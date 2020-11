Qué ver en Netflix: 3 series en con tono documental para conocer historias de vida inspiradoras

Desde las hazañas de una emprendedora negra a principios del siglo XX hasta el viaje de una adolescente en una comunidad judía ortodoxa

Impotencia. Ese es el sentimiento que aparece en el cuerpo del espectador cuando es cómplice de situaciones tan injustas como las que marcan las historias de Madam C. J. Walker, Deborah Feldman y los famosos "cinco del Central Park". A continuación, tres docuseries -disponibles en Netflix- que cuentan historias reales donde el racismo o la religión no solo son obstáculos diarios sino que, llevados al extremo, pueden incluso anular el derecho a la libertad.

Madam CJ Walker: Una mujer hecha a sí misma

Esta minisere presenta la vida de Sarah Breedlove, una mujer afroamericana que vive año tras año con lo mínimo indispensable hasta que logra dar vuelta su situación económica cuando crea una nueva fórmula para el cuidado del cabello de las mujeres negras.

Este producto revolucionario le permite a Breedlove hacer crecer su negocio a principios del siglo XX. Pese a todos los obstáculos que debe atravesar por vivir en unos Estados Unidos donde reina el racismo y la desigualdad de género, ella logra reinventarse y darles trabajo a muchas otras mujeres. Es así como toma el nombre de Madam C. J. Walker.

Inspirada en el libro "On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker" -escrito por la tataranieta de Walker, A’ Leia Bundles-, la docuserie recorre el camino de su vida, desde sus difíciles inicios hasta la apertura de su exitosa fábrica The Walker Company, que comienza a funcionar en 1910 en Indianápolis y la convierte en la primer mujer afroamericana millonaria.

Poco Ortodoxa

A lo largo de sus cuatro capítulos recorremos la juventud de Esther, una chica judía que crece en una comunidad ultra religiosa llamada Satmar en Brooklyn, Nueva York, y de la cual decide escapar a sus 19 años, cuando se arregla su matrimonio. El documental hace hincapié en el deseo que tiene Esty de vivir sin mandatos ni imposiciones. Un deseo tan grande que termina transformándose en necesidad.

Si bien Poco Ortodoxa está basada en las vivencias de Deborah Feldman, lo que vemos a partir de que ella llega a Berlín –su destino final– es ficticio. La interpretación de la actriz israelí Shira Haas permite entrar en el mundo de Esty y ponerse en sus zapatos.

La serie es hablada en yidis e inglés, y es una adaptación del libro autobiográfico de Feldman "Unorthodox: The Scandalous Rejection of my Hasidic Roots" en el que ella describe, en sus palabras, su proceso de adaptación a una nueva realidad.

Sin dudas, una serie documental que cuestiona los extremos de la religión y que deja al espectador con muchas preguntas por responder.

Así nos ven

Esta serie está basada en el caso de The Central Park Five (o Los Cinco del Central Park) sucedido en 1989 en Nueva York, en el cual, en pocas palabras, mujer fue atacada y violada por un hombre una noche mientras corría por el parque. Como resultado, cinco hombres negros que estaban en la zona al mismo tiempo que la víctima, fueron acusados y procesados falsamente.

Sin más, se vieron obligados a vivir tras las rejas durante años por un crimen que no cometieron. Algunos fueron liberados antes que otros. Los últimos, sólo pudieron retomar sus vidas 12 años más tarde, cuando el verdadero culpable confesó.

Un documental muy duro de ver donde no solo se ve cómo a estas personas se los culpa sin evidencia, sino que al conflicto se le suma el racismo que tiñe todo el caso.

Acompañando al documental, en Netflix podemos encontrar el especial Oprah Winfrey Presents: When They See Us. Aquí, la periodista y actriz entrevista a los protagonistas reales, hoy conocidos como The Exonerated 5 (Los Cinco Exonerados). Los testimonios son realmente escalofriantes. Justamente por eso, deberíamos escucharlos.

En nuestro país, el propio presidente Alberto Fernández recomendó la serie porque, según sus palabras, "sirve para comprender cuáles son los riesgos de que no se hagan cambios en la Justicia".