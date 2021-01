Los Simpson están de duelo: falleció alguien esencial para la serie estadounidense

El mundo de los dibujos animados de televisión tiene un día de duelo, ya que falleció uno de los escritores de la serie estadounidense

La familia Simpson, una de las más populares del mundo, hoy está de duelo. No, no pasó algo grave en la historia, pero sí tuvo lugar un hecho triste e inesperado entre el equipo de personas que hace posible que Bart, Lisa, Maggie, Homero y Marge lleguen a la pantalla chica.

Esta semana falleció David Richardson, un hombre que se desempeñó como uno de los escritores -y en ocasiones, también como productor- de algunas de las series más exitosas en las últimas décadas, entre las que se encuentran Los Simpson. Richardson murió a los 65 años de edad, como consecuencia de una insuficiencia cardiaca. Cabe mencionar que se había enfrentado a un cáncer, que lo afectó durante 30 años, aunque finalmente la causa de su final fue otra.

David Richardson fue escritor de la serie Los Simpson, entre otros éxitos

Richardson trabajó, a lo largo de toda su vida, en más de una docena de series. Su carrera se disparó luego de su participación aclamada por la critica en "What About Joan?", una serie de dos temporadas protagonizada por Joan Cusack. Sus inicios en el mundo de la escritura se dieron en los años '80, momento en el que fue parte fundamental en el programa nocturno "The Pat Sajak Show".

Luego de haber trabajado dos años en la sitcom "Empty Nest", a Richardson le llegó la oportunidad de trabajar en un novedoso proyecto animado que acabaría por convertirse en el fenómeno cultural más importantes que haya producido la cadena FOX: Los Simpson. El talentoso escritor y guionista habría regresado a la animación en 2015 con el desarrollo de "F is For Family" para Netflix.

"Conocí a David en el año 2000 cuando era mi jefe en "What About Joan" y nunca olvidé cuan grande era como escritor, showrunner y amigo", había afirmado a Deadline Michael Price, quien fue showrunner de F is For Family.

"Cuando tuve la oportunidad de convertirme en showrunner, el fue la primera persona que llamé para añadir al equipo. Desde el primer día del programa fue mi mano derecha, siempre presentando grandes chistes, habilidoso con la historia y solo un gran sujeto. Sus huellas están en cada cuadro del programa, y su perdida es inconmensurable para mí", aseguró Price.

Otros proyectos

Cabe mencionar que el talentoso Richardson también había trabajado en series como "Two and a Half Men", "Malcolm in the Middle", "8 Simple Rules" y "Phenom".

Su último trabajo tuvo lugar en la quinta y última temporada de "F is For Family", título que se estrenará próximamemente en la plataforma Netflix.