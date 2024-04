Abogado especializado en derecho corporativo y profesor universitario. Autor de 54 libros y más de 600 artículos. Conferencista y fundador del Estudio Grispo Abogados. Hasta ahí, el reconocido en su profesión, Jorge Grispo. Pero también tenista, artista plástico y, desde la pandemia, músico: cantante, guitarrista y compositor de más de 120 canciones.

En el 2023, Grispo lanzó su primer proyecto musical titulado "Quisiera Ser", un álbum que, según sus propias palabras, tuvo una buena recepción, a pesar de su corta experiencia en la industria musical. El videoclip "Cuando nací", ya superó las 150.000 reproducciones, un número para nada despreciable y que consolida su presencia en el mundo musical.

El abogado que se prepara para un nuevo lanzamiento musical

Ahora, Grispo se prepara para el lanzamiento de su segundo trabajo, "Tratarte bien", que estará disponible en cuestión de días en más de 60 plataformas internacionales como YouTube Music, Apple Music y Spotify.

Además de su reciente carrera como solista, Grispo lidera la banda de rock Derecho Eterno, formada por un grupo de cinco amigos con diversos trasfondos profesionales. Juntos, ya compartieron escenario y ahora se preparan para su próxima presentación el 8 de junio en Club Lucille.

Fue durante la pandemia del Covid-19, que Grispo decidió explorar su faceta musical, una actividad que había iniciado de chico, pero que postergó para dedicarse al estudio y a su exitosa carrera de abogado. Aunque siempre fue un oyente ávido de diversos géneros, nunca, hasta ahora, había considerado seriamente convertirse en músico.

Sin embargo, el impulso creativo lo llevó a aprovechar el tiempo que generó el aislamiento en pandemia para comprarse una guitarra, contratar a un profesor y adentrarse al mundo de la composición y la interpretación.

El viaje hacia una nueva etapa de la vida

El reconocido abogado cuenta a iProfesional que trabaja 10 horas por día y siempre lo hace con música de fondo porque, contrariamente a lo que les pasa a muchos, a él el silencio lo distrae. "Son tantos mis referentes musicales, que me cuesta numerarlos. De chico escuchaba Queen, Led Zeppelin, Yes y todas las grandes bandas de la época. De rock nacional escucho literalmente todo. Pasé por la música clásica, por el Jazz y aunque no es algo que escuché espontáneamente, no me disgusta tampoco el folklore. Pop, Indie, alternativa, el rock moderno español; estoy atravesado por los más diversos estilos musicales", detalla.

Pero lo cierto, es que fue hace dos años, que el abogado decidió explorar su costado musical y confiesa, que arrancó sin poder cantar nada y mucho menos a la vez tocar la guitarra. Sin embargo, practicando de manera constante lo logró y decidió que era momento de salir a mostrarlo y compartirlo.

"Como decía Borges, cuando se publica, el libro deja de ser de uno para pasar a ser de la gente, después puede gustar o no, pero sentí la necesidad de compartir lo que hago porque, por ejemplo, con los libros de derecho que he escrito me ha pasado cruzarme con colegas que me cuentan cómo determinado libro los ayudó a resolver un caso, esto para mí es muy gratificante. Con la música, también espero trascender y generar emociones.", explica.

El proceso de transformación como compositor, reconoce, estuvo facilitado por su habilidad para la escritura, la cual le permitió componer más de 120 canciones desde que comenzó su viaje musical.

"Escribir me resulta fácil. Con cualquier idea puedo escribir una poesía, una canción o un libro. Tengo facilidad y soy bueno contando historias, algo que seguramente me viene del ejercicio de abogado, que se trata de contar historias", explica.

El objetivo del Derecho es, en definitiva, convencer, pero en la música, remarca, el objetivo es generar emociones, como es el caso de "Tu recuerdo", una de las canciones que Grispo le escribió a su hijita, que falleció cuando tenía solo 5 años.

El objetivo del derecho es convencer, pero el de la música es generar emociones

Es una canción que a Grispo le nace de las entrañas y que, a su entorno, aquel que lo acompaño en el duelo, emociona hasta las lágrimas.

"Tengo mucha facilidad para escribir. Puedo escribir algo para hacerte reír, para llorar, para enamorar y hasta una defensa jurídica. Fácilmente, logro switchearme del convencer a la emoción. La música me permite expresar emociones que como abogado no puedo", enfatiza.

La música, define, es escribir con sonidos. "Por supuesto sé que estoy saliendo de mi zona de confort y el cambio me desafía, pero me gusta aprender, hacer cosas nuevas y todo lo que tiene que ver con la creatividad me cautiva", dice mientras señala los cuadros colgados a su espalda y que llevan su firma; solo tres de los 300 que en su vida lleva pintados.

Para "Tratarte Bien", Grispo no tiene previsto ningún show de presentación, aunque no descarta un debut como solita en los escenarios para la segunda mitad de año. "Me pasa un poco como le pasaba a Carlos Aute, algo que descubrí de él viendo un documental. Él era un músico muy talentoso y un gran poeta, pero no le gustaba tocar en público".

Es que, se justifica, él no se considera el típico rockero que sueña con hacer recitales, por ahora, dice, lo suyo es la difusión a través de las plataformas.

"Como abogado, puedo dar una conferencia ante 1.200 personas de un día para otro, pero con la música y por respeto al público quiero que sea algo lindo, bien profesional y siento que aún necesito más preparación y manejo de escenario", explica.

Derecho Eterno se subirá al escenario de Club Lucille el próximo 8 de junio

Jornadas laborales de 10 horas, tenista, escritor, columnista, músico ¿Cómo se hace? Con el Método del Pomodoro, contesta Grispo. Pone una alarma para que suene en 30 minutos y durante ese tiempo, sin distracciones, se concentra en una tarea. Cuando suena la alarma, se levanta, estira las piernas, quizás se lava la cara y después de 5 minutos de descanso, vuelve a trabajar por media hora más y así metódicamente gestiona su tiempo hasta terminar los objetivos que se puso para el día. "De hecho, hace exactamente 27 minutos que estamos hablando", le avisa a iProfesional.

Entonces, en tres minutos, el abogado recomienda a quien quiera iniciarse en la música, o en cualquier otra actividad, que sencillamente lo intente. "Creo que lo interesante y más importante no es el hecho en sí, sino el proceso, ese viaje a esa nueva estación de la vida", concluye el ahora, también músico.