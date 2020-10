15 películas gratis que podés ver hoy en Youtube

En Youtube hay películas gratis que se pueden convertir en un gran plan para hacer en familia, en pareja o en soledad. Te mostramos las mejores

La cuarentena y el aislamiento pueden predisponer al aburrimiento, a no saber qué hacer con el tiempo ocioso. Son muchas las actividades que se pueden hacer durante ese tiempo, incluso en la comodidad del hogar. Una de ellas es ver películas o series, una de las formas de entretenimiento clásicas, que jamás pasa de moda y que siempre puede hacer pasar un buen momento. Si se pueden ver películas gratis el plan se hace todavía mejor.

Más allá del cine y de las plataformas pagas que actualmente hay en el mercado, hay muchas películas que no se encuentran tan fácilmente y que, en caso de querer verlas, llevan su considerable tiempo de búsqueda.

Para eso existen las páginas de internet donde se pueden encontrar películas y series de manera gratuita, sin necesidad de poner una tarjeta de crédito ni tampoco abonarse de otra manera.

Sin embargo, tienen una desventaja, que es la excesiva publicidad que aparece en algunos casos; mucha de ella se puede evitar con un adblocker que se agrega al buscador desde donde se consume el contenido.

Youtube tiene una gran cantidad de películas gratis a las que se puede acceder

En este contexto, Youtube se posiciona como una de las plataformas que ofrece películas gratis sin todas las consecuencias que tiene elegir un sitio lleno de publicidad y que no siempre paga los derechos necesarios para reproducirla.

Son muchas las películas gratis que se pueden encontrar en la plataforma de Google y hay títulos de todos los géneros. De esta manera, Youtube se posiciona como una gran alternativa para ver películas gratis y hacer maratones en familia, en pareja o en soledad, como a cada uno le guste más.

Stargate

Aunque no fue un gran éxito cuando se estrenó por primera vez en los cines, la aventura de ciencia ficción de Roland Emmerich Stargate generó una franquicia de larga duración en la pantalla chica con múltiples series de televisión y spin-offs en los años posteriores a su lanzamiento.

La película gratis, que se puede ver en Youtube, cuenta la historia de un equipo de científicos y exploradores que atraviesan un portal gigante desenterrado en Giza. En ese momento descubren un nuevo mundo inspirado en el antiguo Egipto y gobernado por una poderosa especie extraterrestre en el otro lado del universo.

James Spader y Kurt Russell encabezan el elenco de la película gratis; interpretan a un egiptólogo y un especialista militar, respectivamente, que lideran el equipo de exploración.

Europa Report

Europa Report es otra de las películas gratis que se pueden ver a través de la plataforma de Google. Dirigida por Sebastián Cordero relata la historia de la tripulación de la primera misión tripulada a Europa mientras intentan investigar evidencia de vida en la lejana luna de Júpiter.

Aunque la película pasó algo desapercibida cuando se estrenó, recibió elogios críticos por su realismo y precisión científica mientras el equipo lucha por superar una crisis tras otra durante su viaje.

El reparto internacional de la película incluye a Christian Camargo, Anamaria Marinca, Michael Nyqvist, Daniel Wu, Karolina Wydra y Sharlto Copley.

Out of Time

Denzel Washington protagoniza otra de las películas gratis a las que se puede acceder a través de Youtube. Este trepidante thriller de misterio está ambientado en los famosos Cayos de Florida. Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) es el respetado jefe de policía de la pequeña Banyan Key. El conflicto en esta película gratis aparece cuando un brutal doble homicidio ocurre prácticamente bajo sus narices y el protagonista debe encontrar al asesino antes de que él mismo caiga bajo sospecha.

El personaje de Denzel Washington tendrá que adelantarse unos pasos a su propia fuerza policial y a todas las personas en las que confía para encontrar la verdad.

The Hunter

Willem Dafoe interpreta a Martin, un mercenario experto y despiadado enviado al desierto de Tasmania para cazar un tigre que anteriormente se creía extinto. La corporación quiere el material genético del tigre, dado que se piensa que tiene la llave de un arma peligrosa.

Cuando Martin llega a Tasmania se hace pasar por científico y establece una base con una familia cuyo padre ha desaparecido misteriosamente. Aunque el es un hombre, Martin inesperadamente crece cerca de la familia, lo que complica su misión mortal ya que sus empleadores no se detendrán ante nada para asegurarse de que complete el trabajo.

The Escort

Mitch (Michael Doneger) es un periodista adicto al sexo que se encuentra desesperado por encontrar una buena historia. Cuando conoce a Natalie (Lyndsy Fonseca), una escort de clase alta y educada en Stanford, la convence de que le permita escribir sobre la industria para una revista.

A lo largo de la historia que se cuenta en esta película gratis, Natalie comienza a usar a Mitch como guardaespaldas, aprovechando su interés en ella para protegerla. Lo que comienza como una propuesta de negocio pronto se convierte en algo más.

Super Size Me

Actualmente, Super Size Me podría haber sido un fenómeno viral y podría haber inspirado una revolución dietética. En cambio, en el momento de su lanzamiento fue simplemente un documental del que todos hablaron durante un año.

Si bien el Super Size Me de Morgan Spurlock no tuvo el impacto que debería haber tenido, fue fundamental para eliminar la opción de "super size" del menú de McDonald’s y forzar a los restaurantes de comida rápida a ser más transparentes con la información nutricional de sus alimentos.

Durante un mes completo, Spurlock comió solo comida de McDonald’s con el objetivo de ver qué tipo de efecto tendría esta dieta en su organismo. Durante el proceso, su peso no solo aumentó, sino que además su nivel de energía cayó en picada y experimentó una amplia variedad de efectos secundarios nocivos.

Super Size Me es una película gratis que se puede ver en familia para concientizar a los más chicos

Mientras tanto, Spurlock examina constantemente el papel de la gran empresa de comidas rápidas en la vida de los consumidores estadounidenses y sus métodos de adoctrinamiento que tenían como objetivo hacer que las personas (especialmente los jóvenes) sean completamente dependientes de las Big Macs y las papas fritas.

Es importante destacar que esta película gratis, aunque no fue viral como hubiera sido al día de hoy, tuvo un impacto en la industria de la comida rápida. Las empresas que vendían -y venden- este tipo de comida cada vez se adaptaron más a las nuevas normativas relacionadas a la información nutricional de los alimentos, algo que actualmente todavía es necesario continuar.

With Great Power: The Stan Lee Story

Creó Spider-Man, Iron Man, The Avengers, Hulk, The X-Men y muchos otros superhéroes de fama mundial. Stan Lee es, definitivamente, uno de los nombres más conocidos en el mundo de los comics y de las historias fantásticas de superhéroes.

Para aquellos que se encuentren interesados en la vida de este hombre, que falleció en noviembre de 2018, y que tuvo una prolífica vida en el cine y en el mundo de las historietas.

El documental de Stan Lee es una de las películas gratis que se puede ver a través de Youtube

Este documental de 2010, que es una de las películas gratis que se pueden ver en Youtube, narra la vida y la carrera del hombre que ayudó a hacer de Marvel Comics un nombre familiar y cambió la cara del mundo del cómic durante generaciones.

La película gratis ofrece una historia de origen para Stan Lee, también brinda una mirada conmovedora a su vida, lejos de todos los superhéroes y aventuras más grandes que la vida, como marido y padre cariñoso.

Fists of Fury

Esta película gratis es la primera importante de Bruce Lee, Fists of Fury (titulada The Big Boss fuera de Estados Unidos) ganó la atención tanto de Hollywood, como gran parte de Asia, ya que lo mostraba aplicando ciertas habilidades en artes marciales y un carisma aparentemente ilimitado.

La película gratis presenta a Lee como Cheng Chao-an, un joven que viaja de China a Tailandia para trabajar en una fábrica de hielo con sus primos. Sin embargo, una promesa que hizo a su madre de no volver a pelear se vio corrompida en una operación de narcotráfico que ponía a sus primos en peligro.

Fists of Fury se convirtió en la película más taquillera de la historia de Hong Kong cuando se estrenó, así como en un auténtico éxito de taquilla en los cines de Estados Unidos.

La versión de la película gratis que se puede ver en YouTube es uno de los cortes más dóciles del actor, pero sigue siendo una muestra fenomenal de como Lee se transformó en un ícono cinematográfico.

Kung Fury

David Sandberg no solo fue el director de la película, sino que también interpreta al protagonista, Kung Fury. Se trata de un detective que adquirió habilidades sobrehumanas de combate después de haber sido golpeado por un rayo y mordido por una cobra al mismo tiempo.

Kung Fury usa sus habilidades supremas de combate para limpiar las calles de Miami, pero enfrenta su mayor desafío cuando llega el villano Adolf Hitler (Jorma Taccone), intentando conquistar todo el tiempo, a través de su propio dominio del kung fu.

Kung Fury no es una película seria o creíble, pero es bastante entretenida.

Reefer Madness

Esta película gratis se estrenó en 1936 y fue hecha para "educar" a jóvenes estadounidenses sobre los peligros del abuso de drogas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en realidad se trata de una película de propaganda, producida por un grupo religioso y distribuida por el famoso productor, Dwain Esper.

En esta película gratis que se puede ver en Youtube se muestra que el abuso de marihuana lleva a muchos adultos jóvenes a la violencia, el asesinato y a la locura. Al final, el Dr. Alfred Carroll (Josef Forte) asegura a todos los espectadores que sus hijos podrían morir al consumir marihuana.

Después de una especie de reaparición en la década de 1970, Reefer Madness tomó una nueva vida como una película de parodia. Fue utilizada por los partidarios de la reforma del uso de las drogas y la legalización del cannabis.

Night of the Living Dead

Sin lugar a duda, esta producción fue trascendental en el cine de terror estadounidense y actualmente es un clásico del género. El clásico de George A. Romero sigue a siete personas que se encuentran atrapadas en Pensilvania, mientras los aterrorizan los muertos vivientes que las rodean.

Este grupo de personas debe intentar sobrevivir sin comprender el terror que acecha en el exterior. La película gratis ha sido considerada como la primera película de zombies, y sus influencias se pueden ver otras producciones, como 28 Days Later o Shawn of the Dead.

Romero no solo actuó en esta película, sino que también la escribió, dirigió y editó, lo que lo convirtió en una superestrella, revolucionando rápidamente el género con un presupuesto de apenas 114.000 dólares.

Free to Play: The movie

Free to Play es un documental del desarrollador y distribuidor de juegos Valve Entertainment, que se centra en dos atletas y un entrenador que compiten en el torneo de Defensa Internacional de los Ancianos (DotA) en 2011. Esta películas gratis que se puede ver a través de Youtube explora las tensiones que los jugadores están obligados a enfrentar, y compara hábilmente las luchas de los deportistas eSports con las de los atletas tradicionales.

Absolutely Anything

Absolutely Anything es otra de las películas gratis que se puede ver a través de Youtube. Cuando un grupo de extraterrestres decide probar el destino de la Tierra al otorgar poderes extraordinarios a un maestro de escuela ordinario (Simon Pegg), solo el perro que habla del hombre parece comprender el valor y la importancia de los poderes.

El profesor que protagoniza esta película gratis realmente solo quiere flexionar mucho y levantar las cosas. Robin Williams le da voz al compañero canino en su papel final, mientras que Kate Beckinsale también coprotagoniza.

The Ghost Writer

Del aclamado director Roman Polanski (quien también dirigió The Pianist y Rosemary’s Baby), The Ghost Writer aborda la historia de un talentoso escritor fantasma (Ewan McGregor) a quien contratan para escribir las memorias del ex primer ministro británico Adam Lang (Pierce Brosnan).

Sin embargo, el protagonista de esta películas gratis de Youtube se ve atrapado en una red de intrigas políticas y sexuales cuando descubre que Lang está implicado en un escándalo por tácticas de su administración.

A medida que el escritor fantasma profundiza en el pasado del político, descubre secretos que amenazan con poner en peligro las relaciones internacionales de Gran Bretaña para siempre.

Películas gratis en Youtube: títulos de cine mudo

Nosferatu

Esta adaptación muda de Bram Stoker’s Dracula se considera como una de las películas más influyentes en la historia del cine. Después de no haber podido adquirir los derechos adecuados para Drácula, el estudio cinematográfico alemán Prana Film cambió el nombre del legendario vampiro, y recurrió a llamar a los vampiros Nosferatu.

El director FW Murnau cuenta la historia perfectamente, aprovechando la atmósfera inquietante asociada al cine alemán con gran efecto. El diseñador de producción Albin Grau diseñó la película gratis después de hablar con un agricultor serbio que creía que su padre era uno de los muertos vivientes.

The General

Charlie Chaplin se considera el rey del cine mudo, pero también hubo otras estrellas. Uno de ellos fue Buster Keaton, quien actualmente se considera un pionero y una de las primeras estrellas verdaderas del cine mudo.

The General es una de las películas gratis que se encuentra en Youtube. Si bien en el año de su lanzamiento, en 1926, no fue bien recibida por la crítica, más adelante se convirtió en la mejor película de Keaton y un clásico de todos los tiempos.

Esta película sigue a un ingeniero de trenes confederado forzado a actuar, después de que el padre de su interés amoroso (Marion Mack) resulta herido en la batalla. La película gratis incluye dos escenas de persecución en el tren que resultaron ser las acrobacias más caras de una película muda, y cuenta con un impresionante detalle histórico.