Qué ver en Netflix: series de guerra para fanáticos del género bélico

Las historias de guerra, ficcionadas o basadas en hechos reales, siempre son muy atractivas para el público de las plataformas online

La guerra ha protagonizado cientos de películas que se han convertido en clásicos del cine. Algunas ya son históricas, e incluso tienen sus derechos liberados, mientras que otras son más recientes.

Lo cierto es que hay una gran cantidad de fanáticos de este género en todo el mundo. Es por eso que títulos que se enmarcan en este grupo nutren los catálogos de las plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Flow, entre otras.

Algunas series bélicas para ver en Netflix

Hermanos de Sangre

Hermanos de Sangre es una miniserie de solo diez episodios que meterán al espectador de lleno en el último tramo de la Segunda Guerra Mundial. Se podrán ver todos los detalles del Desembarco de Normandía y la Operación Overlord así como todas las operaciones que siguieron hasta el fin y la derrota del ejército alemán. Una miniserie espectacular que ha recibido todo tipo de premios y solo en 2002 consiguió seis premios Emmy. Entre ellos, "mejor miniserie" y dirección.

Bajo la firma de Steven Spielberg, Hermanos de Sangre (Band of Brothers) narra concretamente la historia de la Easy Company, el batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas durante la lucha en el Día D y en los días posteriores. Más allá de un relato totalmente exhaustivo de la historia también es posible disfrutar recuerdos de los periodistas, testimonios y cartas de los soldados participantes en la guerra o incluso entrevistas a los supervivientes que harán que la historia recreada cobre más fuerza.

The Pacific

The Pacific es una miniserie enfocada como sucesora de Hermanos de Sangre aunque apuntando a otra parte del conflicto: el estadounidense. The Pacific es un proyecto similar al anterior aunque no se encongtrarán las experiencias del Desembarco de Normandía o la caída de los alemanes, sino que se centra en la evolución de la guerra entre Japón y Estados Unidos, centrada en el Pacífico, alejada de las operaciones que ocurrían en Europa.

En esta serie también estuvo la mano de Steven Spielberg a la cabeza como productor y a Tom Hanks también como productor ejecutivo. Esta serie, al igual que la primera, cuenta la experiencia vivida por los militares y se centra especialmente en las memorias de los marines Robert Leckie y Eugene Sledge.

Juego de Tronos

Si hay guerra no puede faltar Juego de Tronoes o Game of Thrones, que es una de las series que más éxito ha tenido en los últimos años. La guerra para conseguir alzarse con el Trono de Hierro y conquistar los Siete Reinos es precisamente lo que signa todas y cada una de las temporadas de la serie.

Es ficción, pero no está tan alejadas del mundo medieval, de hecho está, en parte, ambientada en aquel momento de la historia. Lo único que dista un poco de la realidad histórica son los dragones y otro tipo de criaturas, claro.

Si se busca un poco de ficción y si el objetivo es salir de la realidad y de la historia, Juego de Tronos es el título ideal.