatible con el nivel de vida de la población de CABA. Desde marzo de 2022, las canastas se actualizan utilizando el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), con base 2021=100.

Salario: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en CABA

El mismo hogar necesitó en septiembre $1.687.299,42 para superar la línea de pobreza, un valor que en agosto era de $1.651.798. El incremento mensual fue de aproximadamente 2,15%.

La cifra surge de la Canasta Básica Total (CBT), que el IDECBA utiliza para establecer la línea de pobreza. En septiembre de 2025, para esta misma composición familiar, esa línea se encontraba en $1.255.934.

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de indigencia, se ubican los hogares considerados pobres no indigentes.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la indigencia

La línea de indigencia también registró una suba durante septiembre. Para la familia tipo, el ingreso mínimo necesario pasó de $903.930 en agosto a $925.941 en septiembre.

El cálculo se basa en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia. En septiembre de 2025, esa misma línea estaba en $674.757.

El aumento de los valores refleja la actualización mensual de las canastas a partir de los precios relevados en la Ciudad. El sistema permite seguir la evolución de los distintos estratos de ingresos y distinguir entre indigencia, pobreza, vulnerabilidad y los diferentes segmentos de los sectores no pobres.

Canasta básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto

El costo de las canastas que determinan las líneas de pobreza e indigencia volvió a aumentar en agosto, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba mensual del 2,6%.

Para una familia tipo de cuatro integrantes, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.605.497 durante agosto. Ese monto establece el ingreso mínimo que necesitó ese hogar para cubrir los bienes y servicios contemplados en la CBT y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

La CBT incluye, además de los alimentos, otros gastos considerados esenciales, entre ellos transporte, indumentaria, salud y educación. Para un adulto equivalente, el valor fue de $519.578, mientras que para un hogar de tres integrantes llegó a $1.278.163 y para uno de cinco integrantes, a $1.688.630.

En el caso de la Canasta Básica Alimentaria, que se utiliza para establecer la línea de indigencia, un adulto equivalente necesitó $235.103 en agosto. Para la familia de cuatro integrantes tomada como referencia por el INDEC, el costo alcanzó los $726.469.

En términos interanuales, la CBA acumuló un aumento del 39,6%, mientras que la CBT subió 38,3% frente a agosto de 2025. Entre enero y agosto de 2026, en tanto, ambas canastas registraron incrementos de 23,2% y 22,7%, respectivamente.

El dato se conoció junto con la inflación de agosto, que fue del 1,7% mensual y acumuló una variación del 33,5% en los últimos doce meses.