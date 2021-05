Luis Miguel y Frank Sinatra: el encuentro real no fue como lo muestra la serie

En el quinto capítulo de la serie se recrea el momento en que El Sol de México viajó a Nueva York para conocer a una estrella de la música

En el quinto capítulo de Luis Miguel, la serie, que está disponible en Netflix, se recrea el momento en que El Sol de México viajó a Nueva York para conocer a una de las máximas estrellas de la música, Frank Sinatra.

El choque de los mundos, la admiración, el divismo de quien era apodado La Voz: todo eso se puede ver en el episodio estrenado el domingo 9 de mayo. Un encuentro determinante en la nueva etapa de la vida de Luismi, que vive la experiencia de tratar con alguien que es una estrella aún mayor que que él.

En la ficción, Luis Miguel se reúne con Sinatra y La Voz le dice: "Dicen que eres un gran cantante". A lo que el mexicano le contesta: "Lo intento". Esta respuesta deja un poco ofuscado al estadounidense, que le replica: "¿Puedes cantar sí o no?".

Así es cómo Humberto Hinojosa y Natalia Beristáin, los directores de la serie, imaginaron el choque entre los colosos de la canción. Pero en la vida real el encuentro entre las dos celebridades fue diferente.

Cuándo se conocieron

Luis Miguel y Frank Sinatra se conocieron en 1993. Entonces grabaron juntos Come Fly With Me. La canción fue parte del álbum Duets II de Frank Sinatra.

Sin embargo, los artistas nunca se reunieron para interpretar el tema juntos, ya que sus apretadas agendas lo impidieron. Cada quien grabó su parte por separado y gracias a la magia de la tecnología se pudieron empalmar las voces de los cantantes.

Dos años más tarde, en 1995, Luis Miguel volvió a encontrarse con Frank Sinatra. En esta oportunidad, el Rey Sol fue el invitado especial en la celebración del cumpleaños 80 de La Voz.

Luis Miguel, la serie.

El festejo se realizó en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles. Luis Miguel tuvo el honor de ser el único cantante latino invitado al festejo. Compartió el privilegio con leyendas de la música como Ray Charles, Little Richard o Bob Dylan, que también estuvieron presentes en el homenaje.

Tal como se ve en la serie, esa noche el joven Luis Miguel cantó para Frank Sinatra el tema que habían grabado "juntos" para el álbum de duetos, Come Fly With Me.

"Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque cuando era un niño pequeño tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra", dijo en inglés Luis Miguel cuando fue su turno de cantar.

"Así que creo que aprendí inglés a través de sus canciones. Y quiero decir que, años más tarde, tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, que es el Duets II", agrega.

"Eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Y espero que todos vengan a volar conmigo esta noche", cierra parafraseando la letra de la canción.

Frank Sinatra lo observa desde una mesa en primera fila, sonriente. Y luego de la introducción, Luis Miguel procede a cantar a dúo con un Sinatra grabado, que aparece en una pantalla gigante a sus espaldas.

Al final del homenaje, todas las celebridades invitadas cantaron juntas el que tal vez sea el tema más emblemático de los interpretados por Sinatra: New York, New York. Ahí, La Voz se unió a sus invitados para cerrar la celebración con un broche de oro.

Carta de felicitación

Además de lo que se ve en los videos de aquel día, Sinatra le escribió a Luis Miguel una carta en la que lo felicita por su estrella en el paseo de la fama en Hollywood en 1996.

"Durante años, ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar del nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché sobre un hombre joven en México que no tiene comparación con nadie", le dijo Sinatra en la misiva.