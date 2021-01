Netflix: mirá la impactante cantidad de usuarios que alcanzó la plataforma a nivel global

Netflix superó los 200 millones de abonados en el cuarto trimestre de 2020, pero su crecimiento pierde ritmo luego de un año impulsado por la pandemia

La plataforma anunció el martes que ganó 8,51 millones de suscriptores en el cuatro trimestre -sus previsiones eran ganar 6 millones, mientras que los analistas de Wall Street esperaban 6,03 millones-.

El dato es algo menor que en periodos anteriores, ya que la compañía sumó 9 millones de abonados en el cuatro trimestre de 2019, pero alcanzar los 200 millones de suscriptores es un hito para la plataforma.

Este crecimiento en el último trimestre del año supone que en todo 2020 Netflix ha ganado 37 millones de usuarios, un 31% más que los que logró en 2019, cuando fueron 28 millones.

En cuanto a sus resultados financieros, la plataforma reportó ingresos de u$s6.644 millones de dólares (€5.466 millones) durante el cuarto trimestre, un 21,5% más que hace un año. En todo 2020 ganó u$s24.996 millones (€20.562 millones), un 24% más que en 2019.

No obstante, sus beneficios estuvieron por debajo de las expectativas en el último trimestre del año, ya que anunció unas ganancias de u$S1,19 (€0,97) por acción, frente a los u$s1,39 estimados por los analistas y por debajo de sus beneficios del trimestre anterior (u$s1,74 por título). En el conjunto del año, obtuvo beneficios de u$s6,08 (€5) por acción, un 48% más que el año anterior.

Principales estrenos 2020

Netflix estrenó durante el último trimestre de 2020 su serie original Los Bridgerton, producida por la creadora de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, hasta el punto de convertirse en la quinta serie original más vista de la historia de la plataforma, junto a Stranger Things y The Witcher. Estrenada en Navidad, la serie ha sido vista por más de 63 millones de hogares en sus primeros 28 días.

Por otra parte, la película de George Clooney Cielo de medianoche fue el mayor estreno original de Netflix del trimestre, con más de 72 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas.

La plataforma tiene un buen número de estrenos preparados para el inicio de 2021, en el que tiene previsto estrenar una película original cada semana. Este era uno de los temas que más interesaba a los analistas, ya que muchos especularon con cómo iba a afectar la pandemia a los planes de estrenos del nuevo año.

Netflix aumentó el precio de su suscripción en Estados Unidos el pasado mes de octubre, cuando lo elevó de u$s16 mensuales a 18 en el plan más caro, con el objetivo de sufragar los gastos del contenido original.

El estreno simultáneo de Wonder Woman 1984 en cines y HBOMax subraya la apuesta de las 'majors' de Hollywood por la explotación digital en tiempos de pandemia

La compañía dirigida por Reed Hastings continúa siendo la plataforma de streaming más exitosa, según un estudio del Wall Street Journal que la sitúa como la que tiene un mayor número de suscriptores. La plataforma superó las expectativas de los analistas durante la primera mitad de 2020 con el incremento de la demanda de ocio digital por la pandemia, aunque su crecimiento se aminoró en el tercer trimestre, cuando solo sumó 2,2 millones de usuarios frente a los 3,3 esperados.

El mercado del streaming está cada vez más saturado, con la entrada de nuevos competidores como Discovery Plus, en una carrera en la que además de Netflix compiten Hulu, Disney Plus, Amazon Prime Video, y HBO Max, cuyo principal estreno del año, Wonder Woman 1984, se estrenó en Navidad.

Lo que se viene en 2021

Netflix es una de las plataformas más usadas en el mundo. Se puede ver series, películas, documentales, entre otros contenidos que los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar.

Todos los días, todas las semanas, todos los meses y, más aún, todos los años, desde Netflix hacen una actualización de su plataforma. Esto significa que cambian algunos títulos por otros que presumen que tendrán más llegad a alos usuarios y que fomentan la rotación de contenido que es necesaria para que la plataforma se mantenga activa.

El 2021 es uno de los años con mayores expectativas, ya que le siguió al 2020, que fue uno de los peores en diversos aspectos. Además de las expectativas personales, laborales y académicas que puedan tener las personas, también hay muchos ojos puestos sobre Netflix y sobre los títulos que se estrenarán este año.

Es por eso que desde la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica este martes decidieron comunicar cuáles serán los estrenos que llegarán este año. Y lo comunicaron de manera muy peculiar.

Estos son los estrenos que llegan a Netflix en el 2021

El mensaje de Twitter dice: "este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas".

Este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas.

En el video, que dura dos minutos y medio, se pueden ver algunos de los títulos de las películas y series. Además, se presetan con música y con sus actores principales, que brindan un testimonio acerca de su participación en esa filmación.

Estos son los estrenos de 2021

The harder they fall, por ejemplo, es uno de los títulos que se estrenarán en 2021.

Otro de los estrenos es Thunder Force, protagonizada por Melissa McCarthy, entre otras actrices.

Bruised también se encuentra entre los estrenos previstos para este 2021, que apenas comenzó unos días atrás. Se trata de la primera película dirigida por Halle Berry.

En Netflix se pueden encontrar muchos estrenos a partir de 2021

The kissing booth 3 también forma parte de este listado de estrenos de Netflix.

A todos los chicos: para siempre es el título de otro de los estrenos de este año.

The woman in the window forma parte de esta lista, junto con Escape from Spiderhead, ¡Hoy sí!, Sweet girl y El ejército de los muertos.