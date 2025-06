Cuánto sale comer media tira de asado en Don Julio, una de las mejores parrillas del mundo

Don Julio es, para muchos especialistas, uno de los restaurantes más reconocidos y premiados de Argentina. De hecho, cuenta con una estrella Michelin y el año pasado fue seleccionado como el mejor de Latinoamérica, según a lista de The Best Restaurant.

Su popularidad es tan grande que suele ser frecuentado por decenas de turistas a diario, e incluso fue elegido por personajes de renombre, como es el caso de Lionel Messi, cuando visitó la parrilla en marzo del 2023 y revolucionó el lugar.

Cuál es el costo de media tira de asado en Don Julio y que otros cortes figuran en su carta

Según el listado actualizado de precios en junio de 2025, media tira de asado cuesta $58.500 por porción. Con respecto a los otros cortes que figuran en la carta, se encuentran los siguientes:

Cortes de Carne:

Ojo de Bife (Rib eye steak): $81.700

Bife de chorizo angosto (Strip steak): $70.600

Bife de chorizo ancho (Prime rib steak, boneless): $77.100

Bife de chorizo mariposa (Butterfly sirloin steak): $84.500

Cortes Magros (Lean Cuts)

Bife de cuadril (Rump steak): $80.000

Vacío del fino (Thin Flank steak): $79.500

Bife de lomo (Tenderloin steak): $99.000

Cortes con Hueso (Bone-In Cuts)

Entrecot (Entrecot): $97.000

Bife de costilla con lomo (T-Bone steak): $98.000

Asado de tira (Short ribs): $96.800

1/2 Asado de tira (1/2 Short ribs): $58.500

Cortes de Cerdo (Pork Cuts)

Churrasquito de cerdo (Pork flank steak): $49.800

Ensaladas y Vegetales:

Ensalada de hojas verdes y hierbas: $18.400

Ensalada de rúcula y queso Cheddar estacionado: $20.400

Ensalada de hojas amargas: $20.400

Remolachas al rescoldo con pomelo: $14.000

Puré de papa y manteca de Jersey: $12.300

Puré de boniato: $12.300

Papas fritas: $12.800

Huevos de campo fritos: $7.000

Don Julio, el mejor restaurante de América Latina

Don Julio es uno de los siete restaurantes argentinos que cuenta con estrella Michelin, y en 2024 recibió los premios The Best Restaurant in Latin America y The Best Restaurant in Argentina 2024.

"Basada en los votos de 300 expertos del sector, la lista incluye restaurantes de 22 ciudades con seis nuevas incorporaciones, que representan el dinamismo y creatividad de nuestra gastronomía", mencionaron los organizadores.

Así, recupera el puesto que también obtuvo en 2020 y ascendió desde el tercer lugar del 2023. "Este ícono gastronómico está liderado por el reconocido restaurador y sommelier Pablo Rivero, admirado por profesionales de toda Latinoamérica y del mundo. Su experiencia le valió el prestigioso título de Beronia World’s Best Sommelier en los premios The World’s 50 Best Restaurants 2024", destacaron los organizadores.

"Estamos encantados de reconocer a Don Julio como The Best Restaurant in Latin America 2024. Nuestras más sinceras felicitaciones a Pablo Rivero y al equipo de Don Julio, un lugar verdaderamente especial que posiciona a la cocina argentina en la escena internacional", sostuvo William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Los otros restaurantes argentinos premiados también son de Buenos Aires. En el puesto 18 se ubicó Gran Dabbang, mientras que Mishiguene alcanzó el lugar 29 de la lista. El Preferido de Palermo fue reconocido en el lugar 31, seguido por Trescha, que se posicionó en el 33 y ganó el premio a la mejor nueva incorporación de la lista. En el puesto 34 se destacó Niño Gordo, mientras que Julia ocupó el lugar 37. Aramburu quedó en el casillero 46.