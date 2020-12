Horóscopo: ranking de los signos que pueden hacer más daño

Cada signo tiene características propias y particulares; entre ellas se encuentra la capacidad de hacerle daño a otras personas

El signo bajo el que nacen las personas puede determinar algunos elementos centrales de su personalidad.

Hay algunos individuos que son más propensos a hacerle daño a otros, mientras que personas que piensan más en el prójimo antes de actuar.

Del último al primero, ¿qué capacidad de hacer daño tiene cada signo?

Cáncer

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer son seres con un corazón enorme. Su propósito jamás será hacer daño y si alguna vez lo hacen seguramente no fuese su intención. Esa empatía que tiene Cáncer no es comparable con la de otro signo. Cáncer no puede ver a nadie sufrir porque se le parte el corazón. Por eso mismo no hace daño a nadie, porque le es imposible ver como una persona está sufriendo por su culpa.

Puede enojarse mucho al punto de hacer desaparecer a alguien de su vida, pero jamás hará daño ni romperá el corazón de otra persona. Por mucho que haya sufrido o por mucho que haya aguantado, Cáncer sabe que lo mejor es mantener la compostura y actuar con la mayor indiferencia. Para Cáncer la agresividad y los insultos no son plato de buen gusto y por eso prefiere no hacer daño.

Cáncer es el signo más inofensivo del zodiaco

Piscis

Es cierto que Piscis no tiene ni un solo pelo de tonto, pero jamás se permitiría hacer daño a nadie. Es una persona tan emocional que solo le sale ser bueno con los demás. Puede que Piscis esté muy enojado, porque eso es algo que a veces no se puede evitar, pero jamás se lo verá dispuesto a atacar a nadie ni actuando de forma que alguien pueda sentirse ofendido. No existen calificativos negativos para definir a Piscis; o si los hay, son muy pocos.

Jamás va a salir de Piscis hacer algo que pueda llegar a hacer daño.

Libra

Poco se puede decir del signo más pacífico del Zodiaco. Lo último que quiere Libra es hacer algo que pueda hacer daño a nadie. Se siente tan mal después cuando eso sucede, que puede llegar a arrepentirse hasta sus últimos días. Libra no es de esos que soluciona los problemas haciendo daño a los demás. Quizás a veces de bueno es tonto, pero prefiere serlo antes herir de manera indiscriminada.

Esa indecisión y esa inseguridad que le hace pensar las cosas antes de actuar también tiene su parte buena. Es esa indecisión la que le hace pensar los pros y contras de cada decisión antes de actuar. Libra se asegura de haber explorado todas las opciones antes de actuar. La única forma en la que un Libra puede hacer daño es mediante su indiferencia. Pero solo utilizará esa indiferencia cuando ya no le quede otra opción.

Tauro

Este es uno de los signos con más paciencia del Zodiaco. Si realmente va a hacer daño es porque no le queda otra y porque cree que es la mejor opción de todas. Tauro se caracteriza por ser una persona con mucho control de las situaciones y por ser bastante perfeccionista. Realmente lo único que quiere Tauro es que las cosas funcionen lo mejor posible. Odia con todo su corazón los enfrentamientos y las peleas. Cuando se encuentra en un conflicto, lo único que hace Tauro es pasar de ello. Puede pasar de muchas cosas, pero no va a pasar de esas situaciones que de verdad le duelen.

Capricornio

Capricornio es un signo que se caracteriza por su elegancia y su sutileza. Capricornio tiene mejores cosas que hacer antes que pararse a pensar la manera en la que podría hacer daño. Además, es un signo de tierra como Tauro, y estos signos se caracterizan por ser bastantes controladores y pacientes. Jamás se verá a un Capricornio actuar sin tener las cosas claras. Eso sí, si Capricornio tiene que hacer daño y poner a otro en su lugar, lo hará sin ningún tipo de arrepentimiento.

Puede parecer sutil pero detrás de eso existe una planificación y una precisión total por parte de Capricornio. Todo lo que dirá y hará estará totalmente planeado en su mente. Un Capricornio nunca pierde el control.

Leo

Leo es conocido por ser una persona fuerte, independiente y con un poder inmenso. También es cierto que es un poco dramático a veces y que le gusta el drama más de lo que le puede llegar a reconocer. Es bastante impulsivo y por eso a veces puede hacer daño a los demás. Porque no piensa demasiado antes de actuar y pierde el control por completo de todo lo que dice o todo o que hace.

Leo no hace daño queriendo, Leo hace daño porque la situación se le ha ido de las manos. Su impulsividad, su dramatismo y sus ganas de llamar la atención a veces le obligan a hacer daño. No es porque realmente quiera hacer daño, porque Leo tiene un corazón enorme que desea llevarse bien con todo el mundo y no tener problemas. Sinceramente, si Leo te hace daño seguramente lo haya hecho sin querer.

Sagitario

Sagitario es todavía más impulsivo que Leo. Sagitario es el rey de las decisiones impulsivas y eso puede traerle muchos problemas. Él mismo reconoce que prefiere pedir perdón a pedir permiso, pero no se da cuenta de que a veces eso puede llegar a ser peligroso. Tanta libertad, tanta impulsividad y tantas ganas de vivir al límite a veces no pueden ser buenas.

Sagitario prefiere actuar sin pensar antes que pararse a conocer cuales serán las consecuencias de sus actos. No es que sea un signo con la maldad en las venas, pero si que es cierto que quiere poner a cada persona en su lugar. No quiere ser el malo de la película, pero no tiene ningún problema en serlo cuando sea necesario. Si Sagitario hace daño es porque vio algo injusto de la otra parte, porque si hay algo que no soporta son las injusticias. De verdad puede llegar a ser muy peligroso cuando se encuentra con alguna.

Sagitario puede hacer daño, pero no por maldad

Virgo

Virgo es una persona bastante analítica, controladora y perfeccionista. Virgo es alguien muy fiel a sus principios y a sí mismo. Puede ser muy paciente pero también es cierto que tiene un carácter un poco difícil de comprender. Es bastante pesimista hasta tal mundo que es malpensado y puede llegar a desconfiar de los demás sin apenas tener motivo para ello. Sin embargo, si Virgo intuye es por algo.

Virgo también puede hacer daño si alguien se mete donde no debía, si lo presiona o si lo mande. Es bastante maniático y puede llegar a atacar literalmente si alguien toca sus cosas sin permiso. Pero bueno, lo mejor de todo esto es que es tan inteligente que después sabrá cómo solucionar las cosas. Virgo puede "meter la pata pero después sabe perfectamente cómo salir de ahí.

Acuario

La gente nacida bajo el signo de Acuario suelen ser personas bastantes impredecibles y nunca se sabe con qué lado se va a encontrar. Son personas de aire que siempre están yendo y viniendo y es difícil entenderlas por eso mismo. Y sí, puede parecer una persona independiente y que pasa de todo, pero por eso mismo a veces hace daño sin apenas darse cuenta.

Acuario es una persona muy sentimental, pero esos sentimientos pocas veces salen a la luz, por eso mismo es capaz de hacer daño. Porque se suele esperar que en algún momento permita a los demás entrar en su corazón y que muestre lo que realmente siente, pero Acuario prefiere seguir en su mundo y no dejar entrar en él. Puede sonar un poco egoísta, pero las cosas son así. Acuario no lo hace con la intención de hacer daño, pero por eso mismo es que puede doler tanto.

Aries

Cuando Aries está de buen humor todo está bien, pero cuando está de mal humor es mejor ni acercarse. De verdad, es mejor dejarlo tranquilo si no se quiere hacerlo enojar y que haga daño. Es una persona muy impulsiva y con un pronto muy peligroso. Cuando algo le molesta, lo suelta.

Si Aries siente que debe de hacer daño, lo hace y punto. Puede que luego se arrepienta, pero eso forma parte del futuro. Es un signo que no tiene paciencia alguna y por eso esa actitud puede traerle más problemas de los que se imagina.

Escorpio

Si Escorpio se siente traicionado, los demás deben prepararse para conocer a la maldad en persona. No hace daño porque quiera hacerlo, lo hace porque se ve en la obligación de devolver lo que otro le hizo. Escorpio es uno de los signos que más daño puede hacer, pero todo depende de los demás. Escorpio ni perdona, ni olvida jamás de los jamases.

Hay que tener mucho cuidado porque también es bastante desconfiado e incluso malpensado, y lo mejor de todo es que Escorpio es muy intuitivo. Si Escorpio desconfía es porque realmente no tiene los motivos suficientes para confiar.

Escorpio es uno de los signos que más daño puede hacer

Géminis

Géminis no es un signo que actúe con maldad ni que vaya a hacer daño sin haberle hecho algo. Géminis solo te hará daño cuando considere que el otro se lo merece o cuando alguien lo haya traicionado. Sin embargo, la razón por la que Géminis está en el número uno es por su inteligencia. Es una persona tan inteligente, que le encanta conocer tan bien a las personas que utiliza esa inteligencia a su favor.

Géminis es una persona que conoce las virtudes y los defectos de los demás y cuando vaya a hacer daño sabrá perfectamente donde tiene que atacar. Eso es realmente lo que más duele. Entre esa inteligencia y su carácter imprevisible, Géminis es como una caja de sorpresas.