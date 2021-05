Los estrenos no paran: Marvel adelantó cuándo llegará "Loki" y lanzó un nuevo tráiler

¡Buenas noticias!, la serie protagonizada por Tom Hiddleston llegará antes de lo planeado y hay nuevas imágenes para calmar las ansias

Disney+, la gran plataforma de streaming que convoca cada vez más usuarios, tiene una buena noticia para los fanáticos de Marvel.

Si bien en el último tiempo tuvieron varios títulos para ver, lo cierto es que ya pasaron casi dos semanas desde que "Falcon y el Soldado de Invierno" llegó a su fin. Esto los lleva a pedir más, y podemos decirles que el deseo su cumplió aunque sea un poco. En los últimos días Marvel anunció que la fecha de estreno de "Loki", se adelanta y que en lugar de tener lugar el 11, lo hará el 9 de junio.

Pero no sólo eso, sino que hay más sorpresas con respecto a esta gran producción. Además del adelanto, apareció un nuevo adelanto de la serie protagonizada por Tom Hiddleston. Es un tráiler más breve de lo que se suele publicar, y los que suelen aparecer a esta altura de las producciones, por lo que es probable que aparezca otro antes de su lanzamiento.

¿Por qué se adelantó la fecha de estreno?

Hasta el momento, se desconoce qué por qué se dio este cambio de estrategia, ya que no es una cosa puntual y los episodios de "Loki" se lanzarán los miércoles. En el caso de "Bruja Escarlata y Visión" y "Falcon y el Soldado de Invierno" se había apostado por los viernes. Algunos sospechan que es para que el episodio del 9 de julio no coincida con el estreno de "Viuda Negra".

Sea el motivo que sea, lo importante es que muy pronto se podrá ver a Hiddleston dando vida de nuevo al Dios del Engaño en una serie con muy buena pinta y de la que ya se está desarrollando una segunda temporada. Habrá que ver qué otras sorpresas nos tiene reservadas Michael Waldron, creador de "Loki" y guionista jefe de la misma.

La dirección de esta primera temporada de Loki está a cargo de Kate Herron, y si bien aún no fue confirmado oficialmente la segunda parte, esta ya estaría en marcha y a cargo también de Waldron.

Otros estrenos que llegan a Disney Plus

Como los fanáticos sabrán, "Loki" será la tercera serie de Marvel en Disney+, siguiendo a "Wandavision", que se lanzó en enero, y "The Falcon and the Winter Soldier". Pero la plataforma promete más contenido para sorprender a sus suscriptores. Entre ellos se podrán encontrar los largometrajes "Black Widow", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" y "The Eternals", varias veces postergados por culpa de la pandemia de coronavirus. Estos están previstos para estrenarse en Estados Unidos el 9 de julio, 3 de septiembre y 5 de noviembre respectivamente.

Quienes ya deben estar contentos son los fanáticos de "Star Wars" debido a que tienen un nuevo producto disponible en la plataforma. La serie de animación "Star Wars: The Bad Batch" se puede ver desde el 4 de mayo. La fecha escogida de la serie, relacionada con "The Clone Wars" (2008-2020) fue un guiño para los seguidores de la saga galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de "Star Wars".

Sin embargo, el catálogo de Disney+ parece agrandarse aún más en estos próximos meses. Entre los títulos que se suman a la plataforma se encuentran "Monsters at Work" (2 de julio), la serie derivada de las películas de Pixar "Monsters, Inc." (2001) y "Monsters University" (2013), mientras que en la primavera boreal llegarán "The Mighty Ducks: Game Changers" (26 de marzo) y "Big Shot" (16 de abril). La segunda temporada de "High School Musical: The Musical: The Series" se estrenará el 14 de mayo.

Para el siguiente mes quedan el regreso de "Zenimation" (11 de junio) y "The Mysterious Benedict Society" (25 de junio). Y en julio, además de "Monsters at Work", llegará el turno de "Turner & Hooch" (16 de julio) y "Chip ‘N’ Dale: Park Life" (23 de julio).