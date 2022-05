Luis Novaresio contó qué fue lo que más le dolió de la foto del gato con porno gay

El periodista Luis Novaresio en el programa PH, Podemos Hablar, donde reveló la verdad de su foto viral en la que estaba su gato y en el navegador estaba un sitio porno gay. Andy Kusnetzoff le preguntó por la foto que se viralizó en 2016 y aún se recuerda.

"Me entró a vivir un gato por la ventana. Una veterinaria me explicó que ellos eligen dónde vivir, y entonces se quedó. Un día me puse a escribir en la computadora y les juro que el gato lee, entonces le saqué una foto con el celular... sin tener en cuenta que alguien iba a hacer zoom en mi pantalla, en la que había una página de porno gay. Hay que se jodido en la vida para hacer eso", afirmó Novaresio.

Novaresio y su pareja, Braulio.

"El gato de Novaresio fue trending topic por una semana, había memes buenísimos", bromeó Luis, quien en ese momento no habló de su orientación sexual porque entendía que no era necesario hacerlo.

"Borré la foto y no dije nada. En análisis, me di cuenta de que el inconsciente sabe. Estaba desconcertado, en ese momento era tremendo, estaba en pareja con alguien que no quería que se haga público", reveló.

"Lo que más me dolió fue que había una corriente que decía que yo estaba viendo una página porno muy vieja y que ya no se veía más", concluyó Novaresio, hoy casado con el martillero Braulio Bauab.