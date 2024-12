Para quienes son fanáticas o incluso profesionales del maquillaje, una buena marca de calidad lo es todo. Hay muchas marcas, tanto nacionales como importadas, que son de la mejor calidad de todas y son un sueño para muchas apasionadas del maquillaje. Sin embargo, estas suelen tener precios casi inalcanzables, y como mucho se puede comprar un labial o una base al año, pero no se puede completar el kit.

Sin embargo, todavía existen algunos lugares que ofrecen alternativas para poder comprar este tipo de maquillaje de lujo que, cuando se encuentran, son una oportunidad imposible de rechazar. La influencer de maquillaje skincare y peinados @soyivanatutoriales mostró en sus redes un lugar con las mejores marcas de lujo a precios inimaginables.

"Gasté 6 millones de pesos y me compré un montón de maquillaje de lujo. Eso te diría cualquier influencer. ¿Qué te digo yo? Data del mejor precio de maquillaje de lujo", empezó afirmando la influencer y luego mostró todo lo que se compró de excelentes marcas de lujo e importadas de otros países, con impactantes precios por sus grandes rebajas.

Cuál es el lugar donde se puede comprar maquillaje de lujo mucho más barato

Este lugar no es tan conocido para personas que no transiten esta zona de Buenos Aires o para aquellos que no están tan metidos en el mundo de los mquillajes. Sin embargo, es una joyita escondida que vale la pena visitar ya que se pueden encontrar maquillajes de marcas de lujo con descuentos de hasta un 70%, lo cual es mucho más que cualquier otra perfumería.

Este maravilloso lugar se llama The Cosmetics Company Store, y queda en el Paseo Champagnat Pilar, al norte de Buenos Aires. Cada vez más fanáticas de los maquillajes y skincare están yendo a conocerlo por sus impresionantes precios en comparación con otros lugares.

Qué marcas se pueden encontrar en The Cosmetics Company Store

Este local se encuentra en ligas mayores, tiene todas las primeras marcas, algunas de nuestro país, pero sobre todo, de marcas importadas. Algunas de ellas son Estee Lauder, La Mer, Bobbi Brown, Clinique y Tom Ford. De estas marcas, se pueden encontrar serums, paletas, sombras, correctores de ojeras, iluminadores, labiales, brochas, pinceles y mucho más.

Además, tienen a la estrella del maquillaje: MAC Cosmetics, la famosa marca canadiense que es una de las más elegidas por su popularidad y su alto nivel de calidad. De más está decir que todos los productos son originales y tienen fecha de vencimiento a largo plazo de un año aproximadamente.

En el video, la influencer muestra algunos de los productos que se compró, entre ellos había un sérum que suele costar unos $220.000, ella lo compró por $40.000 nada más. También consiguió una paleta que está a unos $114.000 en el mercado, sin embargo, en este negocio salía $31.000, labiales MAC, líquido y en barra, que suelen estar de $85.000 en adelante, ella los compró por $21.000. Además, compró un corrector de ojeras y bases de maquillaje por $40.000. Por último, consiguió un primer y fix, $21.000 cada uno.

Cómo llegar a The Cosmetics Company Store, ideal para comprar maquillaje económico, pero de lujo

Este negocio no tiene un local a la calle, sino en un paseo de compras que queda en Pilar, en el 54,5 km de Panamericana, ramal Pilar. El paseo se llama Paseo Champagnat Pilar y el local es el 141. Abre de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 hs.

Este lugar es un outlet, por lo que estos precios rebajados están siempre, pero se recomienda ir a visitarlo antes de que llegue todo el mundo a arrasar con los productos de impresionantes precios.