Oriana Sabatini se encuentra en Buenos Aires ultimando los detalles de su boda con Paulo Dybala, que se realizará el próximo 20 de julio en un salón de la zona de Pilar, con unos 300 invitados, entre ellos varios famosos y los jugadores de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

En una extensa entrevista, la cantante también reveló algunas cuestiones relacionadas con su intimidad. Y contó que hizo un curso de tanatopraxia, que consiste en preparar los cuerpos para los velorios.

La curiosa carrera que estudió Oriana Sabatini

"Siempre me dio mucha curiosidad el tema de la muerte", sostuvo Oriana en una entrevisa televisiva.

"Desde chiquita me llamaba la atención la muerte. Siempre tuve mucha curiosidad. En esto de irme a vivir afuera y plantearme qué hacer de mi vida, surge la posibilidad de estudiar Tanatopraxia", agregó la cantante en LAM.

"La carrera es preparar a las personas para el velorio", dijo Oriana. Se trata de un servicio funerario donde se aprenden y aplican técnicas de limpieza, desinfección y preparación de un cuerpo sin vida. También implica conocer los métodos para la conservación y restauración de un cadáver, técnica que, según contó, aún no aprendió.

"Es un trabajo muy anónimo. Literalmente es un servicio a otro que la está pasando muy mal. Le estás dando dignidad al último momento de alguien. Además, será el último recuerdo que tendrá la familia de esa persona", señaló.

Oriana Sabatini dio detalles sobre los preparativos de su casamiento con Paulo Dybala

Oriana Sabatini y su casamiento con Paulo Dybala

Por otra parte, contó también cómo vienen los preparativos para su casamiento con Paulo Dybala. "No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso", destacó.

"Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dock e hicimos una pasada, un ensayo. Ahora nos vemos bastante seguido, yo vengo bastante seguido a Argentina, y si no a veces ellos van a Estados Unidos y aprovechamos cuando tengo que trabajar allá. Hace cinco años que me fui, igual no lo siento, pasa muy rápido, el venir tan seguido hace que no sienta tanto la distancia. Mi mamá quiere saber todos los detalles, hay algunas cosas que no les digo", contó Oriana.

La joven actriz no cree tener una luna de miel: "No sé, me da algo de fiaca, siento que al no tener hijos hemos tenido lunas de miel. Nos gusta estar con amigos, disfrutar, fluyamos". Lo que sí tienen más en mente es el proyecto de tener hijos: "Nos gustaría, ¿muchos? No sé".