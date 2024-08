Ya no hace falta desarrollar la imaginación ni ilusionarse con las posibles comodidades a través de múltiples renders; es más, para visitar un edificio con la idea de comprar un departamento, ya ni siquiera se debe esperar a que esté construido. La llegada de ciertas tecnologías disruptivas que posibilitan explorar una vivienda incluso antes de levantar los primeros cimientos, recorrer las instalaciones en tiempo real y conocer los detalles de un proyecto como si se estuviera in situ empieza a resignificar los modos de comercializar y ver los desarrollos inmobiliarios.

Integrando el mundo físico y el digital mediante la realidad mixta, la tecnología spatial computing sin dudas abre el juego a un nuevo panorama. Y, por intermedio de herramientas avanzadas, se prepara para revolucionar el mercado de bienes raíces local.

Con técnicas de modelado y texturizado 3D y la tecnología de renderizado en tiempo real de recursos como Unreal Engine (un avanzado motor de videojuegos y experiencias digitales que se utiliza en diversas aplicaciones, como la visualización arquitectónica, cine y simulación), ya es posible crear recorridos inmersivos y fidedignos de gemelos digitales para proyectos residenciales y corporativos.

Experiencias interactivas sin ladrillos: cómo se aplican al mercado inmobiliario

En concreto, un gemelo digital es una réplica virtual detallada de un proyecto inmobiliario que aún no se ha construido a través del cual los potenciales clientes se involucran en el emprendimiento explorando interactivamente todo el alcance de un espacio.

"Se desarrollan digitalmente los elementos estructurales, constructivos, instalaciones y mobiliario para poder tener una visión integral, poder observar sus materiales y terminaciones, o mismo la iluminación de día/noche en un entorno en vivo", explica Valeria Cabezón, fundadora de VTOPIA. También posibilitar observar la ubicación del emprendimiento, ya que el modelo se integra a imágenes satelitales reales del barrio donde se emplaza.

A esta tecnología, se suman herramientas de gaming que permiten generar los recorridos digitales inmersivos; tours libres o guiados, en primera persona o modo dron, donde el usuario "explora en el mundo virtual lo que podrá experimentar en vivo, una vez terminado el edificio".

El spatial computing no solo mejora la comprensión de los proyectos, también puede acelerar el proceso de toma de decisiones, puesto que aumenta la confianza del comprador, y reduce costos de venta, pues elimina la necesidad de construir una unidad modelo. Por otra parte, "los gemelos digitales pueden experimentarse tanto en computadoras personales, pantallas gigantes o cascos de realidad virtual, creando experiencias que potencian la experiencia del usuario", especifica Ariel Isaack, cofundador de la compañía.

Ante la falta de alternativas para destacar un proyecto dentro de un mercado saturado de información visual carente de impacto, los recorridos virtuales inmersivos "aparecen como una respuesta para atraer a más clientes, ofreciendo una herramienta de venta poderosa de rápida y clara comprensión que destaca por su innovación y construcción de confianza y transparencia", enfatiza Cabezón.

De todos modos, los recorridos virtuales hiperrealistas son solo la punta del iceberg en la implementación de tecnología para el mercado inmobiliario, porque los servicios de spatial computing están potenciando todas las etapas del proceso de venta, aseguran los expertos consultados: no solo es posible recorrer los espacios de un proyecto de forma inmersiva, también posibilita presentar toda la trayectoria y desarrollos de una empresa a través de una plataforma online interactiva.

"Un mapa global en 3D que ubica simultáneamente todos los proyectos (concluidos y en desarrollo), unificando el acceso a la información y documentación, y que permite encontrar fácilmente las unidades en venta de acuerdo a los requerimientos del comprador", avisa Isaack.

Este portal único facilita el acceso al contenido audiovisual y a las fichas técnicas de cada proyecto, además de proporcionar métricas de búsqueda que permiten a los vendedores crear perfiles de compradores y liderar reuniones de ventas más efectivas. "Se trata de una plataforma accesible y escalable que mejora la comunicación entre compradores, vendedores y agentes inmobiliarios, impulsando la conversión y acelerando las ventas", enfatiza la fundadora de VTOPIA.

Un paso más alla del render

Sin poner un solo ladrillo, del lado del cliente la opinión clarifica: "Un render estático obliga a imaginar el resto del proyecto, se puede editar a la perfección y al tener solo 2 dimensiones no es posible apreciar los espacios reales. Un video producido, puede avanzar algo en este sentido, pero no deja de ser un recorrido involuntario, no se puede ver más de lo que se le muestra", entiende Brian Reed, gerente de Marketing y Transformación digital de la desarrolladora Narvaez.

¿El precio? Si bien es relativo y depende bastante de la dimensión del proyecto y qué sectores se quieran representar, tener esta tecnología oscila entre u$s10.000 y u$s15.000, "e incluye renders y videos, por lo que entra en el presupuesto de marketing que ya disponen las desarrolladoras", aclara Cabezón.

Un enfoque innovador, también en Argentina

Si bien desarrolladoras de alto nivel están introduciendo a sus procesos de venta esta tecnología, con modelos interactivos y recorridos inmersivos que integran verticalmente la realidad virtual para proyectos de alta gama, como el caso de La Clara (West Palm Beach, Estados Unidos) o Park Quarter (Melbourne, Australia), en el mercado argentino asimismo se inmiscuye esta innovación, con propuestas de empresas que incluyen equipos multidisciplinarios con conocimiento en arquitectura, real estate y desarrollo de software.

En ese sentido, uno de los primeros proyectos residenciales con maqueta digital finalizada se presentó a finales de 2023: Castelli 1100, en Martínez, Provincia de Buenos Aires; se trata de un complejo que, tras reconvertir un inmueble industrial en desuso, una vez construido contará con 48 unidades funcionales, SUM, gimnasio, una gran pileta descubierta y cocheras en subsuelo.

Desde la perspectiva de desarrollo en sí mismo, también aporta un valor importante. "Al pasar de planos a una renderización en tiempo real, con las dimensiones reales, se logra detectar oportunidades de mejora para el proyecto o resolver cuestiones estructurales de otra manera", concluye Brian Reed.