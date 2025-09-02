Cuándo y dónde es en septiembre el festival que elegirá a la mejor hamburguesa del país

Llega uno de los festivales gastronómicos más esperados del año: se elegirá a la mejor hamburguesa argentina y también habrá competencia internacional

Los amantes de las hamburguesas ya pueden agendar una fecha imperdible en el calendario: en septiembre, llega una nueva edición de BURGERPALUSA, el festival que no solo busca a la mejor hamburguesa de Argentina, sino que también, por primera vez, sumará una competencia internacional. El evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la gastronomía urbana, promete dos jornadas intensas para disfrutar en familia, con amigos y, sobre todo, con el paladar afilado.

Organizado por The Food Truck Store, una hamburguesería que recientemente fue reconocida entre las 25 mejores del mundo por los expertos de Burguer Dudes, el festival se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Tribuna Plaza, ubicado en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta de este año redobla la apuesta con un formato de dos días, cada uno dedicado a un desafío diferente: la competencia federal y la internacional.

La primera jornada, el sábado 20, se centrará en la búsqueda de la "Mejor Hamburguesa de Argentina". Ocho hamburgueserías de distintas provincias competirán en vivo, buscando el voto del público y el de un jurado de expertos. Al día siguiente, el domingo 21, el festival abrirá sus puertas al mundo con la competencia internacional, donde locales de distintos países se disputarán el título de "Mejor Hamburguesa del Festival".

Burguerpalusa 2025: qué hamburgueserías se disputan el título

El proceso de selección federal fue largo y minucioso. Rodo Cámara, creador de TFTS y del festival, recorrió 14 provincias y visitó 35 hamburgueserías para elegir a las ocho finalistas. Las hamburgueserías seleccionadas para la competencia federal son:

Roro paps (Santa Cruz): "LA FIT"- Medallón simple, Queso Cheddar, Bacon, Cebolla Caramelizada, Mayonesa de Ajo & Salsa casera de Palta en Pan Brioche.

Prime Burger (Córdoba): "LA GOLDEN". Medallón Simple, Queso Cheddar Ahumado, Cebolla Morada Caramelizada & Mayonesa de Chimichurri en Pan de Papa.

Pretextos (Mendoza): SWEET BET. Smash Simple, Queso Cheddar, Cebollas Salteadas & Honey Mustad en Pan Golden KALIS.

Xandar (San Luis): "Mjolnir burger". Smash Simple, Queso Cheddar, Mermelada de Tomate, Cebolla Caramelizada y Salsa Alioli en Pan Golden KALIS.

Roses (Rosario): Black Truffle Burger. Medallón Doble, Queso Cheddar, Chutney de Portobello, Panceta Crocante & Lactonesa Casera Trufada en Pan Brioche.

Chango Street Food (Chaco): "CRISPY CRUNCH". Medallón Simple, Queso Cheddar, Bacon Crunch, Cebolla Crispy & Thousand Island en Pan de Sésamo Blanco.

Burger 71 (Chubut): 297. Medallón simple, Queso Cheddar, Bacon, Cebolla Crispy y Salsa 71 en pan de xx

Detroit (Mar del Plata): SMOKED. Medallón Simple, Queso Cheddar Ahumado, Morrones Asados y Salsa Alioli en pan de Batata.

Por su parte, la competencia internacional reunirá a exponentes de la cultura burger de todo el mundo:

Burger Boy de Perú

The Burger Vilas de Uruguay

Brazil Burger Tour de Brasil

Skinny Louie de Estados Unidos

Soul Coffee de España

Pretty Patty de Suecia

Nanny Bills de Inglaterra

Burguerpalusa 2025, este sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Hipódromo de Palermo

Qué hay para hacer en Burguerpalusa: shows, actividades y hasta una masterclass

Además de la adrenalina de las competencias, el festival ofrecerá un Paseo Hamburguesero con stands de restaurantes de renombre como Pony Line, Ácido, Picarón, Oli Café, y los ganadores de la edición 2024. También habrá opciones para todos los gustos, con propuestas veganas y libres de gluten.

El invitado de honor será George Motz, una eminencia mundial de las hamburguesas, quien ofrecerá una masterclass exclusiva para un grupo reducido de afortunados. Los participantes podrán perfeccionar la técnica smash de la mano del gurú, en un evento imperdible para los fanáticos más acérrimos.

La música también será protagonista, con shows en vivo de Polenta, Hernán y la Champion Liga, y Los Totora, que estarán a cargo de musicalizar el anuncio de los ganadores de la edición 2025. El jurado de expertos, que incluirá a figuras como George Motz, Santiago "Sandals" Burgers y Rodo Cámara, será el encargado de probar y puntuar cada propuesta, aunque el público también tendrá un rol fundamental con su voto. Los ganadores, tanto por voto del público como por el del jurado, recibirán un trofeo, equipamiento gastronómico y premios valuados en millones de pesos.

Entradas Burguerpalusa 2025: cómo comprar y cuánto valen

Para los que quieran ser parte del festival, las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de BURGERPALUSA y también se podrán adquirir en la puerta del evento. Hay distintos tipos de ingresos: