¿Estás preparado? Así es el especial de Halloween en Netflix con las mejores películas de terror

La plataforma de contenidos on demand está preparando un especial para el mes de Halloween con una larga lista de películas de terror. Los detalles

Con la llegada de octubre, que es el mes de Halloween, llegan a Netflix una gran cantidad de títulos de un género que responde a esta celebración. Las películas de terror que la plataforma on demand agregará en el décimo mes del año son muchas. Todos los títulos y las historias de estas películas de terror son distintas entre sí, pero comparten un elemento: el miedo que generan en sus espectadores y que los acompaña durante todo el desarrollo del largometraje.

Payasos malditos y animales diabólicos son algunos de los personajes que protagonizan estas películas de terror que llegarán a Netflix en octubre. Los fanáticos del mundo de las películas de terror tendrán una larga lista de títulos con los que podrán deleitarse y hacer una noche de terror pura y dura.

Estas son las películas de terror que podrás ver en Netflix en octubre

IT (Eso)

Quizás It (Eso) es una de las películas más terroríficas del cine de miedo y de las historias escritas por Stephen King. Para los fanáticos de las películas de terror aquí hay un estreno para abrir la temporada de Halloween en casa. El 1º de octubre estará disponible en la plataforma de cine on demand.

It es una película de 2017 producida por New Line Cinema, KatzSmith Productions, Lin Pictures y Vertigo Entertainment, y distribuida por Warner Bros Pictures.​ Es la segunda adaptación de la novela homónima de Stephen King y es la primera entrega de una duología planificada.

Esta película de terror cuenta la historia de siete niños en un pueblo llamado Derry, Maine, que son aterrorizados por un ser epónimo, sólo para hacer frente a sus propios demonios personales en el proceso.

La película de terror que llega este octubre a Netflix está dirigida por el argentino Andrés Muschietti y escrita por Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman. Jaeden Martell interpreta a Bill Denbrough​ y Bill Skarsgård a Pennywise, el payaso, con Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton y Jackson Robert Scott como protagonistas.

Filmada en el sur de Ontario, la fotografía principal comenzó en Riverdale, Toronto, el 27 de junio de 2016 y terminó el 21 de septiembre de 2016. Cabe mencionar que otros lugares de Ontario que también fueron utilizados en el rodaje de esta película de terror fueron Port Hope y Oshawa.

It se estrenó en Los Ángeles el 6 de septiembre de 2017 y fue lanzada en los Estados Unidos el 8 de septiembre de 2017. Hasta el momento, la película de terror ha recaudado más de 700 millones de dólares en todo el mundo, lo cual la ha convertido en la película de terror más taquillera de la historia. Ha recibido críticas positivas, con críticos elogiando la actuación, dirección y fidelidad a la novela.

Para los que hayan disfrutado de la historia, ya la conozcan o simplemente quieran ver otras versiones, aquí hay un listado de adaptaciones que se han hecho de esta terrorífica historia basada en la novela de Stephen King:

En 1990 se estrenó una miniserie de dos partes con un total de tres horas y trece minutos de duración, dirigido por Tommy Lee Wallace y presentando a Tim Curry como Pennywise. En esta versión se omitieron todos los detalles de sexualidad y violencia explícitos, ya que estaba destinada al público televisivo. Además de Tim Curry, en esta versión aparecen los actores John Ritter como Ben Hanscom, Harry Anderson como Richie Tozier, Richard Masur como Stan Uris, Tim Reid como Mike Hanlon, Annette O'Toole como Beverly Marsh, Richard Thomas como Bill Denbrough y Dennis Christopher como Eddie Kaspbrak.

Por otro lado, en 1998, United Studios Ltd. adaptó la historia, que luego fue película de terror, y creó una serie de televisión llamada Woh, estrenada en India en el canal de televisión Zee TV.

It, segunda parte

Los amantes de las películas de terror, de las adaptaciones de Stephen King o de It en particular tienen que saber que el 5 de septiembre de 2019 se estrenó la película It Chapter Two, dirigida también por Andrés Muschietti y escrita por Gary Dauberman. Esta secuela todavía no llegará a Netflix, dado que es la más nueva de las dos películas de terror.

En ese largometraje Bill Skarsgård retoma el papel de Pennywise junto con un elenco de actores nuevos James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone y Andy Bean, los cuales interpretan a los miembros del Club de los Perdedores de la primera película It (William "Bill" Denbrough, Beverly "Bev" Marsh, Benjamin "Ben" Hanscom, Richard "Richie" Tozier, Michael "Mike" Hanlon, Edward "Eddie" Kaspbrak y Stanley "Stan" Uris), pero ahora en sus versiones adultas.

Un lugar en silencio

Esta es otra de las películas de terror que se estrenará en octubre en la plataforma de contenido on demand; la fecha prevista es el día 2 del mes.

A Quiet Place, también llamada Un lugar en silencio o Un lugar tranquilo, es una película de terror estadounidense dirigida por John Krasinski, que la protagoniza junto a Emily Blunt, su esposa en la vida real.

Los productores comenzaron a trabajar en esta película de terror en el año 2014, pero Paramount Pictures compró su guion recién en 2017. Luego, Krasinski se unió como director y escribió un nuevo borrador del guión.

La historia de esta película de terror sigue a una familia que tiene que vivir en silencio mientras se esconden de criaturas que cazan por el sonido.

Esta película de terror tuvo su fecha de estreno el 6 de abril de 2018 en los Estados Unidos y estuvo a cargo de Paramount Pictures. Un lugar en silencio se convirtió en un gran éxito de taquilla, que llegó a recaudar más de u$s 340 millones en todo el mundo. Además de haber sido un éxito en las salas de cine, esta película de terror recibió la aclamación de los críticos, que elogiaron su originalidad, atmósfera, actuación y dirección, y la calificaron como "inteligente y malvadamente aterradora".

Ecos mortales

Ecos mortales se estrenó en 2019, pero ahora llega a Netflix. Se encuentra entre la lista de películas de terror que estarán disponibles a partir del 1º de octubre.

I Still See You es el otro título con el que se conoció esta película de terror. Dirigida por Scott Speer en base a un guión de Jason Fuchs, está basada en la novela Break My Heart 1000 Times, de Daniel Waters. Los actores y actrices que protagonizan esta película de terror son Bella Thorne, Dermot Mulroney y Richard Harmon.

Ecos mortales se salió a la luz por primera vez el 12 de octubre de 2018 y su estreno estuvo en manos de la productora Lionsgate.

Los fantasmas han poblado e invadido un mundo desolado por una catástrofe desconocida que tuvo lugar hace una década. Un día, Roni recibe un mensaje del más allá que enciende todas las alarmas: su vida corre peligro. Con la ayuda de un misterioso compañero de clase, Kirk, Roni desciende a un mundo de sombras en el que es difícil separar la realidad de la imaginación.

Con esta premisa, Ecos mortales se presenta como una de las películas de terror que los fanáticos podrán disfrutar en el mes de octubre, el mes de Halloween.

Cementerio de animales

Históricamente, los cementerios han sido uno de los escenarios más elegidos para las historias de terror. Lo cierto es que en el cine o en la realidad se posicionan como un lugar que da escalosfríos y que puede helar la sangre a cada paso.

El 1º de octubre llegan a Netflix las dos ediciones de Cementerio maldito, películas de terror que van a hacer que todas las personas miren a los animales con otros ojos y que crucen de vereda cuando aparece un gato en medio de una calle oscura y fría.

Cementerio de animales, cuyo título originan en inglés es Pet Sematary, es una película de terror basada en una novela publicada en 1983 del escritor estadounidense Stephen King. A su vez, esa novela del género de miedo está basada, de acuerdo a dichos del propio autor, en el cuento La pata de mono, del escritor británico W. W. Jacobs.

En base a esta novela se hicieron tres películas de terror. Dos de ellas, las más antiguas, son las que llegarán a Netflix en el mes de octubre. La última película de terror que se hizo en base a la historia escrita por King se estrenó en 2019.

¿De qué se trata esta película de terror?

El doctor Louis Creed (interpretado por Dale Midkiff) traslada a su familia a Maine, donde conoce a un amigable local llamado Jud Crandall (Fred Gwynne). Después de que el gato de los Creed muere accidentalmente, Crandall le aconseja a Louis que lo entierre en el suelo cerca del antiguo cementerio de mascotas. Es allí cuando y donde el gato vuelve a la vida, pero con un pequeño cambio: su personalidad cambió para peor. Cuando el hijo de Louis, Gage (Miko Hughes), muere trágicamente, Louis decide enterrar el cuerpo del niño en el mismo suelo a pesar de las advertencias de las visiones de Crandall y Louis de un paciente fallecido.

El autor de la novela, Stephen King, contó que esta fue la historia que más le asustó escribir de todas las que ha escrito en su carrera, muchas de las cuales se han transformado en terrorífcas películas de terror que se llevaron el sueño de muchos.

El autor contó, además, que en 1979, se encontraba trabajando como profesor en la Universidad de Maine y estaba instalado en una casa de alquiler. Dicha casa estaba adyacente a una peligrosa ruta en la que con mucha frecuencia morían animales, como perros y gatos, atropellados por camiones.

Un día el gato de su hija fue atropellado por uno de los muchos camiones que atravesaban ese lugar. El joven King le explicó a su hija todas las dudas que le habían surgido de pronto sobre la muerte. Pocos días después de la muerte del animal, empezó a imaginar que es lo que sucedería si una familia sufriera la misma tragedia, pero que el gato volviese a la vida "erróneamente". Luego se imaginó lo que sucedería si el hijo menor de esa familia también fuera asesinado por otro de los camiones.

Stephen King es el autor de la novela en la que se basó esta película de terror

Fue así que decidió escribir un libro basado en estas ideas, y que el libro fuera una nueva versión de "La pata del mono" (1902), un cuento de W. W. Jacobs sobre los padres cuyo hijo resucita después de que deseen que esto pase.

Con todas sus ideas, y con gran parte de una vivencia personal volcada en las páginas de su libro, King logró hacer una novela muy exitosa que, tiempo después, se transformó en una película de terror. Y no cualquier película de terror, sino una de las que produce más miedo en la historia del cine de miedo.

Cementerio de animales 2

Titulada en inglés como Pet Semantary Two, esta es otra de las películas de terror que llegará este octubre a Netflix. Es precisamente para aquellos que se quedaron con ganas de ver más de la primera película de terror basada en el libro de Stephen King.

El miedo no cesa y en esta película de terror encontrarán un poco más sobre la historia de aquel cementerio misterioso donde resucitan los animales.

Su estreno fue en 1992, apenas tres años después de la entrega de Cementerio de animales 1. Sin embargo, en la película de terror se cuenta una historia que transcurre diez años después de los hechos de la primera.