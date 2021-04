"Esto me da vergüenza ajena", la dura respuesta de Viviana Canosa a la revista Noticias

Con un discurso histriónico que busca eco en el desencanto, el descrédito y la desconfianza, la periodista encarna el negacionismo al Covid, dice Noticias

La periodista Viviana Canosa respondió muy duramente a la revista Noticias, que acaba de publicar su número más reciente con una tapa dedicada a la conductora.

Bajo el título "La rebeldía hueca", la bajada sostiene: "Con un discurso histriónico que busca eco en el desencanto, el descrédito y la desconfianza, Viviana Canosa encarna en televisión el negacionismo al Covid".

"Bajo el paraguas libertario de su derecho a disentir con el consenso científico global reniega del uso de barbijos, postula la manipulación de los hisopados para diagnosticar falsos positivos y que las vacunas pueden matar. A fuerza de escándalos, como el que ya había generado meses atrás al tomar en cámaras una sustancia tóxica desaconsejada por la comunidad médica, se vuelve viral, trending topic y gana rating", dice como adelanto de la nota.

"'La rebeldía hueca' es el título de NOTICIAS de esta semana en la que analizamos lo que el fenómeno Viviana Canosa representa, como emergente del fake-periodismo. Y también por qué la nueva transgresión es de derecha", cierra la editorial sobre este número.

La tapa de la revista Noticias contra Viviana Canosa

La respuesta de Canosa

Enterada de lo hecho, Canosa publicó en un tuit en el que anticipaba que en su programa de la noche, Viviana con vos, iba a responder a la misma.

"Que fácil es llamar "hueco" y de "derecha" a LA VERDAD!!! Hoy a las 18 hs!", posteó en su cuenta de Twitter.

Que fácil es llamar "hueco" y de "derecha" a LA VERDAD!!!Hoy a las 18 hs! pic.twitter.com/UlPvQAlX7u — Viviana Canosa (@vivicanosaok) April 16, 2021

Esa misma noche, cuando comenzó el programa, dijo: "Les agradezco porque la foto es linda. La gente del canal me dice que los estuvieron llamando. Yo tuve la amabilidad de responderle a esta periodista pero me olía que había algo feo. Voy a poner la captura de pantalla y los audios que me mandó para que vean cómo se manejan".

En esos audios la periodista de Noticias le decía que quería hablar con ella para escribir un perfil sobre su llegada a América.

Ni negacionista ni antivacunas

"Yo no soy negacionista ni antivacunas. Es todo mentira lo que dicen", continuó y pidió a sus compañeros que leyeran uno a uno los puntos de la revista para responder cada uno.

"¿Negacionista del Covid? ¿Qué sería? Traigo médicos que opinan como Pedro Cahn. ¿Cómo voy a negar una pandemia semejante? Es un absurdo tremendo", argumentó.

"Entre el rating y el fake periodismo... El fake lo hacen ustedes. ¿Hablaron del vacunatorio Vip?, ¿Hicieron tapa con eso o con el choreo en la TV Pública? Chicos, les agradezco la tapa y me pongo otra medalla", agregó.

"¿Fontevecchia me viene a hablar a mí de la derecha? ¿Decir la verdad es ser de derecha y hueca? No soy de derecha. Tampoco de izquierda. Soy una ciudadana que tiene empatía y sentido común. Soy políticamente incorrecta, pero nada más. Tengo tres capturas de pantalla porque hoy cuando me enteré de la tapa le escribí. 'No te tratamos de hueca, sino de la rebeldía hueca, que no es lo mismo', me dijo Giselle", sentenció la periodista.

"Esto me da vergüenza ajena. No me voy a calentar. Esto no me asusta sino que por el contrario, me divierte. Sé cómo son las reglas del juego. Pero le pido al INADI, al Colectivo de las Chicas y a quien sea que pasen y me tiren un centro", concluyó.

Canosa entrevistó a un doctor "antivacuna" y podrían sancionarla

Canosa volvió a generar polémica en torno al coronavirus y sus vacunas

La periodista de A24 Viviana Canosa volvió a generar polémica al entrevistar al doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, quien le había recomendado a Mauro Viale que no se vacunara contra el coronavirus.

"Una vacuna te puede matar", aseguró Peretta en diálogo con Canosa y sus declaraciones se viralizaron en redes sociales. El polémico doctor se ha manifestado en varias oportunidades en contra de las medidas de prevención contra el coronavirus y contra las vacunas y se lo ha visto participando en todas las marchas contra las restricciones que se realizaron en los últimos meses.

Peretta le había recomendado a Mauro Viale que esperara hasta el 2022 para vacunarse, ya que el conductor "estaba en su peso y trabajó siempre". "Muy probablemente ya tengas los anticuerpos", le había asegurado antes de que Viale se contagiara de coronavirus y terminara muriendo el último domingo.

Tras la charla con el polémico doctor, Canosa redobló la apuesta y aseguró que no utilizará tapabocas en televisión, rechazando la iniciativa que muchos canales impulsan tras la muerte de Viale.

Esto pasó hace un rato en el programa de Viviana Canosa y roza con lo criminal en medio de una pandemia. Canosa - ¿Una vacuna te puede matar?Marcelo Peretta - SIEs demencial. ¿Cómo se puede permitir esto? pic.twitter.com/3LjatAiIW2 — Mariano González (@Mariano_radio) April 14, 2021

Sanción de la Defensoría del Público

La nueva polémica en torno a Canosa llega tras el anuncio de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual de que iniciará un proceso para sancionar al Canal América TV y a la conductora por la "falsa información" difundida en su programa "Viviana con vos".

En el programa emitido el 6 de abril, la conductora hizo referencia a una presunta adulteración de los hisopados de Covid-19 y, según indicó el organismo, esa información puede ser un mensaje peligroso para la salud pública.

La Defensoría -organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para canalizar denuncias del público de radio y TV- acusó a Viviana Canosa de promover "el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias". .

El organismo, encabezado por Miriam Lewin, le informó a América TV sobre reclamos recibidos por mensajes difundidos en el programa "Viviana con Vos", emitido por la señal A24 el pasado 6 de abril, y pidió que la empresa evaluara posibles medidas de reparación "para promover información socialmente relevante en el marco de la pandemia de covid-19", según detalló la defensoría en un comunicado.