7 series de Netflix si querés ser abogado o te gusta el derecho

Netflix se ha transformado en una gran compañía y aliado para todas aquellas personas que disfrutan de ver series o mirar películas

Netflix se ha convertido en parte del día a día de las personas de todo el mundo durante los últimos años, algo que se ha visto potenciado por la pandemia de coronavirus y el aislamiento dictado en consecuencia.

Las series sobre abogados, en las que resuelven conflictos y tienen problemas en el estudio, son un género muy atractivo. De la misma manera que sucede con los policiales, son temas que despiertan mucho interés en el público.

7 series sobre abogados

1. Suits

Serie que se emite desde el 2011, creada por Aaron Korsh. Michael Ross es un joven de gran intelecto, pero ciertas convicciones, abrazadas en la universidad, le hicieron vivir a espaldas de la ley. Después de dejar los estudios, empezó a ganarse la vida suplantando a otros en exámenes de la carrera. Todo esto hasta que, un día, «Mike» conoce a Harvey Specter, uno de los abogados más jóvenes y brillantes de Manhattan, Nueva York. Specter se ve tan fascinado con su inteligencia que lo contrata para trabajar en una firma de abogados a pesar de no haberse graduado en derecho.

2. American Crime Story

American Crime Story, repasará, en cada una de sus temporadas, los casos más emblemático de crímenes en los Estados Unidos. La primera saga, basada en el libro de The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson, resume el controvertido caso de O.J. Simpson, famoso exjugador de fútbol americano, que fue exculpado por un jurado popular de haber cometido un doble homicidio, pese a las grandes evidencias en su contra. Esta miniserie, contada desde la perspectiva de los abogados de Simpson, cuenta las maniobras y estrategias legales utilizadas por las partes involucradas en un juicio histórico.

3. How to Get Away with Murder

Esta serie se centra en la figura de Annalise Keating, una brillante profesora de derecho penal de una prestigiosa universidad en Filadelfia, Pensilvania; y sus ambiciosos alumnos, quienes están covencidos de seguir sus pasos y aplicar sus enseñanzas en el mundo jurídico. Estos se verán envueltos en un caso de asesinato, leit motiv de toda la serie, que se inicia con la muerte accidental (y posterior homicidio) del esposo de la profesora Keating, Sam; quien también era sospechoso del asesinato de una estudiante de la universidad. Lo fascinante es como se desarrollan las subtramas que se presentan en cada capítulo.

4. The Good Wife

Alicia Florrick, interpretada por Julianna Margulies, abogada de profesión, es esposa de un popular político que cae en desgracia y termina en la cárcel, tras un escándalo de malversación de fondos y vídeos sexuales. La vida de la protagonista tomará un giro inesperado, y se verá derrumbada moralmente. Pese a la humillación, ella intentará rehacer su vida; volviendo a ejercer la abogacía después de muchos años de dejar la profesión. Inicia su actividades trabajando de prueba en un prestigioso bufete, sin descuidar su vida familiar. Con ese objetivo, se asegurará que sus hijos adolescentes se mantengan al margen de las consecuencias de los delitos de su padre.

5. Scandal

Olivia Pope, interpretada por Kerry Washington, es una abogada estadounidense, dedicada a manejar crisis y escándalos que puedan afectar la imagen y vida de sus clientes. Con este fin, ella y su grupo de profesionales preparan argucias legales que se dedican a resolver los problemas de sus clientes para evitar siempre el escándalo. Pronto, la trama principal se convierte en la historia del escándalo más grande del momento, y de cómo logran afrontarlo: la infidelidad del presidente de los Estados Unidos.

6. The Divide

Esta es una serie que empezó a emitirse en el 2014. Christine Rosa es una abogada que trabaja en el Proyecto Inocencia, organización sin ánimo de lucro dedicada a intentar exculpar a personas que han sido condenadas a pena de muerte. En ese sentido, trata de comprobar su inocencia mediante pruebas de ADN y otros métodos científicos que no se hayan tomado en cuenta durante el juicio. En el caso principal, la abogada intenta defender a una persona acusada de homicidio doble, Terry Kucik; quien persiste incansablemente en su inocencia. Este caso que se vuelve una tarea sumamente ardua, que la lleva a enfrentarse al propio fiscal del distrito.

7. Better Call Saul!

El recordado Saul Goodman de la icónica serie Breaking Bad se volvió tan popular entre los fanáticos de esta serie, que decidieron hacer un spin-off que cuente su historia antes de su encuentro con Walter White. Estamos en el año 2002, el abogado James Morgan "Jimmy" McGill (interpretado por el genial Bob Odenkirk) es un profesional muy mal pagado y con poca relevancia en la escena jurídica que, poco a poco, empezará a ganarse un espacio dentro del mundo del criminal law, mediante artimañas y cierto deshonor, adquiriendo la identidad de Saul Goodman, uno de los abogados más requeridos del medio.