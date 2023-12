Javier Milei mostró quienes lo acompañarán en gestión sin cuestionarlo: "Álbum familiar"

En medio de jornadas movidas para la política argentina, Javier Milei termina de definir a los integrantes del gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre, pero el presidente electo se tomó unos minutos para compartir con sus seguidores su "álbum familiar" en Instagram.

Con algunas confirmaciones claves como la designación de Luis Caputo como ministro de Economía, o la baja de Carolina Píparo para que en su lugar lidere la ANSES el cordobés Claudio Giordano, el presidente electo se perfila para sumir el próximo 10 de diciembre.

El "álbum familiar" de Javier Milei

Las novedades económicas y políticas quedaron de lado al menos por un minuto en la cuenta de Instagram de Javier Milei. El presidente electo compartió con sus más de 4 millones de seguidores una ilustración que deja en claro quienes lo acompañaran durante su mandato como presidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

"Álbum familiar, viva la libertad carajo", escribió Milei junto con una ilustración rodeado de sus perros, parte importante de la vida del presidente electo, a tal punto que tanto en las PASO como en el balotaje, los mencionó en su discurso a la hora de agradecer.

En la biografía del libertario, escrita por el periodista Juan Luis González, "El loco", revela algunos de sus secretos mejores guardados, entre los que se encuentra sus charlas con Conan, su mastín inglés muerto. De este -de gran tamaño en el dibujo- fueron clonados los otros cuatro perros que acompañan a Milei.

En el libro, González recuerda cuando, en medio una entrevista televisiva, la producción sin aviso mostró una foto de Conan, y el libertario no pudo sacar los ojos de la pantalla. Estaba hipnotizado. El animal fue, según él, su "verdadero y más grande amor", fue quien lo acompañó en sus peores momentos y quien ahora protege a Dios.

El perro murió en 2017, después de sufrir por un cáncer de columna que lo tumbó en sus últimos días. Pero si Milei lo había salvado de un incendio, hasta prescindiendo de su propia vida, también lo debía acompañar allí, en su lecho de muerte. Y por eso contrató un parapsicólogo y una telépata que leían la mente del can y lo "comunicaban" con su dueño. Su muerte lo cambió por completo, y ni los clones del animal que mandó a hacer en Estados Unidos lograron reemplazarlo.

"Karina, su hermana, indispensable para él como Conan, intentó ayudarlo. Estudió para convertirse en medium, y empezó a ser ella misma quien comunicaba al recién fallecido Conan con su dueño, una actividad que al día de hoy es central en la vida de la menor de los Milei, que dice poder hablar con animales vivos y muertos y que en base a eso toma decisiones importantes", contó González.

Milei junto a sus perros, que son clones de Conan

"Pero eso no fue suficiente. A los que querían escucharlo, Milei les comenzó a contar historias cada vez más llamativas: que Conan en verdad no había muerto -'fue su desaparición física'-, sino que había ido a sentarse al lado del 'número 1' para protegerlo, y que gracias a eso había comenzado a tener charlas con el mismísimo Dios. 'Yo vi tres veces la resurrección de Cristo, pero no lo puedo contar. Dirían que estoy loco', le dijo a un amigo de aquellos años, en un chat que esta persona todavía guarda", relató el periodista en El loco.

Milei sorteó su último sueldo como diputado

"El Presidente Electo Javier Milei acaba de sortear su sueldo número 23, promesa realizada hace casi dos años la cual viene cumpliendo religiosamente todos los meses. El único político honesto y con palabra es Javier Milei", afirmó Iñaki Gutiérrez, asesor comunicacional del líder libertario.

Este último sueldo completo que Milei sorteó como legislador fue por la suculenta suma de $1.762.835, mientras que, hace 23 meses, el primer sueldo que sorteó fue de $205.000 (aunque era el correspondiente a 20 días).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

La idea de sortear el salario fue de su hermana Karina Milei, y se pensó con el doble objetivo de "no vivir del Estado" por un lado, y devolverle algo de los impuestos al pueblo, por otro.

Desde que se anunció el sorteo, Javier Milei aclaró que lo pensaron de ese modo en lugar de elegir una institución para donarlo porque eso sería "hacer caridad con la ajena".

Diputados: un sueldo que se multiplicó casi 7 veces

El primer sorteo tuvo lugar el 11 de enero de 2022 en Playa Grande, Mar del Plata, y contó con la participación de más de un millón de personas que se registraron previamente en el sitio web del economista. En esa ocasión, la suma sorteada ascendió a 205 mil pesos, correspondientes a los días de diciembre en los que Milei ejerció su cargo como legislador.

Durante la campaña, Milei expresó su intención de honrar la "honorabilidad" de la Cámara de Diputados, refiriéndose al compromiso de trabajar "ad honorem" y generó mucho recelo por parte del resto de los diputados a los que no les caía bien que se supiera cuánto ganaban.

Justamente, el sorteo mes a mes permite ver cómo el sueldo de un legislador se multiplicó casi 7 veces en estos dos años.