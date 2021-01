Qué ver esta noche: 7 series para hacer una maratón

Las series son ideales para hacer maratones, sobre todo los fines de semana, que son momentos en los que se suele tener más tiempo libre

Con la llegada de Netflix y las demás plataformas de streaming, llegó también el consumo masivo de series en forma de maratón.

Con amigos, en familia, en pareja, las series son una gran alternativa para ver, por ejemplo, un viernes a la noche.

¿Qué series podés empezar a ver hoy en Netflix?

Fleabag

Esta es la serie triunfadora de la categoría de mejor comedia de los Emmy 2019. Concebida por Phoebe Waller-Bridge, saltó de ser una humilde pieza teatral a una de las joyas más lustrosas de la década. Dos temporadas de seis episodios en los que conocemos el huracán que es Fleabag en una comedia de guion excelente.

Esta serie está disponible en Amazon Prime Video.

Derry Girls

Para quien tiene una tarde en la que quiera morirse de risa continuamente, aquí está Derry Girls, que muestra la vida de unas jóvenes chicas que intentan lidiar con su adolescencia durante los "Troubles" de Irlanda del Norte en los 90. Una comedia infalible y a ratos absurda.

Esta serie se puede ver a través de la plataforma Netflix.

Undone

Una de las primeras joyas que se pueden encontrar en el mundo de internet es Undone, la propuesta de Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy. Con una animación deliciosa, cuenta la historia de una joven chica que, tras un accidente de choque, ve que puede moverse por los límites de la realidad.

Esta serie está disponible en Amazon Prime Video.

Élite

Con dos temporadas a sus espaldas encuadradas en un colegio privado elitista, podemos considerar que 'Élite' es droga pura. Aunque evidentemente su género de mamoneo adolescente puede no ser para todo el mundo, una vez que entras en la propuesta de Carlos Montero no paras hasta que no salen los créditos finales.

Esta serie se puede ver a través de la plataforma Netflix.

Criminal

Se puede decir muchas cosas de este drama policial de propuesta ambiciosa e interesante. Pero lo principal es que sus episodios de cuarenta minutos entran como el agua y no cansan de ver todo el rato el mismo decorado. Es lo mismo si son los ingleses, los alemanes, los franceses o los españoles: cada caso es un mundo y todo está bien hilado a fuerza de grandes diálogos.

Esta serie se puede ver a través de la plataforma Netflix.

Homecoming

Dirigida por Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot' y con una primera temporada protagonizada por Julia Roberts, 'Homecoming' es ideal para pasar un par de tardes de misterio con la historia de una trabajadora de un centro de asistencia militar y uno de sus pacientes.

Una maratón de Homecoming puede ser un gran plan para un fin de semana.

Esta serie está disponible en Amazon Prime Video.

The Boys

Con un amor hacia la violencia y mala leche hacia los superhéroes, esta serie está basada en el cómic de Garth Ennis y se constituye como todo un ejemplo de cómo trasladar a la pantalla una obra gráfica de este calibre sin ningún tipo de los complejos que suelen aparecer.

Esta serie está disponible en Amazon Prime Video.